Núi Bà Đen đón khách leo núi trở lại

Sau hơn 2 tháng tạm dừng vì thời tiết diễn biến thất thường và ảnh hưởng của mưa bão, núi Bà Đen (Tây Ninh) chính thức mở cửa đón du khách leo núi trở lại từ ngày 12/12.

Khung cảnh mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen đầu tháng 12. Ảnh: Triều Potorapy.

Ban Quản lý Khu du lịch (BQL KDL) quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) chính thức thông báo về việc khởi động lại hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà.

Quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và du lịch dã ngoại ngày càng tăng của du khách, sau khi Ban Quản lý đã tiến hành kiểm tra và rà soát các điều kiện an toàn.

Theo thông báo, hoạt động leo núi theo tuyến Cột Điện - cung đường quen thuộc dẫn từ chân núi lên thẳng đỉnh - sẽ được nối lại kể từ ngày 12/12. Du khách có thể bắt đầu hành trình trong khung giờ từ 5h đến 11h mỗi ngày.

Tất cả người leo núi bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại Chốt bảo vệ của Ban Quản lý trước khi xuất phát. Đây là biện pháp nhằm kiểm soát số lượng người vào rừng, đồng thời hỗ trợ công tác cứu hộ khi cần thiết.

Hiện nay, công trình thu hồi, tháo dỡ hệ thống đường dây cáp điện tại tuyến Cột Điện vẫn còn thi công. Vì vậy, các hội, nhóm, cá nhân khi tổ chức leo núi cần chuẩn bị kỹ lưỡng về trang thiết bị, thể lực và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp cần thông tin hướng dẫn khẩn cấp hoặc gặp phải khó khăn, tai nạn bất ngờ, du khách có thể liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng Đội cứu nạn BQL KDL quốc gia Núi Bà Đen theo số điện thoại 0276 3875 678 để được hỗ trợ và ứng cứu 24/24.

Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng trên đỉnh núi tạo thành khung cảnh thiêng liêng, huyền diệu, thu hút du khách thập phương tìm về chiêm ngưỡng. Ảnh: Triều Potorapy.

Bên cạnh các quy định về an toàn cá nhân, Ban Quản lý yêu cầu du khách tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

Du khách tuyệt đối không được mang theo hoặc sử dụng chất cấm hay các vật dụng dễ gây cháy nổ; không được chặt phá cây rừng, hái trái hoặc làm hư hại bất kỳ tài nguyên nào trong khu vực; và không xả rác trong suốt hành trình chinh phục núi Bà Đen. Mọi hành vi làm tổn hại môi trường rừng đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, toàn bộ hoạt động leo núi và dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà phải tạm dừng từ ngày 1/10 vì thời tiết xấu, nguy cơ sạt lở và đá rơi cao trong mùa mưa. Lệnh tạm dừng được xem là cần thiết để tránh rủi ro cho hàng nghìn du khách vốn đổ về Tây Ninh mỗi cuối tuần.

Với độ cao lên đến 986 m, núi Bà Đen từ lâu là điểm đến rèn luyện thể lực quen thuộc của giới trẻ TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Đối với những người yêu thích thử thách, việc chinh phục đỉnh núi qua tuyến đường Cột Điện thường mất khoảng 4-6 tiếng, tùy thể lực.

Ngoài ra, du khách không leo núi có thể lựa chọn tuyến cáp treo để tham quan, chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, nặng 170 tấn làm bằng đồng đỏ - tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.