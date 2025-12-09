Gặp cô gái Hàn Quốc 'hài hước nhất Việt Nam' nổi rần rần Threads

Kim Ga Young (Going Kim) nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam nhờ loạt bài đăng dí dỏm, thân thiện. Biệt danh "cô gái Hàn Quốc hài hước nhất Việt Nam" xuất hiện từ đó.

Phản ứng của cô gái Hàn Quốc lần đầu thử bún đậu mắm tôm Sau 4 tháng sống tại Hà Nội, Kim lấy hết can đảm thử món bún đậu mắm tôm. Cô nhận xét món ăn "ngon và muốn thử thêm lần nữa".

"Mình đã chuyển từ Hàn Quốc đến Hà Nội vào ngày 18/7/2025. Mình biết là ở Việt Nam người ta hay dùng từ viết tắt. Nhưng không sao cả. Dù viết tắt hay không viết tắt thì mình cũng không hiểu được".

Đây là một trong những bài đăng có hàng chục nghìn tương tác của Kim Ga Young (Going Kim) trên Threads, cô gái Hàn Quốc tự gọi biệt danh "hài hước nhất Việt Nam".

"Hà Nội chọn tôi"

Kim thường mang theo cuốn sổ học tiếng Việt. Cô mặc chiếc áo thun đen in dòng chữ "tiếng Việt sơ cấp", khiến người đối diện dễ bật cười vì sự duyên dáng của một người nước ngoài đang cố gắng thích nghi với ngôn ngữ mới.

"Tôi thấy tiếng Việt rất khó, nhưng tôi không muốn lãng phí cơ hội khi được sống ở đây. Hà Nội đã chọn tôi trước khi tôi kịp chọn nó", cô nói với Tri Thức - Znews.

Kim trong buổi phỏng vấn với Tri Thức - Znews. Ảnh: Châu Sa.

Trước khi chuyển đến Việt Nam, Kim sinh sống tại thành phố Bucheon (phía Tây Seoul), có 10 năm làm trong ngành kính mắt, 5 năm khởi nghiệp vận hành một cửa hàng trực tuyến. Công việc cho phép cô làm việc ở bất cứ đâu.

Hai năm trước, cô từng ghé Phú Quốc du lịch và có trải nghiệm tốt, nhưng hoàn toàn không nghĩ sẽ chuyển đến Việt Nam sinh sống.

Khi một người thân được điều sang chi nhánh công ty Hàn Quốc tại Việt Nam, cô quyết định đến Hà Nội để đồng hành. Với Kim, trong rất nhiều quốc gia mà cả hai từng có cơ hội làm việc, Việt Nam là một mối nhân duyên đặc biệt.

Cuối tháng 7, Kim đặt chân xuống Nội Bài giữa những ngày nóng đỉnh điểm. Vừa bước ra khỏi sân bay, buổi đêm mà thời tiết vẫn oi bức khiến cô bất ngờ.

Cô gái Hàn Quốc trải nghiệm bún đậu mắm tôm, đi xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Phú Quốc từng để lại cho nữ du khách hình dung về một Việt Nam hiền hòa, êm đềm, còn Hà Nội thì khác.

"Một thành phố lớn, rất giàu năng lượng. Mọi người dậy rất sớm, ăn sáng rồi đi làm. Hà Nội khiến tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực", cô nói.

Những ngày đầu, điều làm Kim choáng ngợp nhất là cách qua đường. Có lần, cô mất đến 5 phút để sang bên kia đường, sợ hãi khi dòng xe di chuyển không ngừng.

Chuyện ăn uống lại dễ dàng hơn. Dù không hợp rau thơm, cô vẫn mê đồ Việt đến mức tăng cân. Cô ăn được nhiều món Việt, nhưng hai món nhớ nhất là nem rán và bún ốc, món cô nghĩ đến "mỗi khi uống rượu".

Kim cũng thử bún đậu mắm tôm. Lần đầu ăn chả cá, cô chưa biết phải đánh mắm tôm nên thấy khó hợp khẩu vị. Đến khi ăn bún đậu, biết cách pha rồi, cô nhận xét "ngon và muốn thử thêm lần nữa". Những ngày nóng, món cô thích là đậu tẩm hành dùng kèm bia.

Kim cho hay cô sớm thích nghi với cuộc sống tại Hà Nội. Ảnh: Châu Sa.

Trong 4 tháng ở Hà Nội, Kim đặt chân đến hầu hết điểm du lịch nổi tiếng. Nơi cô ghé thăm đầu tiên, ngay buổi sáng sau khi đến tới Thủ đô, chính là Lăng Bác.

"Tôi muốn biết vì sao người Việt Nam yêu quý Bác Hồ đến vậy", cô chia sẻ. Sau chuyến thăm, Kim nói mình phần nào hiểu hơn về "tình yêu nước và sự nhiệt thành" của người Việt.

"Ngôi sao" mạng xã hội

Từ Hà Nội, mỗi sáng Kim xử lý công việc cửa hàng trực tuyến tại Hàn Quốc. Buổi chiều, nếu có lịch, cô đến lớp tiếng Việt vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu. Thời gian còn lại cô dành giao lưu với người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

"Tôi là người nước ngoài nên không thể đăng bừa bãi. Tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi chia sẻ điều gì", cô nói.

Cuốn sổ ghi chép học tiếng Việt của Kim. Ảnh: Châu Sa.

Một lần, cô bối rối khi được gọi là "bà" trên mạng xã hội. "Tôi nghĩ mình đâu có già đến mức đó", Kim bật cười. Sau khi bạn bè Việt giải thích, cô lại thấy cách gọi ấy "rất đáng yêu".

Khi được gọi là "con vợ", Kim thử dịch từng chữ nhưng vẫn không hiểu ý. Đến lúc tra cả cụm từ, cô bật cười vì tiếng Hàn cũng có cách xưng hô tương tự, hiểu đây chỉ là lối gọi vui trên mạng xã hội. Cô định đáp lại người theo dõi bằng cách gọi họ là "chồng", nhưng được nhắc rằng phải nói "thằng chồng" mới đúng kiểu hài hước.

Khi chia sẻ bài viết lên mạng xã hội, mỗi lần dùng từ chưa chuẩn hoặc diễn đạt chưa tròn nghĩa, Kim đều được người đọc góp ý, chỉnh lại. Việc họ dành thời gian sửa từng câu chữ khiến cô hiểu rằng đó là sự quan tâm thật lòng, mong muốn cô tiến bộ, bởi nếu thờ ơ sẽ không ai làm vậy.

Chiếc áo phông của Kim in dòng chữ "tiếng Việt sơ cấp". Ảnh: Châu Sa.

Trước đây, Kim rất thích xem nội dung do người nước ngoài đăng tải về cuộc sống ở Hàn Quốc. Khi đến Việt Nam sinh sống, cô nghĩ mình cũng có thể mang lại góc nhìn thú vị tương tự. Cô muốn mọi người xem mình "như một người hàng xóm thú vị" đến từ đất nước kim chi.

Kim vốn duy trì thói quen làm thiện nguyện hàng năm khi còn ở quê nhà. Thấy tin bão lũ ở miền Trung hồi cuối tháng 11, cô quyết định đóng góp cho nơi mình đang sinh sống. Do chưa thạo tiếng Việt, cô phải nhờ bạn bè trên mạng hướng dẫn và tự tìm địa chỉ tiếp nhận đồ hỗ trợ tại Hà Nội. Sau nhiều lần chờ đợi không có phản hồi, cuối cùng một tổ chức đã liên hệ lại với Kim.

Ban đầu cô dự định gửi băng vệ sinh, vật dụng mà cô cho rằng thường ít được hỗ trợ. Khi biết vùng lũ còn thiếu cả mì gói, cô mua cả hai và trực tiếp chuyển đi.

Kim tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Những hình ảnh người dân Việt Nam đến tận nơi vận chuyển hàng cứu trợ khiến cô xúc động: "Mọi người rất nhiệt huyết, rất tình cảm. Điều đó không dễ dàng và giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp ở đây".

Hiện Kim dự định ở lại Hà Nội thêm một năm, tùy vào công việc của người thân. Về kế hoạch lâu dài, cô cho biết chưa đưa ra quyết định cụ thể.

"Nhưng gần đây, tôi có nghĩ đến chuyện nếu một ngày tự do lựa chọn nơi sống, liệu tôi có nên quay lại Việt Nam không", cô tâm sự.