Khách Tây đến Việt Nam trong suốt 20 năm tiết lộ lý do 'gây nghiện'

  • Thứ bảy, 29/11/2025 15:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau hơn 20 năm liên tục trở lại Việt Nam, vị khách Tây bị cuốn hút từ những bát phở khiến ông day dứt, trải nghiệm sống động và cảm giác "đã đến sẽ muốn trở lại".

Du khách chụp ảnh trên tuyến metro TP.HCM trong giai đoạn thử nghiệm hồi tháng 11/2024. Ảnh: Duy Hiệu.

Ben Groundwater đến giờ vẫn "mang theo" bên mình hương vị của tô phở từng ăn tại quán Phú Vương ở TP.HCM. Với vị khách Tây, đó là bát phở hoàn hảo, thơm, cân bằng, tinh tế và đậm đà, phủ đầy giá đỗ và rau thơm.

Mùi thơm ấy, hòa giữa nước dùng đặc trưng, khói xe máy và không khí ẩm của TP.HCM, vẫn còn lưu lại trong trí nhớ Ben.

"Tôi sẽ ăn lại nó. Tôi phải ăn lại", Ben, nhà báo du lịch Australia sống tại Sydney, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và gần như cả đời vi vu khắp thế giới, nói trên Sydney Morning Herald.

khach Tay, du khach Australia anh 1

Phở Phú Vương là một trong những lý do Ben liên tục quay lại Việt Nam. Ảnh: Bống Bống.

Việt Nam - điểm đến để quay lại nhiều lần

Sau hơn 20 năm liên tục đến Việt Nam, Ben cho biết chưa từng thấy mệt mỏi hay nghĩ rằng mình có thể không quay lại.

Tô phở Phú Vương là một trong những lý do, còn có Sa Pa với sương mù và văn hóa vùng cao; những con phố nhỏ tấp nập của Hà Nội; vẻ đẹp vịnh Hạ Long; sự tự do khi khám phá Đồng bằng sông Cửu Long; không khí biển Nha Trang hay cảm giác mát lạnh của Đà Lạt.

Theo Ben, Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất với du khách Australia. Trong hai năm 2024-2025, lượng khách tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước; so với tháng 8/2019, lượng khách tháng 8 năm nay tăng gần 58%.

Dù chưa đạt quy mô như Indonesia, New Zealand hay Nhật Bản, xu hướng này rất rõ ràng.

LƯỢNG KHÁCH AUSTRALIA ĐẾN VIỆT NAM 10 NĂM QUA
Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
NhãnNăm 2015Năm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2022Năm 2023Năm 2024Tháng 10/2025

Lượt người 323.792320.678370.438386.934383.51192.227144.736390.087490.88447.47

Ben nhận định Việt Nam có sức hấp dẫn tương đồng Nhật Bản - điểm đến được người Australia ưa chuộng nhiều năm qua.

Cả hai đều dễ tiếp cận với đường bay thẳng, ít chênh lệch múi giờ. Nhưng Việt Nam có lợi thế lớn hơn về chi phí nhờ các hãng bay giá rẻ và sự chủ động trong số lượng chuyến bay.

Về trải nghiệm văn hóa, Việt Nam cũng mang đến cảm giác đắm chìm tương tự Nhật Bản, "thậm chí có phần bất ngờ và khó đoán hơn". Các điểm đến trải dài từ núi, biển, thành phố lớn đến đồng bằng sông nước, không kém gì sự đa dạng của Nhật Bản.

Ẩm thực cũng là điểm mạnh lớn của Việt Nam. Theo Ben, ẩm thực Việt vừa phong phú, phức tạp vừa rất dễ tiếp cận ở mọi mức giá.

khach Tay, du khach Australia anh 2

Khám phá góc hoang sơ còn sót lại ở Sa Pa cũng là trải nghiệm "gây nghiện" của Ben. Ảnh: Phạm Quang Tuyên.

Trải nghiệm "gây nghiện"

Ben nhớ mãi lần chạy xe máy quanh Đồng bằng sông Cửu Long, dừng uống cà phê sữa đá ở quán ven đường, ăn bánh xèo tại các thị trấn nhỏ, nghỉ đêm trong nhà khách bình dân và ăn bát phở buổi sáng trong chợ địa phương.

Với ông, đó là một trong những trải nghiệm du lịch tuyệt nhất trong đời.

Sau hành trình đó, ông nghỉ tại một khách sạn 5 sao với giá chưa đến 400 USD/đêm. Với ông, điều đặc biệt của Việt Nam là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa trải nghiệm bình dân và cao cấp, mà trải nghiệm nào cũng đáng nhớ.

Ông cho rằng ở Việt Nam, du khách có thể vừa ăn ốc uống bia ở quán vỉa hè, sau đó thưởng thức cocktail ở quán bar cao cấp hoặc gói gọn tất cả trong một buổi tối.

Các phương tiện di chuyển cũng dễ dàng, như đi tàu đêm vào một chiều và bay trở lại vào chiều kia.

khach Tay, du khach Australia anh 3khach Tay, du khach Australia anh 4khach Tay, du khach Australia anh 5khach Tay, du khach Australia anh 6

Du khách khám phá, trải nghiệm tại khu phố tuyệt vời nhất thế giới ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Ben, Việt Nam hấp dẫn bởi sự gần gũi và năng động. Du khách dễ gặp gỡ người địa phương và tương tác một cách tự nhiên. Các thành phố tràn đầy năng lượng, nơi người trẻ kinh doanh, học tập, lái xe máy, ăn uống và vui chơi.

Vị khách tin xu hướng khách Australia đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng. Với ông và nhiều người khác, Việt Nam là điểm đến mà mỗi chuyến đi đều được tận hưởng xứng đáng và du khách dễ dàng quay lại.

"Bạn sẽ quay lại, không chỉ vì bạn sẽ luôn thèm bát phở đó", Ben nói.

Từ hang động lớn nhất thế giới đến Hội An rực rỡ đèn lồng, Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách ưa khám phá và thích đi một mình, với hành trình an toàn, giàu trải nghiệm.

Đan Châu

khách Tây du khách Australia Đồng bằng sông Cửu Long khách Tây nghiện Việt Nam 20 năm Việt Nam 20 năm du khách Australia Australia khách Australia

