Đắk Lắk, Khánh Hòa yêu cầu các thủy điện hạ mực nước về mức an toàn

Khi bão Koto đang tiến vào Biển Đông, hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đã yêu cầu các hồ thủy điện hạ mực nước về mức an toàn để chủ động đón lũ.

Trước diễn biến phức tạp của bão Koto, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa đang gấp rút triển khai công tác ứng phó, trong đó trọng tâm là yêu cầu các hồ thủy điện hạ mực nước để đón lũ.

Trận lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại lớn cho tỉnh Phú Yên cũ.

Tại Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó bão, đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10h ngày 28/11.

Cụ thể, thủy điện Sông Ba Hạ giảm xuống 102m, Hồ Sông Hinh xuống 204,5 m, Hồ Krông H’Năng xuống 251,5 m. Việc vận hành xả lũ được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình để tránh phát sinh lũ đột ngột gây nguy hiểm cho vùng hạ du.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, tính đến hết ngày 23/11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết và 8 người mất tích. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, có bệnh nền, một số trường hợp tử vong không phải do tác động trực tiếp từ lũ. Hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hơn 120 căn nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị tàn phá nghiêm trọng. Toàn tỉnh có khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15. Ảnh: VNDMS.

Tổng thiệt hại sơ bộ của đợt lũ lên tới gần 5.500 tỷ đồng , chưa bao gồm tài sản trong hộ dân.

Tại Khánh Hòa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Duy Quang cho biết, tỉnh đã chuẩn bị phương án sơ tán dân và hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa nếu bão ảnh hưởng trực tiếp. Đối với các hồ chứa, ông yêu cầu đơn vị quản lý theo dõi liên tục diễn biến mưa bão, điều tiết xả lũ hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt ở hạ du.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền cũng cho biết các hộ có nhà sập hoặc hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua sẽ được sơ tán đến nơi an toàn khi bão tiến gần. Hai hồ Sông Chò 1 và Suối Dầu cũng đã bắt đầu hạ mực nước từ ngày 24/11 để tạo dung tích đón lũ.

20h ngày 25/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới phía tây miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão Koto, với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25km/h và được dự báo sẽ vào Biển Đông trong hôm nay, trở thành bão số 15. Sau khi vào Biển Đông, bão Koto có khả năng mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13 và tiếp tục hướng tây. Từ ngày 27 đến 28/11, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, có thể chịu gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 7-9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm được cảnh báo đối mặt nguy cơ dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.