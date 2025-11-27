Bốn hình thái thời tiết 'ghìm' đường đi của bão số 15 Koto

Chuyên gia khí tượng cho biết do chịu tác động đồng thời của 4 hình thái thời tiết từ Ấn Độ Dương, vịnh Bengal đến Tây Bắc Thái Bình Dương, đường đi của bão số 15 trở nên rất khó lường.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 15, lúc 9h ngày 27/11. Ảnh: Zoom Earth.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 7h ngày 27/11, bão số 15 (Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc. Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Liên tục đổi hướng trong 72 giờ

Trong 24 giờ tới, bão đổi hướng sang Tây Tây Nam, di chuyển chậm lại còn 5-10 km/h. Đến 7h ngày 28/11, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây giữa Biển Đông, cách Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Tây Bắc.

Cường độ vẫn giữ cấp 12, giật cấp 15; toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng đều nằm trong vùng nguy hiểm, rủi ro thiên tai cấp 3.

Sang ngày 29/11, bão lại đổi hướng, lần này chuyển từ Tây Tây Bắc sang Tây Bắc, di chuyển khoảng 5 km/h. Tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây giữa Biển Đông, sức gió giảm còn cấp 11, giật cấp 14 nhưng khu vực nguy hiểm vẫn giữ nguyên, tiếp tục ảnh hưởng vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa.

Đến 30/11, bão đổi hướng thêm một lần nữa, đi theo Bắc Tây Bắc với tốc độ 3-5 km/h. Tâm bão dịch lên phía Tây Bắc giữa Biển Đông, cường độ giảm xuống cấp 10, giật cấp 13, duy trì cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc trước khi có khả năng đổi hướng sang Tây, tốc độ 3-5 km/h và suy yếu dần.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 lúc 8h ngày 27/11. Ảnh: NCHMF.

Tại khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, gió mạnh phổ biến cấp 7-9; vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10-12, giật cấp 15.

Sóng biển cao 4-6 m, riêng khu vực gần tâm bão đạt 7-9 m, khiến biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết do chịu tác động đồng thời của 4 hình thái thời tiết từ 3 khu vực Ấn Độ Dương, vịnh Bengal đến Tây Bắc Thái Bình Dương, đường đi của bão trở nên rất khó lường.

Dự báo 70-80% khả năng bão đổi hướng lên phía Bắc khi đến gần Hoàng Sa, ít có khả năng vào ven biển Nam Trung Bộ.

Trong kịch bản chính (70%), bão đổi hướng khi còn cách Khánh Hòa - Gia Lai khoảng 450-500 km, gây mưa 50-100 mm từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong ngày 1-2/12.

Kịch bản xấu (20-30%) là bão đi vào ven biển Nam Trung Bộ với cường độ áp thấp nhiệt đới.

Cảnh tan hoang tại thôn Hiệp Đồng (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) bị nước lũ bao vây một tuần nay. Ảnh: Nguyễn Văn Tuyến.

Duy trì kịch bản ứng phó rủi ro thiên tai cấp 4

Trong cuộc họp với các bộ ngành và 6 địa phương để triển khai ứng phó bão số 15, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết hai đặc điểm nổi bật của bão Koto được thống nhất trong mọi kịch bản dự báo.

Trước tiên, bão tồn tại trên biển rất dài, gần 6 ngày.

Thứ hai, bão sẽ gây mưa tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa, dù lượng mưa ít nhưng có nguy cơ sạt lở đất vẫn rất cao do nền đất đã bão hòa từ trước.

"Ngập lụt có thể không lớn nhưng rủi ro sạt lở là chắc chắn, cần được các địa phương đặc biệt lưu ý", ông Hiệp nói.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cảnh báo nguy cơ "bão chồng lũ, lũ chồng lũ" khi đất đã bão hòa, yêu cầu tuyệt đối không chủ quan và phải chuẩn bị ứng phó với tinh thần cao nhất.

Tại khu vực tái ngập, người dân phường Quy Nhơn Bắc lội nước nhận đồ cứu trợ, ngày 24/11. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.

Trong khi tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung vẫn rất nặng nề, bão số 15 sắp tiến gần bờ sẽ tạo thêm áp lực.

Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương phải cập nhật thông tin, dự báo chính xác và kích hoạt toàn bộ quy định liên quan đến quản lý tàu thuyền, tuyệt đối không cho phép hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là vùng núi, ông yêu cầu duy trì kịch bản ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 4. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục bố trí lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và đánh giá lại bản đồ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, tai biến địa chất của 34 tỉnh thành.

"Bản đồ dự báo là công cụ chính để xây dựng kịch bản, phương án ứng phó. Nếu không có, việc dự báo cũng sẽ gặp khó khăn", ông nói.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan khoa học, khí tượng thủy văn rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện bản đồ ngập lụt, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đến cấp xã, phường để chính quyền cơ sở và người dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời, cần đánh giá rõ nguyên nhân gây ra lũ quét, sạt lở trong đợt thiên tai vừa qua, phân định yếu tố tự nhiên và yếu tố con người để rút kinh nghiệm, bảo vệ tính mạng nhân dân.

Ông yêu cầu các địa phương căn cứ bản đồ ngập lụt lịch sử để xác định khu vực thấp trũng, chủ động chuẩn bị phương án "sống chung với thiên tai" trong dài hạn.

Các cơ quan cũng phải có cơ chế cảnh báo thông tin mưa lũ thông suốt từ Trung ương đến địa phương, từ tỉnh xuống xã, đến tận thôn, xóm để từng hộ dân nhận được cảnh báo thiên tai kịp thời, có thời gian sơ tán đến nơi an toàn.

Chuyên gia cảnh báo hai kịch bản của bão Koto Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.