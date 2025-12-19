Khách Tây kể đêm 'để đời' ăn mừng chiến thắng U22 Việt Nam

Hòa vào dòng người đổ ra đường sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, nhiều du khách nước ngoài cùng "đi bão" xuyên đêm, lần đầu trải nghiệm không khí ăn mừng sôi động.

Du khách nước ngoài "đi bão" xuyên đêm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hoài Bảo.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Rajamangala (Thái Lan) tối 18/12, khép lại chiến thắng ngược dòng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Đây cũng là thời điểm hàng nghìn người hâm mộ trong nước đồng loạt đổ ra đường ăn mừng.

Tại TP.HCM, các tuyến đường dẫn về khu vực trung tâm nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc khi dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn, trống hòa vào không khí chiến thắng.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài có mặt tại thành phố thời điểm này cũng rộn ràng "đi bão". Họ ghi lại những khoảnh khắc náo nhiệt và bày tỏ thích thú trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam trong đêm đội tuyển đăng quang.

Charlotte (27 tuổi, quốc tịch Mỹ) cho biết cô đến TP.HCM du lịch khoảng một tuần và hoàn toàn không ngờ không khí ăn mừng lại sôi động đến vậy.

"Tôi bị choáng ngợp trước sự náo nhiệt và con người nơi đây", cô nói với Tri Thức - Znews.

Charlotte mặc áo in cờ Việt Nam, hòa vào dòng người tại Bến Bạch Đằng. Ảnh: Trúc Hồ.

Trước đó, Charlotte đã mua một chiếc áo thể thao in cờ Việt Nam làm kỷ niệm, không nghĩ lại có dịp mặc nó để cùng người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng.

Charlotte hòa vào dòng người tại Bến Bạch Đằng và dự định sẽ tiếp tục "đi bão" cho đến khi không khí lắng xuống, dù đã qua nửa đêm. Theo nữ du khách, TP.HCM mang đến cảm giác vui vẻ và hiếu khách, khi nhiều người chủ động rủ cô cùng hòa nhập.

"Chưa về nước mà tôi đã thấy lưu luyến", nữ du khách tâm sự.

Nhiếp ảnh gia tự do Daniel ghi lại những khoảnh khắc "để đời" trong chuyến du lịch Việt Nam. Ảnh: Trúc Hồ.

Cùng chung cảm nhận, nhiếp ảnh gia tự do Daniel (30 tuổi, quốc tịch Mỹ) cho biết không nghĩ có thể ghi lại những khoảnh khắc "để đời" như vậy trong chuyến du lịch Việt Nam.

Lúc trận chung kết SEA Games 33 diễn ra, Daniel đang theo dõi trận đấu trong khách sạn thì nghe thấy tiếng còi xe vang lên liên hồi bên ngoài.

"Khi biết Việt Nam thắng, lễ tân nói rằng người dân đang 'đi bão', tôi lập tức chạy ra ngoài", Daniel kể.

Theo anh, không khí ăn mừng vượt xa sức tưởng tượng, với những cái đập tay chúc mừng, những chai nước được mời và sự thân thiện của người dân xung quanh. Nam du khách có cảm giác "mình là một người Việt Nam", chứ không phải là khách du lịch.

Dù đã nửa đêm, du khách nước ngoài vẫn chưa hết cuồng nhiệt mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Bảo.

Không khí ăn mừng còn thu hút sự tham gia của nhiều du khách vừa đặt chân tới Việt Nam. Philippe (50 tuổi, quốc tịch Pháp) cho biết ông cùng vợ xuống đường "đi bão" dù mới đáp chuyến bay đến TP.HCM trưa cùng ngày.

Hai vợ chồng mua cờ Việt Nam được bán dọc khu vực Bến Bạch Đằng để vẫy và cùng hát quốc ca theo dòng người ăn mừng. Philippe nói rằng nếu biết trước đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và người dân sẽ xuống đường ăn mừng, ông đã chuẩn bị thêm sticker và áo in cờ đỏ sao vàng.

"Không khí lễ hội trên đường phố TP.HCM đúng với tinh thần SEA Games mà tôi từng biết qua báo chí và truyền thông", người đàn ông Pháp chia sẻ.

Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục sang phố đi bộ Nguyễn Huệ để hòa cùng dòng người ăn mừng chiến thắng, dù đã quá nửa đêm.