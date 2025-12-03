Khách Tây đạp xe đi phượt, được mời đám cưới ở Lào Cai

Khoảnh khắc 2 vị khách Tây được mời vào dự đám cưới ở Lào Cai thu hút gần 1,5 triệu lượt xem. Cô dâu, chú rể bất ngờ khi câu chuyện trong ngày vui tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội.

Khách Tây bất ngờ khi được mời dự đám cưới ở Lào Cai Đám cưới tổ chức tại nhà gái ngày 8-9/11 ở Lào Cai trở nên đặc biệt khi hai du khách nước ngoài đi xe đạp phượt ngang qua và được gia đình mời vào chung vui.

Một tháng sau đám cưới, cô dâu Trần Thị Vân Anh (quê Yên Bái, nay là Lào Cai) và chú rể Tiết Hải Đoàn (quê Thanh Hóa, sống tại Hà Nội) vẫn chưa hết bất ngờ khi đoạn video mời 2 vị khách Tây vào dự đám cưới lan tỏa trên mạng xã hội với gần 1,5 triệu lượt xem.

Cô dâu cho biết đám cưới được tổ chức tại nhà gái ngày 8-9/11. Khi phần lễ vừa kết thúc và hai bên gia đình đang ngồi dùng tiệc, hai du khách nước ngoài đạp xe đi phượt ngang qua trước cổng rạp.

Thấy tình huống thú vị, gia đình mời họ vào chung vui. Chú rể biết tiếng Anh nên chủ động trò chuyện, mời hai vị khách "nhập gia tùy tục".

"Gia đình và quan khách đều tự nhiên, tiếp đón nhiệt tình. Hai vị khách nước ngoài cũng rất vui khi lần đầu được mời dự đám cưới ở Việt Nam", Vân Anh nói với Tri Thức - Znews.

Hai vị khách Tây "nhập gia tùy tục" khi được mời vào dự đám cưới ở Lào Cai.

Hai du khách được mời thưởng thức mâm cỗ cưới gồm chả mực, gà luộc, tôm luộc, xôi, giò và rau củ luộc. Gia đình hướng dẫn họ nâng ly theo kiểu Việt Nam với câu hô "1, 2, 3 dô".

Chú rể liên tục trò chuyện bằng tiếng Anh để giúp khách hòa nhập. Không khí càng rộn ràng hơn khi nghệ sĩ thổi kèn saxophone được thuê phục vụ trong tiệc.

"Đây là lần đầu gia đình gặp tình huống như vậy, nhưng là ngày vui nên ai cũng thoải mái", Vân Anh nói.

Sau bữa ăn, hai vị khách chào mọi người rồi tiếp tục hành trình. Khi đoàn đưa dâu di chuyển, cả hai bên lại tình cờ gặp nhau và vẫy tay chào.

Cô dâu Vân Anh và chú rể Hải Đoàn.

Đây không phải lần đầu du khách quốc tế bất ngờ được mời dự đám cưới tại Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, một nhóm khách Tây du lịch miền Tây cũng được người dân mời vào chung vui, tạo nên sự thích thú lớn trên mạng xã hội.

Đáp lại sự hiếu khách của người dân, nhóm khách nhanh chóng "nhập gia tùy tục" khi vui vẻ vào dự tiệc, ngồi ăn mâm cỗ cưới và ca hát.

Trước đó, hai du khách nước ngoài đi lạc đường ở Ninh Bình, dừng lại hỏi thăm gần một đám cưới ven đường và được gia chủ mời luôn vào dùng bữa. Bất đồng ngôn ngữ được giải quyết bằng ứng dụng dịch trên điện thoại, còn cuộc vui diễn ra trong không khí thân thiện và cởi mở.