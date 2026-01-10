Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ tài xế buồn ngủ đạp nhầm chân ga, một người tử vong

  • Thứ bảy, 10/1/2026 11:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nữ tài xế tông vào người đi xe máy và hai ôtô khác, khiến một người tử vong, giao thông qua cầu vượt Vọng, đường Giải Phóng ùn tắc.

Lúc 5h45p xe ôtô 5 chỗ BKS 29A853.xx do chị Phan Thị Th. (SN 1960 ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm lái, đi trên cầu vượt Vọng, đường Giải Phóng, chiều từ phố Phương Mai hướng Nguyễn An Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tới cột đèn ĐT7/11, ôtô của chị Th. va chạm với xe máy Hoda Wave BKS 14U1 415.xx do ông Trần Thanh H. (SN 1963, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) đi cùng chiều phía trước.

Sau đó, ôtô 29A853.xx tiếp tục đâm vào hai ôtô khác cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng nặng, một người tử vong.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc qua cầu vượt Vọng. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, cảnh sát phong tỏa một chiều cầu vượt Vọng, xe cộ được phân luồng đi phía dưới gây ùn tắc cục bộ.

Tại hiện trường, 3 ôtô hư hỏng trong đó một xe con màu đen nát đầu. Chiếc xe máy biến dạng. Nạn nhân nằm sát lan can cầu vượt.

Nguyên nhân ban đầu do chị Th. buồn ngủ đạp nhầm chân ga dẫn đến gây ra vụ tai nạn. Kiểm tra nhanh kết quả ban đầu, nữ tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 1/1, một nữ tài xế khác điều khiển ôtô lưu thông trên phố Võ Thị Sáu (Hà Nội). Khi đến trước số nhà 88, xe ôtô va chạm với một xe máy do người đàn ông đang sang đường điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị hất văng lên vỉa hè, sau đó ôtô tiếp tục lao vào 6 xe máy đang dựng trước quán cà phê.

Tại hiện trường, ôtô con bị hư hỏng nặng phần đầu, bung túi khí, nổ lốp sau; nhiều xe máy bị hư hỏng, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Người đàn ông điều khiển xe máy bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

