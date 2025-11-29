Cảnh báo chụp ảnh, check-in sóng dữ tràn bờ ở Nha Trang

Sóng biển cao 2-3 m liên tục tràn qua bờ kè, đánh mạnh vào mặt đường ở phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), gây nguy hiểm nhưng nhiều người dân và du khách vẫn bất chấp cảnh báo.

Khu vực bờ kè trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang), sóng lớn bất ngờ dâng cao, liên tục quật qua kè rồi tràn ra đường tối 27/11. Những cuộn sóng trắng xoá phủ kín mặt đường khiến việc di chuyển qua khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sau khi các hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân và du khách đã tìm đến đây để tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy. Một số người đứng sát mép kè để quay clip, thậm chí có người ngồi tạo dáng trên bờ kè trong bộ trang phục "nàng tiên cá", bất chấp từng đợt sóng lớn.

Từng đợt sóng biển dâng cao tràn qua bờ kè, đánh mạnh vào mặt đường. Ảnh: Phan Duy Sơn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, UBND phường Bắc Nha Trang đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị triển khai biện pháp cảnh báo, nhắc nhở từ ngày 28/11.

Ông Lê Xuân Lộc, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang, cho biết: "Sau khi ghi nhận tình hình, chúng tôi đã trực tiếp ra hiện trường cắm bảng hạn chế phương tiện qua lại, dựng barrier cảnh báo, đồng thời cắt cử nhân sự túc trực tại đoạn giao đường Mai Xuân Thưởng - Phạm Văn Đồng để nhắc nhở người dân và du khách".

Hành vi tiếp cận quá gần mép biển khi sóng lớn thực tế không mới tại Nha Trang. Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews về mức độ nguy hiểm của hành động này, ông Nguyễn Văn Hùng, đội trưởng đội tuần tra và cứu hộ, cứu nạn thuộc BQL vịnh Nha Trang, cho biết đơn vị không khuyến khích ghi hình hoặc chụp ảnh tại bờ kè, đặc biệt là vào thời điểm sóng cao lên đến 3-4 m.

"Sức mạnh của sóng có thể quật ngã người nếu đứng quá sát mặt biển. Đối với các trường hợp 'check-in' tại khu vực bờ kè, lực lượng của Ban quản lý luôn túc trực nhắc nhở và cảnh báo để bảo đảm an toàn", ông Hùng nói.

UBND phường Bắc Nha Trang chỉ đạo dựng rào, cắm bảng cảnh báo, bố trí lực lượng tại chỗ để nhắc nhở người dân và du khách. Ảnh: Lê Anh Khoa.

Hiện tượng sóng cao xảy ra ngay sau đợt mưa lũ lịch sử tại Khánh Hòa và trùng thời điểm hoàn lưu bão số 15 (Koto) kết hợp gió mùa đông bắc tăng cường khiến vùng biển Khánh Hòa biến động mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, lúc 4h 29/11, tâm bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 310 km về phía Tây Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13.

Vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 5-7 m; biển động mạnh.

Dự báo trong 72-120 giờ tiếp theo, bão Koto tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu thêm do áp cao cận nhiệt đới và không khí lạnh giảm dần.

Sóng biển Nha Trang dâng cao tràn bờ Tối 27/11, tại khu vực bờ kè Ba Làng (phường Vĩnh Hòa, Bắc Nha Trang), sóng biển bất ngờ dâng cao hơn 5 m, liên tục quật qua kè rồi tràn ra đường.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống thiên tai, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn và chính thức cấm biển từ 7h ngày 28/11. Người dân được yêu cầu không ở lại trên lồng bè, các hoạt động trên biển tạm dừng cho đến khi thời tiết ổn định.

Tại các tỉnh lân cận, ảnh hưởng của bão cũng khiến giao thông đường biển gián đoạn. Tại đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng), tàu cao tốc tuyến Phan Thiết - Phú Quý tạm dừng do sóng cao 3,8-4,9 m và gió giật mạnh. Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.