Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

TP.HCM xả điều tiết 5 hồ lớn trước bão số 15

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

TP.HCM đồng loạt xả điều tiết 5 hồ lớn nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó nếu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.

Trong bối cảnh mưa bão diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết hiện 5 hồ lớn gồm Dầu Tiếng, Trị An, Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray đang đồng loạt xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ trong trường hợp bão số 15 gây mưa lớn.

TP.HCM xa lu thuy dien anh 1

Hồ Trị An đang xả tổng lưu lượng 1.327 m³/s để hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ.

Theo cập nhật lúc 9h ngày 27/11/2025, hồ Trị An đang xả tổng cộng 1.327 m³/s, gồm 800 m³/s qua đập tràn và 527 m³/s qua tuabin phát điện.

Mức xả này vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 3.600 m³/s, mức được xác định là không gây ảnh hưởng đến khu vực hạ du theo phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) do UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt

Hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả linh hoạt 36-200 m³/s từ ngày 25/11 đến 2/12. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định lưu lượng dưới 200 m³/s không gây ảnh hưởng đến các hộ dân ven sông Sài Gòn. Việc xả được thực hiện trong thời gian triều thấp để đón lũ, tránh trùng thời điểm triều cường lên cao như đợt ngập tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, các hồ Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray ghi nhận mức xả thấp hơn nhiều, dao động từ 0,825 đến hơn 136 m³/s tùy hồ. Những lưu lượng này chỉ có khả năng tác động đến một số hộ dân sản xuất dọc sông Dinh và sông Ray nếu mưa lớn xảy ra đồng thời, nhưng hiện chưa gây ảnh hưởng.

TP.HCM xa lu thuy dien anh 2

Hồ Dầu Tiếng có lưu lượng xả thiết kế là 2.800 m3/s.

UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị vận hành hồ tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và theo dõi sát diễn biến bão, mực nước hồ và triều cường để điều tiết phù hợp.

Khi xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ cảnh báo qua truyền hình, phát thanh, tin nhắn di động và hệ thống Zalo các khu phố, ấp.

Theo Sở, việc xả điều tiết hiện nay là bước chuẩn bị cần thiết trước nguy cơ mưa lớn do bão số 15, đồng thời đảm bảo an toàn công trình và hạn chế rủi ro ngập lụt cho khu vực hạ du TP.HCM.

TP.HCM xả điều tiết 5 hồ lớn để tăng dung tích phòng lũ trước bão

TP.HCM đồng loạt xả điều tiết 5 hồ lớn nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, chủ động ứng phó nếu có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.

11 giờ trước

Hồ nước lớn nhất Đông Nam Á xả lũ, triều cường trên báo động 2

Với việc hồ Dầu Tiếng xả lũ cao nhất lên tới 200 m3/s và triều cường trên mức báo động 2, đề phòng ngập úng khu vực ven sông Sài Gòn. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á.

09:12 25/11/2025

Lệnh vận hành mới cho hồ thủy điện Sông Ba Hạ sau đợt xả lũ lịch sử

Sau đợt xả lũ lịch sử với tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100 m3/s, chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ được lệnh đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước diễn biến mưa lũ phức tạp sắp tới.

06:45 25/11/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://vtcnews.vn/tp-hcm-xa-dieu-tiet-5-ho-lon-de-tang-dung-tich-phong-lu-truoc-bao-so-15-ar989817.html

Nguyễn Liến/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

TP.HCM xả lũ thủy điện TP.HCM Zalo TP.HCM Xả lũ Thủy điện Lũ miền Trung Bão số 15 Koto

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

Đọc tiếp

Nu sinh lop 9 tu vong sau gio hoc the duc hinh anh

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau giờ học thể dục

2 giờ trước 06:31 28/11/2025

0

Nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quảng Xuân (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) đang trong giờ học thể dục thì ngã quỵ dù lập tức được đưa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý