Nam Bộ, Tây Nguyên đón mưa lớn trái mùa

Chiều và tối các ngày 5-6/3, Nam Bộ, Tây Nguyên có thể xuất hiện mưa lớn trái mùa. Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi trong hôm nay và ngày mai cũng có thể xuất hiện mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (5/3), khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với địa hình đón gió.

TPHCM có thể đón mưa trái mùa trong chiều và tối các ngày 5-6/3.

Dự báo từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông với lượng mưa từ 15-35mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Bắc Tây Nguyên, hôm nay đã có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 tới 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Dự báo trong chiều và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Chiều và tối mai (6/3), khu vực này cũng có thể xuất hiện mưa dông trái mùa, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ba ngày qua, một số tỉnh/thành ở nước ta xuất hiện mưa khá lớn, một số điểm đo trên 80 mm như Phong Hải (Quảng Ninh) 104 mm, Cửa Cấm (Hải Phòng) 82 mm, Đỉnh Bạch Mã (TP.Huế) 100 mm, Ba Tiêu (Quảng Ngãi) 94 mm.

Trước đó, trong giai đoạn từ 26 tới 28/2, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Khánh Hoà, Lâm Đồng đã ghi nhận một đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa ngày kỷ lục, hiếm gặp trong mùa khô như Đắk Tô (Quảng Ngãi), An Khê (Gia Lai), Đắk Mil (Lâm Đồng), Càng Long (Vĩnh Long).

Dự báo trong tháng 3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai-Đắk Lắk có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa, cục bộ có mưa to.