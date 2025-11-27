Thời tiết hôm nay 27/11: Miền Bắc tiếp tục rét, miền Nam nắng dịu

Ngày 27/11, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời ít mây, đêm không mưa, rét về đêm và sáng sớm; một số nơi vùng núi có khả năng xuất hiện sương mù và sương muối.

Ảnh minh họa.

Gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa), đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn, trạm Phú Quý và Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến gió mạnh, mưa trong 24h tới:

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng biển cao 5,0-7,0 m.

Vịnh Bắc Bộ: gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0-4,0 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 4,0-6,0 m.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa): gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 4,0-6,0 m; vùng gần tâm bão 7,0-9,0 m.

Vùng biển từ Tp Hồ Chí Minh đến Cà Mau: gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0 m.

Vùng biển có mưa dông: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có mưa bão; vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Nam đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Ngày và đêm 28/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0-7,0 m, biển động mạnh. Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, sóng biển cao 4,0-6,0 m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 7,0-9,0 m, biển động dữ dội. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0 m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2; riêng khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) cấp 3.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 27/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ; vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây; ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.