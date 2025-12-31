Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàn Quốc miễn phí visa đoàn cho khách Việt thêm 6 tháng

  • Thứ tư, 31/12/2025 17:07 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Hàn Quốc tiếp tục kéo dài chính sách miễn lệ phí xử lý visa cho khách du lịch theo đoàn từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm duy trì đà phục hồi của ngành du lịch quốc tế.

Khách Việt tận hưởng khung cảnh yên bình tại Seoul, Hàn Quốc vào mùa hè. Ảnh: Hà Hiển.

Ngày 31/12, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol công bố việc quốc gia này tiếp tục miễn phí xử lý thị thực C-3-2 - loại visa dành cho khách du lịch theo đoàn. Chính sách vốn dự kiến kết thúc vào cuối năm 2025 nay sẽ được áp dụng đến hết tháng 6 năm sau.

6 quốc gia được hưởng ưu đãi lần này gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Campuchia. Theo ông Koo, động thái này nhằm "duy trì động lực tăng trưởng của du lịch quốc tế (inbound)" trong bối cảnh các thị trường đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Hiện lệ phí xử lý visa C-3-2 là 18.000 won, tương đương khoảng 330.000 đồng. Việc gia hạn chính sách miễn phí giúp khách đoàn từ các thị trường trên tiết kiệm thêm chi phí trong nửa đầu năm tới, qua đó kích thích nhu cầu du lịch ngắn hạn sang Hàn Quốc.

Hàn Quốc là điểm đến yêu thích của du khách Việt trong cả 4 mùa. Ảnh: Hà Hiển.

Chính sách miễn phí visa đoàn được xứ sở kim chi triển khai từ ngày 1/1/2024 như một phần trong gói kích cầu hậu Covid-19. Sau gần hai năm áp dụng, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc ghi nhận mức tăng ổn định.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách Việt Nam sang Hàn Quốc trong năm 2025 dự kiến xấp xỉ 550.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Sang năm 2026, Hàn Quốc đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 du khách Việt, vượt mốc trước đại dịch năm 2019.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã đón trên 3,9 triệu lượt khách Hàn Quốc trong năm 2025, đưa Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Hoàng Linh

Hoàng Linh

