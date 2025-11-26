Bão số 15 mạnh lên, dự báo tồn tại trên biển gần 6 ngày

Bão số 15 Koto đã mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, dự báo sẽ tồn tại trên biển trong thời gian rất dài, gần 6 ngày, từ 27/11 đến hết 1/12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay bão số 15 Koto đã mạnh hơn và di chuyển nhanh trong 24 giờ tới, sau đó chậm lại và khả năng suy yếu khi vào tới kinh tuyến 111-113 độ kinh Đông.

Bản đồ quỹ đạo và cường độ cơn bão số 15 Koto. Nguồn: NCHMF.

Đến 13h ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.

Khoảng 13h ngày 27/1, tâm bão số 15 Koto trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150 km về phía Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển chậm lại với tốc độ khoảng 10 km, khả năng mạnh thêm, cường độ đạt cực đại cấp 11, giật cấp 14.

Lúc 13h ngày 28/11, bão số 15 Koto trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Tây Bắc, tiếp tục đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km và duy trì cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo đến 13h ngày 29/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, đổi hướng Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5km, cường độ xu hướng suy yếu về cấp 10-11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 15 Koto di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5 km/h, cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão số 15 Koto, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội.

Đánh giá thêm về cơn bão số 15, tại cuộc họp bàn công tác ứng phó bão sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, hai đặc điểm nổi bật của bão số 15 được thống nhất trong mọi kịch bản dự báo.

Thứ nhất, bão số 15 sẽ tồn tại trên biển trong thời gian rất dài, gần 6 ngày, từ 27/11 đến hết 1/12. Trong suốt thời gian này, tâm bão và vùng ảnh hưởng liên tục quần thảo khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa và một phần Hoàng Sa. Với diễn biến như vậy, các địa phương cần cấm biển tuyệt đối tại khu vực này trong toàn bộ thời gian nêu trên, không cho tàu thuyền, ngư dân ra khơi để đảm bảo an toàn.

Thứ hai, bão số 15 sẽ gây mưa tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa, địa bàn vừa chịu thiệt hại nặng nề do đợt bão lũ vừa qua. Dù lượng mưa dự báo chỉ 50-70 mm, nguy cơ sạt lở đất vẫn rất cao do nền đất đã bão hòa nước. Ngập lụt có thể không lớn nhưng rủi ro sạt lở là chắc chắn, cần được các địa phương đặc biệt lưu ý.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết hiện nay có 3 kịch bản về diễn biến của cơn bão này.

Kịch bản 1 (xác suất 70%), khả năng cao nhất hiện nay bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km về phía Đông (xác suất 80%). Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ kinh đông, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Với kịch bản này, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội. Ít khả năng có gió bão.

Khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Kịch bản 2 xấu hơn (xác suất 20%), bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150- 250 mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Kịch bản 3 (xác suất 10%), bão tan trên biển, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, cả mưa và gió. Hiện nay, mực nước các sông Nam Trung Bộ đã xuống dưới mức báo động 1, một số sông ở Đắk Lắk ở mức cao hơn như sông Ba ở mức trên báo động 1, sông Srêpốk trên báo động 3 và sông Krông Ana trên báo động 2.