Tình cảnh 160 thuyền viên cùng 8 tàu hàng Việt Nam trên vịnh Ba Tư

8 tàu biển cùng 160 thuyền viên Việt Nam đang neo đậu tại các vùng biển thuộc Trung Đông trong bối cảnh giao tranh leo thang ác liệt.

Bắt đầu chuyến hải trình từ cảng Phú Mỹ (TP.HCM) ngày 12/2, tàu chở hàng tổng hợp HAI DUONG 09 đi qua eo biển Hormuz và cập cảng Damman vào ngày 1/3.

Tàu TM Hai Ha 818. Ảnh: Marine Traffic.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi trả hàng xong, trưa 4/3 tàu sẽ sang một cảng ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) lấy hàng rồi quay lại. Tuy nhiên, do xung đột bất ngờ leo thang, tàu không thể vượt qua eo biển Hormuz để rời vịnh. Thuyền trưởng cho biết hiện tàu buộc phải neo đậu ở ngoài khơi vịnh Ba Tư để đợi kế hoạch mới.

Cùng cảnh ngộ, một tàu chở dầu khác với hơn 20 thuyền viên đang neo đậu tại vùng biển Iraq. Được biết, hiện tại toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn và giữ được sự bình tĩnh, xác định tâm lý bám trụ dài ngày tại vịnh Ba Tư. Tranh thủ lúc các hoạt động mua bán tại đây còn bình thường, tàu đã được chỉ đạo tích trữ đủ lương thực, nước uống và thuốc men dùng cho ít nhất 1-2 tháng tới.

Qua hệ thống theo dõi hàng hải, danh sách các tàu Việt Nam đang mắc kẹt còn có tàu đa dụng Hai Duong 55 đang neo đậu tại Vịnh Ba Tư và tàu chở dầu TM Hai Ha 818 đang neo tại Vịnh Oman.

Trong danh sách các tàu Việt Nam tại khu vực Trung Đông còn có tàu chở dầu TM Hai Ha 818. Tàu rời cảng Sitrah (Bahrain) ngày 27/2, cập cảng Fujairah (UAE) ngày 1/3 và đang neo đậu tại vịnh Oman.

Những xáo trộn hàng hải nêu trên là hệ lụy trực tiếp của đợt xung đột bùng phát từ ngày 28/2 tại Trung Đông, sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Đặc biệt, hôm 3/3 Reuters đưa tin truyền thông Iran dẫn lời một số quan chức quân sự cho biết eo biển Hormuz - nằm giữa Iran và Oman, nối vùng Vịnh với vịnh Oman và Biển Arab - đã bị đóng cửa và lực lượng hải quân nước này sẵn sàng nổ súng vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua.

Đến thời điểm hiện tại, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xác nhận có tổng cộng 8 tàu và 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản, cơ quan quản lý đã lập tức triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp.

Có tàu 8 và khoảng 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông. Ảnh: Cục HH&ĐT.

Hai số điện thoại đường dây nóng (0904.678.978 và 0945.296.595) đã được công bố rộng rãi, hoạt động song song với một đường dẫn trực tuyến để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ kịp thời. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cũng liên tục rà soát, duy trì liên lạc với các chủ tàu và doanh nghiệp cung ứng thuyền viên để cập nhật tình hình thủy thủ đoàn.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải biển chủ động đánh giá rủi ro, điều chỉnh kế hoạch khai thác và tìm kiếm phương án tuyến vận tải thay thế. Các tàu được lệnh triển khai mức an ninh cao nhất, bảo đảm hệ thống nhận dạng tự động (AIS) hoạt động chính xác, hoặc sẵn sàng tắt/điều chỉnh theo hướng dẫn của chính quyền để tránh nguy cơ bị nhận diện nhầm.

Thuyền viên trên tàu được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin hàng hải của lực lượng NAVCENT, chủ động liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực vùng Vịnh để nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ khẩn cấp khi cần thiết. Mọi phương án hỗ trợ, đền bù chế độ cho thuyền viên trong vùng chiến sự cũng đang được các chủ tàu và đại lý bàn bạc để đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định.

Tuyến Trung Đông là một hành lang thương mại quan trọng. Các chuyến tàu hàng từ Việt Nam đi Trung Đông, chẳng hạn đến cảng Jebel Ali (UAE), thường di chuyển qua eo Malacca, Ấn Độ Dương và Biển Đỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khu vực Biển Đỏ, nhiều tàu vận tải có thể phải thay đổi lộ trình, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) thay vì qua kênh đào Suez như thông thường, khiến thời gian vận chuyển kéo dài.