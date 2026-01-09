Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Ôtô điên' lao vào xe máy, một người tử vong tại chỗ

  • Thứ sáu, 9/1/2026 06:54 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Tối 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một ôtô lao vào xe máy đang quay đầu.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội), vào khoảng 18h35 ngày 8/1, trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, TP. Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Oto dien Nguyen Luong Bang anh 1

Cảnh sát phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo hình ảnh từ clip được đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang quay đầu để chuyển sang làn đường bên cạnh thì bất ngờ bị một ôtô lao tới tông trúng.

Oto dien Nguyen Luong Bang anh 2

Ôtô cuốn xe máy vào gầm.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng người điều khiển bị đâm đổ và kéo lê một đoạn khá dài trên đường.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV

