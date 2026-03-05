Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cứu cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà

  • Thứ năm, 5/3/2026 14:04 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Một cô gái có biểu hiện tâm lý bất thường, trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà ở phường Tây Hồ (Hà Nội). May mắn, sau nhiều giờ được cảnh sát thuyết phục cô gái đã bình tĩnh trở lại.

Co gai nhay lau anh 1

Cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 5/3, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc một cô gái trèo ra bên ngoài căn nhà cao tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo, UBND phường Tây Hồ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Công an phường Tây Hồ và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua nắm bắt thông tin ban đầu, cô gái được xác định là Đ.T.N.Q (SN 2000).

Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì trấn an, động viên để ổn định tâm lý cho chị Q. Sau một thời gian, chị Q đã bình tĩnh trở lại và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống an toàn.

Co gai nhay lau anh 2

Lực lượng chức năng trấn an tâm lý cô gái.

Được biết, do gặp một số vấn đề trong cuộc sống cá nhân, chị Q rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Theo Công an phường Tây Hồ, hiện sức khỏe và tinh thần của chị Q đã dần ổn định. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với gia đình để quan tâm, hỗ trợ, giúp chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

https://tienphong.vn/ha-noi-giai-cuu-co-gai-treo-ra-ngoai-tang-cao-ngoi-nha-post1824986.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

