Vì sao khách Hàn Quốc mặc áo 'đừng cho rau mùi' khi du lịch Việt Nam?

Nhiều du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam không thể ăn rau mùi, thậm chí in sẵn thông điệp bằng tiếng Việt lên áo. Thói quen này xuất phát từ khẩu vị khác biệt và yếu tố di truyền.

Ba du khách Hàn Quốc "chia phe" ăn được và không ăn được rau mùi. Ảnh: @grandmavuongs.

Gần nửa năm sống tại Hà Nội, Kim Ga Young đã quen dần với đồ ăn địa phương, thậm chí "hợp khẩu vị đến mức tăng cân". Tuy vậy, cô vẫn không thể ăn được rau mùi.

"Mỗi lần ăn bánh mì, phở hay các món có rau, tôi đều nói với nhân viên mình không ăn được rau mùi", Kim nói với Tri Thức - Znews.

Trên thực tế, người Hàn Quốc du lịch Việt Nam thường "dị ứng" với rau mùi, hay còn gọi là ngò rí. Đây là loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, có vị the nhẹ, hơi đắng, được dùng để tăng hương vị trong bánh mì, rau sống hay các món xào.

Tuy nhiên, với nhiều người không quen, đặc biệt là khách Hàn Quốc, rau mùi lại có mùi khá khó chịu.

Rau mùi được dùng để tăng hương vị trong bánh mì. Ảnh: @grandmavuongs.

Hồi tháng 7, ba du khách Hàn Quốc đến một tiệm bánh mì ở Đà Nẵng đã gây chú ý khi mặc áo phông in dòng chữ "Đừng cho rau thơm" và "Cho rau mùi vào đi". Hình ảnh nhóm du khách chia thành "hai phe" lập tức thu hút trên mạng xã hội.

"Ba vị khách Hàn Quốc, mỗi người một phe về rau mùi, đã ghé thăm quán bánh mì của chúng tôi. Họ cho chúng tôi biết rất rõ ai thuộc team rau mùi và ai thuộc team không rau mùi", trang của tiệm bánh mì hài hước.

Ngoài chiếc áo in tiếng Việt, một số du khách còn mặc áo có thêm tiếng Thái, tiếng Hàn và tiếng Anh để tiện du lịch đến các quốc gia Đông Nam Á. Theo các chủ quán, đây là cách tiện lợi để du khách đi lại nhiều nơi vẫn truyền tải được mong muốn khi gọi món.

Theo Naver, câu nói "Không rau mùi, làm ơn" đã trở thành cụm từ quen thuộc của thực khách Hàn Quốc tại các nhà hàng Đông Nam Á nhằm tránh những món có hương vị họ không thể chịu được.

Dù không phổ biến trong ẩm thực Hàn, rau mùi vẫn là thành phần mà nhiều người tìm cách loại bỏ. Một số du khách thậm chí còn học sẵn cách nói "không rau mùi" bằng tiếng bản địa trước khi đi du lịch.

Rau mùi là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Ảnh: @creatrip.

Tháng 6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc dẫn nghiên cứu của Đại học Utah (Mỹ) cho biết nguyên nhân thích hay ghét rau mùi có thể liên quan đến "gene nhạy cảm".

Rau mùi chứa hợp chất aldehyde, cũng xuất hiện trong xà phòng và lotion. Những người cho rằng rau mùi có "mùi xà phòng" được cho là nhạy cảm với hợp chất này.

Nghiên cứu chỉ ra biến thể gene OR6A2 khiến người mang gene nhận biết aldehyde mạnh hơn bình thường. Tỷ lệ mang biến thể này thấp ở Trung Đông và Nam Á nơi rau mùi rất được ưa chuộng, nhưng cao ở Đông Á nơi nhiều người không thích loại rau này.

Dù gây tranh cãi về khẩu vị, rau mùi vẫn được đánh giá giàu dưỡng chất với magie, canxi, phospho, kali cùng các vitamin A, B, C và K. Một số người Hàn Quốc cho biết "mùi của rau rất thơm", "rau mùi làm tăng mùi vị món ăn" hay "nếu bạn đã thử ăn rau mùi, bạn sẽ mê nó và không thể ngừng ăn "

Cơ quan chức năng Hàn Quốc khuyến cáo người dân và du khách nên chọn rau có thân và lá non, mùi đặc trưng, rửa dưới vòi nước và bọc bằng giấy báo trước khi bảo quản lạnh.