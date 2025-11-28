Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 15 tiếp tục đổi hướng

  • Thứ sáu, 28/11/2025 09:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bão số 15 tiếp tục đổi hướng, di chuyển chậm qua Biển Đông, ảnh hưởng đến các vùng biển phía Bắc và Tây Nam, mức độ nguy hiểm cấp 3.

Bao so 15 Koto anh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN.

Bão số 15 không thay đổi về cường độ nhưng tiếp tục đổi hướng (lúc 4h là hướng Tây Tây Nam), cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5 km/h.

Dự báo đến 7h ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía Tây Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 3 km/h, cường độ suy yếu dần.

Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7h ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 290 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 210 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3-5 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chuyên gia cảnh báo hai kịch bản của bão Koto Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.

Bão số 15 giảm cường độ, đổi hướng

Hồi 4h ngày 28/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Tây Bắc, giảm cường độ, đổi hướng, ảnh hưởng khu vực biển Đông với gió mạnh, sóng cao.

5 giờ trước

TP.HCM xả điều tiết 5 hồ lớn trước bão số 15

TP.HCM đồng loạt xả điều tiết 5 hồ lớn nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó nếu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.

5 giờ trước

Bão số 15 Koto liên tục đổi hướng, diễn biến khó lường

Bão số 15 Koto có quỹ đạo thay đổi liên tục, di chuyển chậm và khó dự báo chính xác. Từ 27/11, bão bắt đầu đổi hướng Tây Tây Nam, sau đó lại lên Bắc Tây Bắc.

15 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://www.vietnamplus.vn/bao-so-15-tiep-tuc-doi-huong-cach-dao-song-tu-tay-khoang-260-km-post1079774.vnp

Thắng Trung/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 15 Koto Bộ Quốc phòng Bão số 15 Bão Mưa lũ miền Trung

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý