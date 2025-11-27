Bão số 15 Koto mạnh lên cấp 12

Vị trí tâm bão số 15 (Koto) ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12.

Hồi 4h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo diễn biến bão (trong 72 đến 120 giờ tới): Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5 km/h và cường độ suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn

Trên biển:

- Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0 m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0 m; biển động dữ dội.

- Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.