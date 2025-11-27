Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão số 15 Koto mạnh lên cấp 12

  • Thứ năm, 27/11/2025 06:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vị trí tâm bão số 15 (Koto) ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12.

Hồi 4h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Bao so 15 Koto anh 1

Dự báo diễn biến bão (trong 72 đến 120 giờ tới): Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5 km/h và cường độ suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn

Trên biển:

- Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0 m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0 m; biển động dữ dội.

- Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chuyên gia cảnh báo hai kịch bản của bão Koto Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết Koto di chuyển khá chậm, chỉ 5-10 km/h, nên thời gian tồn tại có thể kéo dài đến đầu tháng 12.

Bão số 15 Koto tăng gần 3 cấp

Tính đến tối 26/11, bão Koto tăng gần 3 cấp so với dự báo sáng nay, cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 11.

10 giờ trước

Ngay sau bão Koto, khả năng xuất hiện thêm cơn bão mới

Chuyên gia cảnh báo khả năng xuất hiện thêm cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ngay sau bão số 15 Koto.

11 giờ trước

Bão số 15 mạnh lên, dự báo tồn tại trên biển gần 6 ngày

Bão số 15 Koto đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, dự báo sẽ tồn tại trên biển trong thời gian rất dài, gần 6 ngày, từ 27/11 đến hết 1/12.

16 giờ trước

