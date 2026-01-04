Dòng người ùn ùn trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

|
Chiều 4/1, rất đông người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu quay trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận lúc 16h tại khu vực cửa ngõ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc hàng km.
|
Ghi nhận tại đường Ngọc Hồi (QL1A) chiều vào nội đô xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số vị trí có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.
|
Dòng người điều khiển xe gắn máy vất vả len lỏi giữa dòng ôtô, xe tải, xe khách.
Nhiều người dân đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy, chở theo nhiều hành lý trở về Thủ đô, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.
|
Sau nhiều giờ di chuyển đường dài kèm theo ùn tắc, nhiều người tỏ ra mệt mỏi nhất là trẻ nhỏ.
|
Ngay từ đầu giờ chiều, lượng chức năng có mặt từ sớm tại các điểm đen ùn tắc để phân luồng điều tiết giao thông.
Tại bên xe Nước ngầm (Hà Nội), hàng nghìn người dân từ các tỉnh, thành phố trở lại nơi làm việc. Bến xe Nước ngầm chủ yếu đón hành khách từ các tỉnh phía Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM... quay trở lại Hà Nội.
|
Hàng dài ôtô di chuyển chậm chạp trên đường Vành đai 3 trên cao lúc 17h.
|
Ùn tắc kéo dài khiến một số hành khách mất kiên nhẫn, xuống xe khách và đi bộ tại đường dẫn xuống của tuyến Vành đai 3 trên cao.
|
Dòng phương tiện ken đặc nhích từng mét một trên đường Nguyễn Xiển đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến lúc 17h30.
|
Dịp Tết Dương lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1. Nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc di chuyển của người dân từ các tỉnh thành về Hà Nội, đại diện Phòng CSGT Hà Nội đã khuyến cáo các đơn vị vận tải, lái xe, chủ phương tiện cùng toàn thể người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi di chuyển trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường phố nội đô và các tuyến đường ra vào thủ đô.
Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.