Tin mới nhất bão số 15 Koto

Theo cơ quan khí tượng, bão số 15 hiện giật cấp 15, di chuyển chậm lại, còn loanh quanh vùng vĩ tuyến 12-13; kinh tuyến 112-114 trong 3-4 ngày tới.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 10h ngày 27/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 15 Koto. Nguồn: NCHMF.

Dự báo đến 10h ngày 28/11, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 210 km về phía Tây Bắc , đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km và duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Đến 10h ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, đổi hướng Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 3-5 km/h và có xu hướng giảm cường độ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 11, giật cấp 14.

Khoảng 10h ngày 30/11, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, tiếp tục đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5 km, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, sau đó khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Tác động của bão số 15 Koto, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về cơn bão số 15 Koto, chiều 26/11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mùa bão năm nay vẫn chưa kết thúc và sau bão Koto vẫn còn khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, ngay từ đầu tháng 11, các chuyên gia khí tượng nhận định từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12 sẽ có khoảng 1-2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông.

Hiện nay, bão số 15 là cơn đầu tiên trong giai đoạn này. Từ nay đến cuối tháng 12 vẫn còn khả năng xuất hiện thêm một cơn nữa dưới dạng áp thấp nhiệt đới hoặc bão.