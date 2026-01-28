Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô 7 chỗ cuốn người, xe máy vào gầm khiến một phụ nữ tử vong

  • Thứ tư, 28/1/2026 14:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vào khoảng 11h45 ngày 28/1, tại phố Khâm Thiên (đoạn qua Đài Tưởng niệm Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một ôtô 7 chỗ nhãn hiệu VinFast VF9 trong quá trình lùi xe bất ngờ cuốn người và xe máy vào gầm xe.

tai nan giao thong anh 1

Nơi xảy ra vụ việc

Vụ tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực phố Khâm Thiên bị ùn tắc cục bộ trong nhiều giờ.

tai nan giao thong anh 2

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu, tổ chức phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/o-to-7-cho-cuon-nguoi-va-xe-may-vao-gam-o-pho-kham-thien-khien-mot-phu-nu-tu-vong-post1264854.vov

Văn Ngân/VOV.VN

tai nạn giao thông Hà Nội VinFast phố Khâm Thiên cuốn vào gầm ùn tắc điều tra tai nạn nghiêm trọng

Chi tiet cac khu vuc o Ha Noi se di dan de tai cau truc do thi hinh anh

Chi tiết các khu vực ở Hà Nội sẽ di dân để tái cấu trúc đô thị

10 phút trước 16:20 28/1/2026

0

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị, giải quyết điểm nghẽn. Tuy nhiên, nếu triển khai cần tính toán kỹ, bởi có nhiều vấn đề phải giải quyết như việc làm, giáo dục, y tế và các vấn đề dân sinh khác.

Giai phap nao xoa 'diem den' tai nan giao thong o cau vuot Nga Tu Vong hinh anh

Giải pháp nào xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông ở cầu vượt Ngã Tư Vọng

2 giờ trước 15:00 28/1/2026

0

Cầu vượt Ngã Tư Vọng - trục nối Trường Chinh và Giải Phóng, là một trong những nút giao phức tạp nhất Hà Nội. Thời gian gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, trở thành “điểm đen” giao thông, đặt ra yêu cầu cấp bách về các giải pháp kéo giảm tai nạn.

