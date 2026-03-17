Lý do dự án nhà khách 49,5 tỷ của Thành ủy Huế xây dang dở

Suốt thời gian dài, người dân, du khách khi đi qua khu đất vàng nằm ở hai mặt đường Tố Hữu và Hà Huy Tập ở khu vực trung tâm TP Huế cảm thấy tiếc nuối khi thấy Tòa nhà cao tầng đang xây dựng nguy hiểm thì hiền "án binh bất động".

Theo bảng thông tin trước Tòa nhà, đây là dự án Nhà khách Tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) - Gói thau số 12 toàn bộ phần xây dựng với quy mô cải tạo sửa chữa khối nhà 10 tầng. Chủ tư là Văn phòng Tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý khu vực đô thị Tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Ban Quản lý dự án Tư vấn xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế).

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News , lãnh đạo Ban Quản lý dự án Tư vấn xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế cho biết, tổng khả năng đầu tư dự án là 49,5 tỷ đồng . Tiến độ thi công gói thầu số 12 toàn bộ phần xây dựng là 600 ngày kể từ ngày 5/8/2022 tới 29/12/2023.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của các thành viên trong dự án, công việc này vẫn nằm ngang khá ngang và liên tục trong thời gian dài, công trường thi công luôn ở trạng thái đóng cửa rồi cài đặt.

Bên trong vật liệu xếp chồng lên nhau, đèn meo sau thời gian bỏ không.

Hình ảnh dự án trên bảng thông tin bị mờ phần ảnh, rách rưới sau nhiều ngày nắng dầm mưa.

Nhìn ra bên ngoài tòa nhà được sơn trắng khá đẹp nhưng nằm ở ngổn ngang.

Theo ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Quản lý dự án Tư vấn xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế (đơn vị quản lý dự án), nguyên nhân tạo dự án đang phải tạm dừng thi công là đang phục vụ vị trí công thanh tra.

Lãnh đạo Sở Tài chính xác nhận đơn vị đã nhận được văn bản đăng ký làm việc của Thanh tra TP Huế để phục vụ công tác thanh tra toàn diện công việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác xây dựng đối với dự án nhà khách Tỉnh Thừa Thiên - Huế do Văn phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là Văn phòng Thành phố Huế) làm chủ đầu tư.

Nội dung mà Thanh tra TP Huế đăng ký làm việc với Sở Tài chính thành phố có liên quan đến tham mưu điều chỉnh tổng dự án đầu tư tại các công văn ngày 21/11/2024; 20/1/2025; 26/2/2025 và 20/10/2025 của Sở có dự án kể trên; thẩm định việc điều chỉnh tài khoản chủ tại ngày 15/4/2020 và ngày 4/9/2021.

