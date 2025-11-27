Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tin mới nhất bão số 15 Koto

  • Thứ năm, 27/11/2025 13:33 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Theo cơ quan khí tượng, bão số 15 hiện giật cấp 15, di chuyển chậm lại, còn loanh quanh vùng vĩ tuyến 12-13; kinh tuyến 112-114 trong 3-4 ngày tới.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 10h ngày 27/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h.

Bao so 15 Koto anh 1

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 15 Koto. Nguồn: NCHMF.

Dự báo đến 10h ngày 28/11, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 210 km về phía Tây Bắc , đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km và duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Đến 10h ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, đổi hướng Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 3-5 km/h và có xu hướng giảm cường độ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 11, giật cấp 14.

Khoảng 10h ngày 30/11, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, tiếp tục đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5 km, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, sau đó khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Tác động của bão số 15 Koto, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về cơn bão số 15 Koto, chiều 26/11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mùa bão năm nay vẫn chưa kết thúc và sau bão Koto vẫn còn khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, ngay từ đầu tháng 11, các chuyên gia khí tượng nhận định từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12 sẽ có khoảng 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông.

Hiện nay, bão số 15 là cơn đầu tiên trong giai đoạn này. Từ nay đến cuối tháng 12 vẫn còn khả năng xuất hiện thêm một cơn nữa dưới dạng áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Bốn hình thái thời tiết 'ghìm' đường đi của bão số 15 Koto

Chuyên gia khí tượng cho biết do chịu tác động đồng thời của 4 hình thái thời tiết từ Ấn Độ Dương, vịnh Bengal đến Tây Bắc Thái Bình Dương, đường đi của bão số 15 trở nên rất khó lường.

4 giờ trước

Bão số 15 Koto mạnh lên cấp 12

Vị trí tâm bão số 15 (Koto) ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12.

8 giờ trước

Bão số 15 Koto tăng gần 3 cấp

Tính đến tối 26/11, bão Koto tăng gần 3 cấp so với dự báo sáng nay, cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 11.

16 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/tin-moi-nhat-bao-so-15-koto-giat-cap-15-di-chuyen-cham-lai-tren-bien-dong-ar989709.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 15 Koto Bão số 15 Biển Đông Bão Lũ lịch sử Lũ lụt miền Trung

    Đọc tiếp

    Lanh dao MTTQ Viet Nam TP.HCM khoa I gom 9 nguoi hinh anh

    Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I gồm 9 người

    2 giờ trước 12:11 27/11/2025

    0

    Về đề án nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM là 168 người, tại Đại hội hiệp thương 146 người, số còn lại sẽ tiến hành hiệp thương bổ sung sau.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý