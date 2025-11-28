Bão số 15 giảm cường độ, đổi hướng

Hồi 4h ngày 28/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Tây Bắc, giảm cường độ, đổi hướng, ảnh hưởng khu vực biển Đông với gió mạnh, sóng cao.

Hướng di chuyển của bão số 15. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 27/11 đến 4 giờ ngày 28/11, bão số 15 tiếp tục di chuyển chậm, giảm cường độ 1 cấp và đổi hướng, hiện di chuyển theo hướng Tây Tây Nam (lúc 22 giờ ngày 27/11 là hướng Tây).

Gió mạnh cấp 11, giật cấp 14

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5 km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía Tây Bắc.

Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 14.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 300 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 210 km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Gió mạnh, sóng cao trên nhiều vùng biển

Trên biển, hiện ở Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) đã có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24h tới, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa, ngày gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10, đêm cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 5-7 m.

Phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa), ngày gió cấp 7, giật cấp 8-9; đêm giảm dần. Biển động mạnh, sóng 5-7 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng 4-6 m, biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ sáng 28/11 có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4 m, biển động.

Phía Nam Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Nam Biển Đông (bao gồm phía Nam đặc khu Trường Sa) có mưa rào, dông rải rác, trong dông có khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 29/11, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 5-7 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị - Huế: gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3–5 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Thời tiết các khu vực từ ngày 28/11 đến 7/12

Ngày 28/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; riêng vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 29/11 đến ngày 1/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ ngày 2-6/1, có mưa vài nơi; riêng từ đêm 3-4/12, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sáng và đêm trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-3/12, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 4-6/12, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ khoảng ngày 1-3/12 có mưa, cục bộ có nơi vừa, mưa to và dông.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.