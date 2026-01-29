Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tải trôi tự do, đè trúng hai mẹ con

  • Thứ năm, 29/1/2026 20:14 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Một tài xế ở Đắk Lắk dừng xe tại ngã ba rồi rời khỏi cabin, chiếc xe tải trôi tự do tông trúng hai mẹ con. Hậu quả, bé gái tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương.

Chiều 29/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến chị L.T.P (sinh năm 1987, ở thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk) bị thương, cháu N.T.L. (sinh năm 2016, con chị P.) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Thái Hưng (sinh năm 1984, ở thôn Giang Châu, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47C-217.xx lưu thông trên tuyến đường liên xã. Khi đến khu vực ngã ba, tài xế Hưng cho xe dừng lại và bước xuống khỏi cabin. Đúng lúc này, chiếc xe tải bất ngờ mất kiểm soát, trôi tự do về phía trước rồi va chạm trực diện với cháu N.T.L. đang đi bộ, khiến cháu tử vong tại chỗ.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục trôi và va chạm trúng xe máy BKS 47E1-150.xx do chị L.T.P. điều khiển. Hậu quả, chị P. bị thương phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hồ Nam/Tiền Phong

    Bao chi he thong Mat tran doan ket, doi moi hinh anh

    Báo chí hệ thống Mặt trận đoàn kết, đổi mới

    2 giờ trước 18:36 29/1/2026

    0

    Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy báo chí, đội ngũ những người làm báo trực thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chia sẻ, đồng hành, bảo đảm hoạt động báo chí thông suốt.

