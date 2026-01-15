Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
4 ôtô va chạm ở hầm Thủ Thiêm khiến ùn tắc kéo dài ở trung tâm TP.HCM

  • Thứ năm, 15/1/2026 22:14 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Chiều 15/1, một vụ tai nạn xảy ra trong đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) khiến 4 xe ôtô hư hỏng và tình hình giao thông tại một đoạn đường hướng từ Quận 1 (cũ) qua TP.Thủ Đức (cũ) xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tối 15/1, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Bến Thành (điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trong đường hầm sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20, 4 chiếc xe ôtô đang di chuyển trong hầm Thủ Thiêm, hướng từ phường Bến Thành (Quận 1 cũ) đi phường An Khánh (TP.Thủ Đức cũ), khi đến đoạn gần giữa hầm thì bất ngờ 4 xe này va chạm liên hoàn, dính chặt vào nhau, hư hỏng phần đầu và đuôi. Rất may không có ai bị thương.

ham Thu Thiem anh 1

Vụ tai nạn khiến giao thông trong hầm bị ùn tắc (Ảnh: A.X)

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Bến Thành phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường xử lý.

Đến khoảng 18h30, các xe được di chuyển ra khỏi khu vực hầm để tránh ách tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, do rơi vào giờ khung cao điểm nên tình trạng ùn ứ trong hầm vẫn xảy ra hướng từ Quận 1 (cũ) đi TP Thủ Đức (cũ) cả làn ôtô và xe máy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM

