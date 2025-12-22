Việt Nam khiến khách Ấn Độ thay đổi

Chuyến đi Việt Nam ở tuổi 30 trở thành bước ngoặt với Vaishali Gauba (du khách Ấn Độ sống tại Mỹ), khiến cô chuyển từ mê độc hành sang trân trọng việc có người cùng sẻ chia.

Vaishali Gauba đi thuyền ngắm sông Nho Quế. Ảnh: Vaishali Gauba.

Vaishali Gauba rời Ấn Độ sang Mỹ học đại học từ năm 17 tuổi. Việc sống xa nhà sớm rèn cho cô tính tự lập, sự chủ động khi giao tiếp và khả năng xử lý tình huống. Những kỹ năng ấy theo cô nhiều năm, trở thành nền tảng để tự tin bước vào các chuyến đi một mình.

Trong hành trình solo đầu tiên đến dãy Himalaya ở miền bắc Ấn Độ, Vaishali tận dụng đúng “thế mạnh” rèn luyện được: kết bạn, ở cùng người dân địa phương, thử nhiều trải nghiệm mới từ dù lượn đến ghé thăm tu viện. Chuyến đi mang lại cảm giác trưởng thành rõ rệt, khiến cô tiếp tục chọn du lịch một mình suốt tuổi 20, xem đó là cách để khám phá bản thân và mở rộng thế giới.

Nữ du khách check-in Cầu Vàng, Đà Nẵng trong chuyến khám phá Việt Nam 1 mình ở độ tuổi 30. Ảnh: Vaishali Gauba.

Tuy nhiên, hành trình đến Việt Nam khiến Vaishali thay đổi hoàn toàn về du lịch một mình. Vaishali cho biết cô không còn chỉ đi để kiểm chứng sự độc lập hay rèn khả năng xoay xở. Việt Nam khiến cô nhận ra một điều khác: "Có những trải nghiệm đẹp đến mức người ta không muốn giữ cho riêng mình", cô nói trên Business Insider.

Những cảnh sắc, bữa ăn và nhịp sống trong chuyến đi khiến Vaishali liên tục nảy ra mong muốn được “cùng ai đó” chứng kiến. Cô vẫn có thể tự thưởng thức món ăn, tự đọc sách, tự tận hưởng vẻ yên tĩnh, nhưng khi điều đó kéo dài nhiều ngày, cảm giác lại không còn giống sự tự do của tuổi 20.

Với Vaishali, Việt Nam không làm cô mất hứng với du lịch, mà làm cô đổi cách hiểu về nó: từ một hành trình độc lập sang một trải nghiệm cần sự sẻ chia để trọn vẹn.

Cầu Vàng (Đà Nẵng) là một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam. Ảnh: @vivenzzia.

Theo chia sẻ, đây là chuyến đi một mình đầu tiên của Vaishali kể từ khi kết hôn. Cô muốn chia sẻ mọi thứ với chồng, người bạn đời gắn bó từ thời trung học. Trước khi kết hôn ở tuổi 28, cả hai không có nhiều cơ hội đi du lịch cùng nhau vì bận rộn học tập và sự nghiệp. Vì thế, trong chuyến đi Việt Nam, mỗi khung cảnh ngoạn mục hay mỗi bữa ăn ngon lại như một lời nhắc: những khoảnh khắc đáng giá nhất đôi khi nằm ở việc có người để cùng lưu giữ.

Vaishali vẫn trân trọng những giá trị mà du lịch một mình từng mang lại. Cô nhớ lần bị mắc kẹt ở một thị trấn nhỏ miền bắc Ấn Độ khi điện thoại hết pin và trời đổ mưa, buộc phải giao tiếp với người địa phương và giữ bình tĩnh để quay về khách sạn. Những trải nghiệm như vậy giúp cô rèn bản lĩnh, hữu ích khi bước vào tuổi 30 với nhiều áp lực và tình huống bất ngờ trong công việc lẫn đời sống.

Vaishali ngồi thuyền thúng ở miền Tây. Ảnh: Vaishali Gauba.

Tuy nhiên, theo Vaishali, khi trưởng thành, cuộc sống thường ngày đã có quá nhiều “bài kiểm tra” để mỗi người học cách thích nghi và giải quyết vấn đề. Vì vậy, du lịch không nhất thiết phải là nơi tạo thêm thử thách.

Chuyến đi Việt Nam khiến cô nhìn du lịch theo hướng nhẹ nhàng hơn, như một cách để tạo kỷ niệm và tận hưởng thời gian chất lượng bên những người thân yêu.