Liên tiếp tai nạn giao thông trong một buổi chiều

Vụ va chạm giữa ôtô ben và xe máy tại vòng xoay Tân Hiệp làm một người tử vong. Trong khi đó, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn xảy ra va chạm giữa 2 xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Chiều 11/1, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ phường Bến Cát đi phường An Phú.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Khi đi tới đoạn trước Trường tiểu học Định Phước (phường Hòa Lợi, TP.HCM), thì va chạm với xe máy mang biển số tỉnh An Giang đi từ đường nhánh ra đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Cú tông mạnh khiến 2 phương tiện biến dạng, người điều khiển xe máy tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Vụ tai nạn tại vòng xoay Tân Hiệp.

Chiều cùng ngày, tại vòng xoay Tân Hiệp, đường ĐT.746 giao Nguyễn Văn Linh (phường Tân Hiệp, TP.HCM) xảy ra vụ va chạm giữa ôtô ben và xe máy. Vụ tai nạn này khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn kể trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.