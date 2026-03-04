Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Đi lạc' vào cao tốc khi phượt bằng xe máy

  • Thứ tư, 4/3/2026 21:00 (GMT+7)
Đơn vị quản lý và vận hành đường cao tốc đoạn Vũng Áng - Bùng vừa hỗ trợ 1 trường hợp đi xe máy vào đường cao tốc đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.

Chiều nay (4/3), đơn vị quản lý và vận hành đường cao tốc Vũng Áng - Bùng tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có một phương tiện xe máy chạy tốc độ cao trên đường cao tốc Vũng Áng - Bùng, chiều từ Bắc vào Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Người đi xe máy lạc vào đường cao tốc.

Phương tiện xe máy này di chuyển từ địa phận tỉnh Hà Tĩnh sang tỉnh Quảng Trị. Khi qua hầm Đèo Bụt thì được lực lượng tuần đường dừng xe và đưa xuống cao tốc an toàn.

Nam thanh niên đi xe máy lên đường cao tốc được xác định là anh Lục Đình Văn, 23 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng. Người này đang đi phượt từ TP Hà Nội vào tỉnh Lâm Đồng, có sử dụng phần mềm dẫn đường trên điện thoại. Tuy nhiên, phần mềm này đã chỉ đường đi lên cao tốc nhưng người này không biết dẫn đến việc đi nhầm vào cao tốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị quản lý và vận hành đường cao tốc Vũng Áng - Bùng đã nhắc nhở nam thanh niên, hỗ trợ đưa phương tiện và người xuống vị trí an toàn để tiếp tục hành trình.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vov.vn/xa-hoi/di-phuot-bang-xe-may-1-nguoi-lac-vao-cao-toc-qua-tinh-quang-tri-post1272968.vov

Thanh Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Phượt xe máy Quảng Trị cao tốc phượt xe máy Vũng Áng Giao thông

