Lần thứ 4 thấy núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp từ TP.HCM

  • Thứ năm, 20/11/2025 09:21 (GMT+7)
  • 09:21 20/11/2025

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa lần thứ 4 chụp được cảnh núi Bà Đen hiếm gặp nhìn từ TP.HCM. Những ngày trong lành mới giúp đỉnh núi cách gần 100 km hiện lên rõ nét.

Cảnh núi Bà Đen hiếm gặp nhìn từ TP.HCM Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc núi Bà Đen ẩn hiện từ TP.HCM trong chiều 19/11.

Chiều 19/11, từ sân thượng một chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM), nhiếp ảnh gia Minh Hòa ghi lại khoảnh khắc núi Bà Đen (Tây Ninh) hiện lên rõ nét trong ánh hoàng hôn.

Đây là lần thứ 4 trong năm anh bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi này, khi đỉnh núi cách TP.HCM gần 100 km đường chim bay.

Hơn một tháng qua, mỗi buổi chiều, anh Hòa đều mang điện thoại lên sân thượng "săn" cảnh núi Bà Đen để thử khả năng siêu zoom của thiết bị.

Nui Ba Den, nhin tu TP.HCM anh 1

Núi Bà Đen nhìn từ TP.HCM trong chiều 19/11 được chụp bằng điện thoại.

Trong chiều 19/11, dù bầu trời chuyển mưa, tác giả dự định chụp hoàng hôn, nhưng bất ngờ nhìn thấy bóng núi hiện rõ, phía trên đỉnh là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

"Điều thú vị là khi tôi canh chụp, bên phải mây đen kéo đến, mưa rất to và đang di chuyển về phía núi. Tôi chỉ kịp chụp 4 tấm ảnh, mới xong vài giây thì mây đen và mưa che mất núi", anh kể.

Thời điểm này, chỉ số chất lượng không khí AQI+ tại TP.HCM do ứng dụng AirVisual ghi nhận là 44, thuộc nhóm xanh, hiển thị chất lượng tốt, ô nhiễm thấp hoặc không gây rủi ro giúp quan sát được núi Bà Đen.

Nui Ba Den, nhin tu TP.HCM anh 2

Lần đầu anh Hòa "săn" được núi Bà Đen vào 18h ngày 29/6, đúng lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, trong các tháng 6, 9 và 10, anh Hòa cũng từng ghi lại cảnh núi Bà Đen nhìn từ TP.HCM. Ngọn núi lúc ẩn lúc hiện do chỉ số chất lượng không khí không tốt tùy các thời điểm. Trong 2 lần, máy bay đang chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bay ngang giữa khung hình và đỉnh núi.

Lần đầu tiên nhiếp ảnh gia "săn" thành công là lúc 18h ngày 29/6 trong điều kiện trời quang hiếm gặp từ sau Covid-19. Để xác định chính xác đó là núi Bà Đen, anh đối chiếu hướng nhìn trên Google Maps và nhận diện tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m ở đỉnh núi.

Nui Ba Den, nhin tu TP.HCM anh 3

Khung cảnh núi Bà Đen phủ mây huyền ảo nhìn từ trên cao Ảnh: Triều Potorapy.

Núi Bà Đen là một ngọn núi lửa đã tắt nằm ở phường Bình Minh (tỉnh Tây Ninh). Ngọn núi cao nhất khu vực phía Nam (khoảng 986 m) từng được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL) công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia ngày 21/1/1991.

Đây luôn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng dành cho tín đồ Phật giáo, nhất là thời điểm hành hương phổ biến là Lễ hội Xuân núi Bà Đen (được tổ chức từ mùng 4 tháng Giêng cho đến hết tháng Giêng hàng năm).

Tháng 8/2019, Bộ VHTTDL công nhận lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tính đến tháng 7, điểm đến đã đón khoảng 4 triệu lượt khách ghé thăm.

Châu Sa

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

