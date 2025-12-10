10 trào lưu du lịch 'lạ lùng' của khách Việt năm 2026

Tìm nơi nghỉ dưỡng có robot, đi chơi để làm đẹp, mua đồ nấu ăn hay theo "tín hiệu vũ trụ"... là những xu hướng du lịch nổi bật được dự đoán trong năm 2026.

Trải nghiệm vui chơi tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Khảo sát hơn 29.000 du khách tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, kết hợp cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch - công nghệ, nền tảng du lịch số Booking.com phác họa 10 xu hướng chủ đạo trong năm 2026. Tất cả đều nhấn mạnh kỳ nghỉ ngày càng trở thành hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nghỉ dưỡng "lãng mạn kỳ ảo"

Sự nổi lên của thể loại "romantasy" (kết hợp lãng mạn và kỳ ảo) đưa du khách đến những trải nghiệm vượt ngoài trang sách. 94% du khách Việt sẵn sàng ghé thăm điểm đến lấy cảm hứng từ thế giới giả tưởng; 81% muốn tham gia các hành trình nhập vai theo game, truyện hoặc phim yêu thích.

Công nghệ tiếp tục thúc đẩy xu hướng này khi 87% du khách Việt sẵn sàng nhận đề xuất từ AI để khám phá các "vùng đất thần thoại".

Những căn nhà trang bị robot tối tân

Năm 2026, nhà nghỉ dưỡng sẽ bước vào kỷ nguyên mới với robot dọn dẹp, nấu ăn, rửa bát và các hệ thống tự động tối ưu năng lượng. 98% du khách Việt sẵn sàng đặt loại hình lưu trú này; 53% bị thuyết phục bởi robot dọn dẹp, 41% hứng thú với robot đầu bếp và 35% mong muốn robot hỗ trợ bền vững.

Trải nghiệm hiện đại, mới lạ khiến 39% du khách tò mò và 35% muốn "khoe" việc từng ở trong căn nhà tương lai.

Nghỉ dưỡng kết hợp làm đẹp công nghệ cao

Xu hướng du lịch chăm sóc da chuyên biệt phát triển mạnh khi 92% du khách Việt muốn đặt kỳ nghỉ làm đẹp công nghệ cao. AI đóng vai trò lớn với 86% cân nhắc dùng trí tuệ nhân tạo để chọn điểm đến phù hợp tình trạng da.

90% muốn trải nghiệm dịch vụ cấp nước thông minh cho da; 81% ưa chuộng gương soi phân tích da; 95% quan tâm phòng nghỉ tối ưu hóa giấc ngủ bằng ánh sáng và âm thanh.

Du khách Mỹ tham quan, trải nghiệm tại Hà Nội. Ảnh: Scott Campbell.

Du lịch kiểm tra độ ăn ý

85% du khách Việt sẵn sàng đi du lịch với người đang tìm hiểu, đồng nghiệp hoặc bạn mới để "kiểm tra" mức độ hợp nhau. 69% muốn đến nơi xa xôi hẻo lánh để quan sát khả năng thích nghi; 80% hứng thú với kỳ nghỉ đảo ngược vai trò; 68% sẵn sàng thử chuyến đi hạn chế ngân sách hoặc gặp rào cản ngôn ngữ.

Gen Z tiếp tục dẫn đầu khi 88% muốn thử các hành trình mô phỏng tình huống đời thực.

Lưu dấu trải nghiệm bằng đồ lưu niệm

90% du khách Việt cân nhắc mua đồ nhà bếp, gia vị, đồ đựng thức ăn thủ công khi đi du lịch. 84% chọn đến điểm đến nổi tiếng về sản phẩm bếp núc. 52% trân trọng giá trị thủ công địa phương; 33% yêu thích việc ôn lại kỷ niệm qua món đồ bếp; 17% bị hấp dẫn bởi các phiên bản giới hạn hoặc thiết kế hiếm.

Đổi mới chuyến du lịch đường dài

Du lịch đường dài năm 2026 trở thành hành trình ngẫu hứng, kết nối và khám phá. 92% du khách Việt sẵn sàng đi chung xe; 84% muốn dùng ứng dụng tìm người có cùng lộ trình. 93% yêu thích tính linh hoạt và cơ hội gặp gỡ người mới.

Gen Z tiên phong khi 82% dùng xe tự lái hoặc AI để thiết kế lộ trình; 81% du khách Việt dùng AI tìm tuyến đường đẹp, ít người biết.

Du lịch theo tín hiệu vũ trụ

Tín hiệu tâm linh, chiêm tinh và chu kỳ mặt trăng ngày càng ảnh hưởng kế hoạch du lịch. 78% du khách Việt sẵn sàng đổi lịch nếu cố vấn tâm linh khuyên chưa phù hợp; 73% cân nhắc tử vi; 61% điều chỉnh hành trình trong giai đoạn sao Thủy nghịch hành.

65% xem yếu tố tâm linh là một phần trong kế hoạch; Gen Z và Millennials là nhóm nhạy cảm nhất.

Du khách chụp ảnh trên tuyến metro TP.HCM trong giai đoạn thử nghiệm hồi tháng 11/2024. Ảnh: Duy Hiệu.

Du lịch tĩnh lặng

45% du khách Việt muốn gần gũi thiên nhiên; 37% tìm các thú vui "tĩnh lặng" như quan sát côn trùng, ngắm chim, câu cá, tìm thực vật hoang dã. 85% cân nhắc quan sát côn trùng; 93% thích câu cá hoặc ngắm chim; 91% muốn lưu trú tại nơi có thể thu hoạch thực phẩm từ thiên nhiên.

Du lịch về quá khứ

Công nghệ giúp du khách "quay lại" ký ức bằng công cụ xác định vị trí trong ảnh, truy vết nguồn gốc.

89% du khách Việt muốn tái hiện khoảnh khắc cũ bằng việc trở lại địa điểm trong ảnh; 57% muốn đến nơi lưu giữ ký ức gia đình; 46% tìm kiếm cảm giác thân thuộc; 41% xem đây là hành trình trưởng thành hoặc chữa lành.

Du lịch ăn mừng cột mốc cá nhân

Việc ăn mừng thành tựu cá nhân trở thành động lực phổ biến, với 84% du khách sẵn sàng đặt kỳ nghỉ chỉ vì cảm thấy mình xứng đáng.

Những lý do mới ngày càng đa dạng: ăn mừng công việc mới hoặc thăng chức, kết thúc một mối quan hệ, khoe trang phục mới hay nhờ khoản hoàn thuế bất ngờ.

Các mục tiêu sức khỏe cũng tạo cảm hứng, khi 33% du khách chọn đi du lịch để đánh dấu những thay đổi tích cực như cai rượu hoặc cải thiện vóc dáng.