Chuyên gia phân tích hai kịch bản đổ bộ của bão số 15

Chuyên gia cho biết kịch bản đổ bộ của bão số 15 còn nhiều phân tán. Bão có đường di chuyển phức tạp, có thể gây mưa lớn cho Gia Lai - Khánh Hòa nếu đi theo kịch bản xấu.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 lúc 11h ngày 26/11. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 10h ngày 26/11, bão số 15 (Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc.

Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đường đi

Đến 10h ngày 27/11, bão được dự báo đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về phía Bắc.

Cường độ có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, ở mức 3.

Đến 10h ngày 28/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h.

Tâm bão lúc này cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Tây Bắc. Cường độ bão duy trì cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm với cấp độ rủi ro thiên tai mức 3.

Đến 10h ngày 29/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Cường độ vẫn duy trì cấp 11, giật cấp 14, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 15, lúc 11h ngày 26/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Từ 72 đến 120 giờ tới, bão dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h và giảm dần cường độ.

Trên khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14.

Sóng biển cao 4-6 m, riêng gần tâm bão 7-9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có thể chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió và sóng lớn.

Hai kịch bản của bão số 15

Sáng 26/11, tại cuộc họp trực tuyến về công tác dự báo cơn bão số 15, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 25/11, bão Koto đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15 với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế. Dự báo từ nay đến ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Từ ngày 28/11, khi bão di chuyển sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây ở độ cao 5.000 m.

Hiện tượng này có khả năng làm thay đổi hướng di chuyển của bão và tạo ra nhiều kịch bản khác nhau về đường đi cũng như tác động của bão số 15 đối với các vùng biển và khu vực đất liền Việt Nam.

Tại khu vực tái ngập, người dân phường Quy Nhơn Bắc lội nước nhận đồ cứu trợ, ngày 24/11. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phân tích hai kịch bản của cơn bão số 15.

Kịch bản 1 (xác suất 80%): Khả năng cao nhất hiện nay là bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km về phía Đông).

Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 27/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12, trọng tâm là khu vực ven biển.

Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Nước dâng trở lại ở Quy Nhơn, ngày 24/11. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân.

Kịch bản 2 (xấu hơn, xác suất 20%): Bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa

Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng ven biển các tỉnh Đà Nẵng - Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Khu vực này có thể mưa lớn 150-250 mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12.

Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị các đài khí tượng thủy văn địa phương tăng cường cập nhật, thống nhất thông tin theo các phương án dự báo hiện có; cung cấp kịp thời cho các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Phó cục trưởng nhấn mạnh tiếp tục theo dõi tác động của không khí lạnh sau bão, đảm bảo tách bạch trong các bản tin cảnh báo.

