Khoảng lặng giao thông hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ ở TP.HCM

Khoảnh khắc hiếm hoi khi các trục đường lõi đô thị không còn cảnh đông đặc phương tiện. Mặt đường thông thoáng, lưu lượng xe giảm rõ rệt so với ngày thường.

Trong suốt kỳ nghỉ, nhu cầu đi lại tại khu vực trung tâm giảm mạnh khi phần lớn người dân rời thành phố hoặc hạn chế di chuyển. Nhiều trục đường nội đô vốn thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm nay chỉ còn dòng phương tiện thưa, di chuyển ổn định.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường chính cho thấy mật độ xe giảm sâu, nhịp giao thông chậm và đều, không xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài

Tại vòng xoay Dân Chủ, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm dù công trình thi công vẫn đang triển khai, lưu lượng phương tiện trong kỳ nghỉ lễ ở mức thấp, các hướng lưu thông thông suốt.

Nhiều điểm nóng giao thông khác trong khu vực nội thành vận hành ổn định, phương tiện di chuyển liền mạch trong buổi sáng và các khung giờ cao điểm thông thường.

Đường Phạm Văn Đồng, các nút giao từng xảy ra tình trạng dồn ứ nay trật tự, không xuất hiện cảnh ùn tắc cục bộ.

Đường Nguyễn Kiệm, tuyến đường thường xuyên chịu áp lực lớn lưu lượng xe, trong kỳ nghỉ giảm đáng kể, mặt đường thông thoáng, không còn cảnh phương tiện nối đuôi kéo dài.

Tương tự, trục Phạm Văn Đồng ghi nhận lượng xe giảm rõ rệt. Dòng phương tiện di chuyển nhẹ, không xảy ra tình trạng ùn ứ tại các khung giờ cao điểm.

Ở khu vực ngã tư Chợ Thủ Đức, giao thông trong kỳ nghỉ lễ trầm lắng hơn so với ngày làm việc. Các hướng lưu thông thông thoáng, áp lực giao thông giảm rõ rệt.

Trong nhiều khung giờ vốn được xem là cao điểm, giao thông vẫn diễn ra bình thường.

Việc lưu lượng phương tiện giảm đã giúp nhiều tuyến đường và nút giao vận hành trơn tru, không phát sinh ùn tắc kéo dài, tạo nên một bức tranh giao thông yên ả hiếm thấy trong đô thị đặc biệt đông dân như TP.HCM .

