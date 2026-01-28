Giải pháp nào xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông ở cầu vượt Ngã Tư Vọng

Cầu vượt Ngã Tư Vọng - trục nối Trường Chinh và Giải Phóng, là một trong những nút giao phức tạp nhất Hà Nội. Thời gian gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, trở thành “điểm đen” giao thông, đặt ra yêu cầu cấp bách về các giải pháp kéo giảm tai nạn.

Sáng sớm 10/1/2026, khi sương mù còn chưa tan hết, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ngay tại cột đèn ĐT7/11 trên cầu vượt Vọng, theo hướng đi Bến xe Giáp Bát. Một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 29A-853.xx đã va chạm mạnh với xe máy do ông T.T.H điều khiển.

Cú tông mạnh đến mức chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn và đau xót thay, người đàn ông cầm lái đã tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, chiếc ô tô "điên" này còn tiếp tục lao vào hai chiếc ô tô khác mới dừng lại, tạo nên một hiện trường hỗn loạn với các phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ việc đã khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ kéo dài, lực lượng chức năng đã phải cấm tất cả phương tiện lên cầu để phục vụ công tác khám nghiệm. Đây không phải là lần đầu tiên máu đổ trên cây cầu này, thời gian qua nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ va chạm phức tạp.

Chứng kiến sự nguy hiểm rình rập mỗi ngày, chị Trần Thị Liên, một người dân thường xuyên phải di chuyển qua đây để làm việc, không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại những vụ va chạm mình từng thấy.

“Công việc hàng ngày của tôi phải di chuyển qua cầu vượt Trường Chinh - Giải Phóng. Tôi nhận thấy ô tô, xe máy lưu thông tại đây thường chạy với tốc độ rất cao. Bản thân tôi đã trực tiếp chứng kiến hai vụ va chạm giao thông, trong đó có một vụ ô tô phanh kịp và một vụ hai xe máy đâm vào nhau. Vì vậy, tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm lắp đặt biển cảnh báo, yêu cầu giảm tốc độ hoặc bổ sung gờ giảm tốc để hạn chế tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân”.

Nỗi lo của chị Liên cũng là nỗi lòng của anh Trần Minh Dũng. Là một người thường xuyên lưu thông trên tuyến đường Giải Phóng, anh Dũng cảm thấy sự an toàn cá nhân bị đe dọa nghiêm trọng mỗi khi bánh xe lăn trên mặt cầu vượt Vọng.

“Tôi thường xuyên di chuyển qua cầu vượt Trường Chinh - Giải Phóng và thấy khu vực này xảy ra khá nhiều vụ tai nạn giao thông, khiến người đi đường cảm thấy chưa thật sự an toàn. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp như lắp đặt biển hạn chế tốc độ hoặc gờ giảm tốc để người dân lưu thông qua đây được an toàn hơn”.

Vậy tại sao một cây cầu vượt được thiết kế để giải tỏa áp lực giao thông lại trở thành "bẫy tử thần"? Qua phân tích thực tế, các chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân cốt lõi. Thứ nhất là mật độ phương tiện quá cao. Đây là tuyến đường huyết mạch, lưu lượng xe cộ đổ về từ nhiều hướng luôn ở mức cực đại.

Thứ hai là vấn đề tốc độ. Người tham gia giao thông thường có tâm lý muốn "bứt tốc" khi lên cầu để bù lại khoảng thời gian bị ùn ứ phía dưới nút giao. Tốc độ cao kết hợp với việc thiếu quan sát dẫn đến những va chạm mạnh khi có chướng ngại vật bất ngờ. Cuối cùng là hiệu ứng domino; một va chạm nhỏ ban đầu có thể dễ dàng gây ra tai nạn liên hoàn do các xe di chuyển quá sát nhau.

Ngoài ra, trên cầu này vẫn thường xuyên xảy ra hiện tượng một số người thiếu ý thức đem các bao tải đựng phế thải xây dựng vứt trộm dọc theo thành cầu, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Cầu vượt Ngã tư vọng nối đường Đại La với đường Trường Chinh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Ngọc Khánh, cán bộ Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội - đơn vị đang quản lý các cầu nhỏ và hầm trong nội thành thừa nhận thực trạng nhức nhối này.

“Trong quá trình quản lý, chúng tôi nhận thấy cầu Vọng là một điểm đen về tai nạn giao thông, nơi đã xảy ra nhiều vụ va chạm. Trước thực tế đó, chúng tôi sẽ kiến nghị các lực lượng liên quan nghiên cứu bổ sung gờ giảm tốc, cũng như tăng cường hệ thống biển báo, cảnh báo để nhắc nhở người tham gia giao thông giảm tốc độ, qua đó hạn chế tai nạn và thiệt hại về người và tài sản”.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khi nào những giải pháp kỹ thuật này mới được thực hiện? Theo ông Khánh, việc triển khai không thể diễn ra trong một sớm một chiều mà cần có quy trình phối hợp liên ngành. Cụ thể, cần có một biên bản liên ngành giữa các đơn vị, đặc biệt là sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông. Ngay khi có văn bản ký kết và sự chỉ đạo từ Sở Xây dựng Hà Nội, các đơn vị thi công sẽ lập tức triển khai lắp đặt thiết bị.

Trong khi chờ đợi những giải pháp về hạ tầng, các đơn vị quản lý cũng đưa ra những khuyến cáo: Người lái xe cần chủ động giảm tốc độ khi lên và xuống cầu, đồng thời tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Một lưu ý quan trọng khác là tất cả các cầu vượt đều có biển cấm vượt, người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm ngặt.

Đặc biệt, kinh nghiệm cho thấy tai nạn thường dễ xảy ra vào những khung giờ đường vắng, khi người lái xe có tâm lý chủ quan và đẩy tốc độ lên quá cao. Việc kéo giảm tai nạn giao thông tại "điểm đen" cầu vượt Ngã Tư Vọng không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành xây dựng mà còn là câu chuyện về ý thức của mỗi cá nhân khi cầm lái.