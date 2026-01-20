Hà Nội mới xử lý được 9/38 điểm ùn tắc giao thông

Năm 2025, Sở Xây dựng và Công an TP. Hà Nội đã xử lý được 9/38 điểm ùn tắc trên các tuyến phố, trục đường, các điểm còn lại đang tiếp tục được lên phương án xử lý trong năm 2026.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội có tổng số 38 điểm, trục tuyến đường ùn tắc giao thông, trong đó có 20 điểm chuyển tiếp năm 2024 và 18 điểm phát sinh năm 2025.

Năm 2025 Sở Xây dựng Hà Nội đã xử lý 9 điểm ùn tắc trên đường.

Để khắc phục, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý các điểm ùn tắc giao thông này.

Theo đại diện Sở Xây dựng, tính đến cuối tháng 12/2025, đã thống nhất với Công an thành phố xử lý được 9/38 điểm ùn tắc giao thông. Bao gồm các khu vực nút giao và tuyến đường: Lĩnh Nam - Đỗ Mười; 2 đầu cầu vượt Mễ Trì; đường Cương Kiên; Hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ; Nút giao Láng - Yên Lãng; Điện Biên Phủ - Trần Phú; Trên đường Trần Nhật Duật (cửa khẩu Chương Dương Độ); Khu vực đầu cầu Kim Đồng; Nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung; Nút giao La Thành - Giảng Võ...

Ngoài ra, trong năm 2025, Sở đã triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tại 254 vị trí, ban hành 98 thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với Công an thành phố, UBND các phường, xã để theo dõi, đánh giá hiệu quả của các tuyến đường, nút giao đang trong thời gian thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông hoặc phục vụ thi công các dự án để kịp thời phát hiện các tồn tại, bất cập để điều chỉnh phương án cho phù hợp, xử lý, hạn chế các điểm ùn tắc còn tồn tại và phát sinh.