Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nam Bộ, Tây Nguyên đón mưa lớn trái mùa

  • Thứ năm, 5/3/2026 14:08 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Chiều và tối các ngày 5-6/3, Nam Bộ, Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa lớn trái mùa. Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi trong hôm nay và ngày mai cũng có thể xuất hiện mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (5/3), khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với địa hình đón gió.

Mua trai mua anh 1

TPHCM có thể đón mưa trái mùa trong chiều và tối các ngày 5-6/3.

Dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông với lượng mưa từ 15-35mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Bắc Tây Nguyên, hôm nay đã có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 tới 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Dự báo trong chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Chiều và tối mai (6/3), khu vực này cũng có thể xuất hiện mưa dông trái mùa, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ba ngày qua, một số tỉnh/thành ở nước ta xuất hiện mưa khá lớn, một số điểm đo trên 80 mm như Phong Hải (Quảng Ninh) 104 mm, Cửa Cấm (Hải Phòng) 82 mm, Đỉnh Bạch Mã (TP.Huế) 100 mm, Ba Tiêu (Quảng Ngãi) 94 mm.

Trước đó, trong giai đoạn từ 26 tới 28/2, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Khánh Hoà, Lâm Đồng đã ghi nhận một đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa ngày kỷ lục, hiếm gặp trong mùa khô như Đắk Tô (Quảng Ngãi), An Khê (Gia Lai), Đắk Mil (Lâm Đồng), Càng Long (Vĩnh Long).

Dự báo trong tháng 3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai-Đắk Lắk có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa, cục bộ có mưa to.

Miền Bắc sắp hửng nắng, miền Trung mưa dài ngày

Sáng nay (4/3), miền Bắc nhiều mây, ít mưa, từ trưa chiều trời hửng nắng. Khu vực từ Nghệ An đến Bình Định cũ hôm nay có mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

44:2621 hôm qua

Miền Bắc bước vào cao điểm nồm ẩm

Miền Bắc đang bước vào cao điểm nồm ẩm khi không khí lạnh suy yếu kết hợp gió ẩm từ biển liên tục xâm nhập đất liền. Trạng thái nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ duy trì trong suốt tháng 3, khiến độ ẩm không khí luôn ở mức cao, gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt.

07:28 1/3/2026

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://tienphong.vn/nam-bo-tay-nguyen-don-mua-lon-trai-mua-post1824983.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Mưa trái mùa Quảng Trị Quảng Ngãi Nam Bộ Tây Nguyên TP.HCM Mưa trái mùa

    Đọc tiếp

    Hai nu sinh tu vong do truot chan xuong dap nuoc hinh anh

    Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước

    6 giờ trước 20:30 5/3/2026

    0

    Chiều 5/3, 6 học sinh ở phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) rủ nhau đến khu vực đập nước thuộc phường Âu Lâu để chơi. Trong lúc vui chơi, 2 nữ sinh không may trượt chân, ngã xuống khu vực nước sâu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý