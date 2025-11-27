TP.HCM xả điều tiết 5 hồ lớn để tăng dung tích phòng lũ trước bão

TP.HCM đồng loạt xả điều tiết 5 hồ lớn nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó nếu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.

Trong bối cảnh mưa bão diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết hiện 5 hồ lớn gồm Dầu Tiếng, Trị An, Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray đang đồng loạt xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ trong trường hợp bão số 15 gây mưa lớn.

Theo cập nhật lúc 9h ngày 27/11/2025, hồ Trị An đang xả tổng cộng 1.327 m3/s, gồm 800 m3/s qua đập tràn và 527 m3/s qua tuabin phát điện.

Mức xả này vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 3.600 m3/s, mức được xác định là không gây ảnh hưởng đến khu vực hạ du theo phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) do UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt

Hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả linh hoạt 36-200 m3/s từ ngày 25/11 đến 2/12. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định lưu lượng dưới 200 m3/s không gây ảnh hưởng đến các hộ dân ven sông Sài Gòn. Việc xả được thực hiện trong thời gian triều thấp để đón lũ, tránh trùng thời điểm triều cường lên cao như đợt ngập tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, các hồ Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray ghi nhận mức xả thấp hơn nhiều, dao động từ 0,825 đến hơn 136 m3/s tùy hồ. Những lưu lượng này chỉ có khả năng tác động đến một số hộ dân sản xuất dọc sông Dinh và sông Ray nếu mưa lớn xảy ra đồng thời, nhưng hiện chưa gây ảnh hưởng.

UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị vận hành hồ tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và theo dõi sát diễn biến bão, mực nước hồ và triều cường để điều tiết phù hợp.

Khi xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ cảnh báo qua truyền hình, phát thanh, tin nhắn di động và hệ thống Zalo các khu phố, ấp.

Theo Sở, việc xả điều tiết hiện nay là bước chuẩn bị cần thiết trước nguy cơ mưa lớn do bão số 15, đồng thời đảm bảo an toàn công trình và hạn chế tối đa rủi ro ngập lụt cho khu vực hạ du TP.HCM.