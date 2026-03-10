Mọi lời hứa 'bao đậu visa' đều là lừa đảo

Trước mùa du lịch quốc tế cao điểm 2026, chuyên gia khuyến cáo khách Việt nên nộp hồ sơ xin thị thực (visa) sớm và chỉ sử dụng các kênh chính thức khi đặt lịch hẹn.

Khách Việt check-in Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 10/3, ông Atul Lall, Giám đốc điều hành VFS Global khu vực Bắc Á, Philippines và Việt Nam, cho biết nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt đang phục hồi mạnh sau dịch Covid-19, kéo theo lượng hồ sơ xin thị thực (visa) gia tăng trước mùa du lịch cao điểm.

Dẫn số liệu từ Cục Thống kê, ông Lall cho biết năm 2025 có khoảng 6,7 triệu lượt người Việt xuất cảnh, tăng 26,4% so với năm 2024. Du khách Việt ngày càng có xu hướng đi xa hơn, đi thường xuyên hơn, cân nhắc kỹ hơn về chi tiêu và lựa chọn trải nghiệm đa dạng trong các hành trình khám phá.

Campuchia và Nhật Bản nằm trong nhóm thị trường được du khách Việt ưa chuộng hàng đầu. Nhiều điểm đến khác trong khu vực cũng thu hút lượng lớn du khách Việt như: Thái Lan, Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia.

Lời hứa "bao đậu visa"

Tuy nhiên, khi nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao, các đối tượng lừa đảo cũng lợi dụng tâm lý của người dân để trục lợi, phổ biến là hình thức "bán lịch hẹn ảo lấy visa" hoặc cam kết "bao đậu visa".

Không chỉ tại Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận các hành vi lừa đảo liên quan đến thị thực, theo ông Lall.

Các đối tượng thường mạo danh cơ quan Chính phủ, đại sứ quán hoặc những tổ chức hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ visa để đưa ra các lời hứa hoặc cam kết sai sự thật nhằm đánh lừa người nộp đơn.

Ông Atul Lall phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày 10/3. Ảnh: ĐVCC.

Theo đại diện này, việc đặt lịch hẹn xin thị thực cần được thực hiện qua các kênh chính thức như website của đơn vị tiếp nhận hồ sơ hoặc cổng thông tin của cơ quan ngoại giao liên quan.

Lịch hẹn được mở theo nguyên tắc "đăng ký trước, phục vụ trước" và việc đặt lịch trên hệ thống chính thức là miễn phí, trừ một số quốc gia yêu cầu thanh toán trước phí dịch vụ theo quy định.

Ông Lall cũng nhấn mạnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ không có quyền quyết định việc cấp thị thực. Quyết định cấp hay từ chối visa, thời hạn hiệu lực cũng như thời gian xử lý hồ sơ hoàn toàn thuộc thẩm quyền của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của quốc gia cấp thị thực.

Do đó, các lời hứa "bao đậu visa", "đẩy nhanh tiến độ xử lý" hay 'can thiệp vào kết quả xét duyệt" đều không có cơ sở. Người nộp đơn cần đặc biệt cảnh giác với các cá nhân hoặc tổ chức tự nhận là đối tác hoặc có "quan hệ nội bộ" nhằm tác động đến kết quả thị thực.

Khách Việt khám phá Philippines, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: Linh Huỳnh, Quỳnh Trang, Việt Linh.

"Một sai sót nhỏ cũng khiến hồ sơ bị từ chối"

Để tránh rủi ro trong quá trình xin thị thực, chuyên gia khuyến nghị người dân nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt ngay khi đã đặt vé máy bay và nơi lưu trú. Nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước thuộc khối Schengen, cho phép nộp hồ sơ sớm tới 180 ngày trước ngày khởi hành.

Thông tin trên tờ khai như họ tên, số hộ chiếu và ngày sinh cần khớp hoàn toàn với giấy tờ gốc. Ảnh thẻ phải tuân thủ đúng quy chuẩn của từng quốc gia, đồng thời hồ sơ cần đầy đủ theo danh mục yêu cầu.

Các giấy tờ tài chính, bao gồm sao kê ngân hàng, cũng cần được xác thực theo đúng quy định. Chỉ một sai sót nhỏ hoặc thiếu giấy tờ cũng có thể khiến hồ sơ bị từ chối.

Người nộp đơn cũng được khuyến cáo chỉ thanh toán các khoản phí thông qua website chính thức hoặc trực tiếp tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ. Các yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản cá nhân, tin nhắn điện thoại, thư điện tử hoặc mạng xã hội có thể là dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngoài ra, đơn vị tiếp nhận hồ sơ không cung cấp dịch vụ môi giới việc làm hay tư vấn định cư ở nước ngoài. Người dân cần thận trọng với những lời chào mời việc làm hoặc định cư dưới danh nghĩa các tổ chức hỗ trợ thị thực.

Trong trường hợp bị tiếp cận bởi các đối tượng chào mời mua bán lịch hẹn hoặc tự xưng có khả năng can thiệp vào kết quả thị thực, người nộp đơn được khuyến cáo báo cáo tới các kênh tiếp nhận phản ánh hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Các dịch vụ bổ sung trong quy trình nộp hồ sơ có thể bao gồm lựa chọn nộp hồ sơ tại địa điểm theo yêu cầu, khu vực phòng chờ riêng hoặc dịch vụ chuyển phát hộ chiếu.

Tuy nhiên, theo đại diện đơn vị này, các dịch vụ bổ sung chỉ nhằm tăng sự thuận tiện cho người nộp đơn và không có tác động đến kết quả xét duyệt thị thực.