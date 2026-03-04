Tình báo Iran muốn gặp CIA

Một số nhân sự thuộc Bộ Tình báo Iran đã phát đi tín hiệu sẵn sàng trao đổi với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về khả năng chấm dứt xung đột,

- Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, được xác nhận còn sống sau loạt không kích của Mỹ và Israel. Cha mẹ, vợ và một người con trai của ông đã thiệt mạng, trong khi ông không có mặt tại Tehran thời điểm xảy ra vụ tấn công. - Iran hoãn quốc tang dành cho ông Ali Khamenei do lo ngại lượng người tham dự quá lớn. Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ sẽ lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực. - Israel kéo dài chiến dịch quân sự tại Iran thêm 1-2 tuần, tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược nhằm làm suy yếu năng lực của chính quyền Tehran. Số người thiệt mạng ở Iran trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel được cho là đã tăng lên 1.045 người, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran. - Tàu chiến Iran bị tàu ngầm Mỹ tấn công ở ngoài khơi Sri Lanka khiến 101 người được cho là mất tích, một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hải quân Sri Lanka đã triển khai chiến dịch cứu hộ sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ con tàu.

Đề nghị này được chuyển qua cơ quan tình báo của một quốc gia trung gian giấu tên, tờ báo cho biết, dẫn lời các quan chức Trung Đông và một số quan chức phương Tây yêu cầu ẩn danh.

Hiện Nhà Trắng và CIA chưa đưa ra phản hồi chính thức trước đề nghị bình luận.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của NYT, các quan chức tại Washington tỏ ra hoài nghi về việc liệu Iran hoặc chính quyền Tổng thống Donald Trump có thực sự sẵn sàng tìm một “lối thoát” cho cuộc chiến trong ngắn hạn hay không.

Cơ sở hoạt động của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong Đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia bị máy bay không người lái nghi của Iran tấn công ngày 2/3. Ảnh: Guardian.

Trái với những tín hiệu được cho là phát đi qua kênh tình báo, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva trước đó tuyên bố hiện chưa có cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, chỉ vài ngày sau khi Washington và Israel tiến hành các đợt không kích phối hợp nhằm vào Iran.

Về phía Mỹ, ông Trump hôm 2/3 khẳng định Tehran “muốn đối thoại”, song cho rằng đã quá muộn khi Mỹ vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran.

Iran đã mất kết nối Internet trong 100 giờ

Tổ chức giám sát kết nối Internet NetBlocks cho biết Iran hiện gần như “ngoại tuyến” sau hơn 100 giờ gián đoạn mạng.

Trong cập nhật mới nhất, NetBlocks nêu rõ: “Các chỉ số cho thấy mức độ kết nối Internet đã rơi tự do, chỉ còn khoảng 1% so với mức thông thường, trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục leo thang”.

Israel đẩy sớm kế hoạch tấn công Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này ban đầu dự kiến phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào mùa hè năm 2026.

Tuy nhiên, những diễn biến dồn dập, trong đó có các cuộc biểu tình quy mô lớn gần đây tại Iran, đã buộc Tel Aviv phải thay đổi kế hoạch, đẩy nhanh thời điểm triển khai sang cuối tháng 2.

“Những gì đang diễn ra bên trong Iran, lập trường của Tổng thống Mỹ và các khả năng phối hợp cho một chiến dịch chung đã khiến nhu cầu phải xúc tiến mọi thứ ngay trong tháng 2 trở nên cấp thiết”, ông Katz nêu rõ trong tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ Ihlas News Agency phát sóng đoạn video được cho là ghi lại các mảnh vỡ của một tên lửa đánh chặn thuộc NATO được trục vớt khỏi vùng biển tại Dortyol, một đô thị thuộc tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không của NATO đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran, khi quả đạn này đang hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong video, một cần cẩu được nhìn thấy đang kéo phần thân tên lửa đánh chặn lên khỏi mặt nước. Một đoạn clip khác ghi lại cảnh 4 người, trong đó có hai người mặc quân phục rằn ri, kiểm tra phần tên lửa nằm trên mặt đất.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Iran đã bị đánh gục và họ biết điều đó

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang họp báo với các phóng viên về các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Bloomberg

Dưới đây là những điểm chính trong phát biểu của ông cho đến thời điểm này:

- Mỹ đang giành ưu thế trong cuộc chiến tại Iran.

- Nhiều lực lượng Mỹ đang tiếp tục được triển khai tới khu vực.

- “Hệ thống phòng không của chúng tôi và các đồng minh vẫn còn dư địa rất lớn. Chúng tôi có thể duy trì cuộc chiến này một cách dễ dàng trong thời gian cần thiết.”

- Iran “đã bị đánh gục và họ biết điều đó”.

- Mỹ và Israel sẽ “kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran” trong vòng chưa đầy một tuần.

- Các đợt tấn công tiếp theo sẽ lớn hơn và dày hơn, bởi “chúng tôi mới chỉ bắt đầu”.

- Mỹ sẽ sử dụng kho bom trọng lực dẫn đường chính xác gần như không giới hạn.

- “Ngay từ đầu đây chưa bao giờ được thiết kế như một cuộc chiến công bằng, và thực tế nó cũng không công bằng. Chúng tôi đang tung đòn vào họ khi họ đã suy yếu”.

'Người Iran đứng sau âm mưu ám sát ông Trump đã bị tiêu diệt'

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết người đứng đầu một đơn vị Iran bị cáo buộc đứng sau âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump đã bị tiêu diệt.

“Chỉ huy của đơn vị đã tìm cách ám sát Tổng thống Trump đã bị truy lùng và tiêu diệt. Iran đã tìm cách giết Tổng thống Trump. Và cuối cùng, Tổng thống Trump là người chiến thắng”, ông nói với các phóng viên.

Tờ báo Iran đăng ảnh ông Trump trên trang bìa ngày 17/2. Ảnh: Reuters

Ông Hegseth không nêu danh tính cá nhân này, nhưng cho biết chiến dịch đã diễn ra vào ngày 3/3.

Iran từng bác bỏ cáo buộc về âm mưu ám sát ông Trump vào tháng 1/2025, phủ nhận các tuyên bố từ ông Trump và chính phủ Mỹ.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố một công dân Iran liên quan đến một âm mưu bị cáo buộc do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chỉ đạo nhằm ám sát ông Trump. Giới chức Mỹ cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã ngăn chặn kế hoạch này trước khi bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra.

Tướng Mỹ nói Iran đang bắn ít tên lửa hơn

Phát biểu sau Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, cho biết Iran đang phóng ít tên lửa hơn khi cuộc chiến tiếp diễn, đồng thời nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ sẽ mở rộng sâu hơn vào lãnh thổ Iran.

Ông cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ tiếp tục tấn công hạ tầng và năng lực hải quân của Iran.

Theo tướng Caine, các cuộc tấn công của Iran mang tính bừa bãi và thiếu chính xác.

Sri Lanka: 80 người thiệt mạng trong vụ tàu ngầm Mỹ tấn công tàu chiến Iran

Chính quyền Sri Lanka cho biết ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do tàu ngầm Mỹ thực hiện nhằm vào một tàu chiến Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao nước này nói trên truyền hình địa phương rằng con tàu bị tấn công khi đang di chuyển trên Ấn Độ Dương, trên đường trở về Iran từ một cảng ở miền Đông Ấn Độ.

Con trai Đại giáo chủ Iran sống sót sau loạt không kích

“Người được chọn” Mojtaba Khamenei, nhân vật đang được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí Lãnh tụ Tối cao của Iran, sống sót sau các cuộc tấn công dữ dội của Mỹ và Israel vào Iran.

Theo Reuters, ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, được khẳng định là còn sống sau khi cha mẹ, vợ và một người con trai của ông đều đã thiệt mạng trong các cuộc không kích.

“Ông Mojtaba chắc chắn vẫn còn sống. Ông ấy không có mặt ở Tehran khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bị sát hại”, một nguồn tin cho hay.

Mojtaba Khamenei xuất hiện trên đường phố trong một sự kiện năm 2018. Ảnh: Tasnim News

Là một giáo sĩ cấp trung có quan hệ gần gũi với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mojtaba theo đường lối cứng rắn và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới giáo sĩ Iran.

Trong nhiều năm qua, ông sống kín tiếng và từng bị chính cha ruột loại ra khỏi diện cân nhắc trở thành lãnh tụ Iran bởi ông Ali Khamenei không ủng hộ việc “cha truyền, con nối”.

Iran hoãn quốc tang Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

Iran hoãn quốc tang Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei Iran thông báo hoãn lễ quốc tang dành cho Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei - sự kiện dự kiến tổ chức tại Tehran vào tối 4/4 (giờ địa phương) - sang thời điểm khác chưa xác định, theo truyền hình nhà nước.

Nhà chức trách cho biết quyết định được đưa ra “trong bối cảnh dự báo số người tham dự ở mức chưa từng có”.

“Lễ tiễn biệt vị Lãnh tụ Tối cao đã tử vì đạo đã được hoãn lại. Thời gian tổ chức mới sẽ được công bố sau”, kênh truyền hình Iran đưa tin.

Trước đó, Iran thông báo tổ chức quốc tang cho Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, bắt đầu từ tối 4/3 và kéo dài 3 ngày, tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở Tehran. Lễ tang chính thức bắt đầu từ 22h ngày 4/3 theo giờ địa phương.

Sau lễ quốc tang diễn ra tại Tehran, thi hài ông Ali Khamenei sẽ được đưa về an táng tại quê nhà ở thành phố Mashhad.

Một khu vực tưởng niệm được người dân dựng trên đường phố Tehran để tưởng nhớ Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sau khi ông thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: Reuters.

Ông Khamenei, sinh năm 1939, là lãnh tụ tối cao Iran từ năm 1989 và giữ vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị, quân sự và hạt nhân của quốc gia này. Cái chết của ông được xem là bước ngoặt lớn đối với Iran và làm gia tăng bất ổn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.

Sau khi ông qua đời, Iran bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực khi Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo. Trong khi đó, căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng khi Tehran tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công và nhiều nước kêu gọi kiềm chế để tránh xung đột lan rộng.

Israel dự kiến kéo dài chiến dịch tại Iran thêm 1-2 tuần

Quân đội Israel đang lên kế hoạch duy trì các hoạt động quân sự tại Iran thêm ít nhất một đến hai tuần nữa, với mục tiêu tiếp tục mở rộng danh sách mục tiêu và gia tăng sức ép lên chính quyền Tehran, theo nguồn tin của Times of Israel.

Mục tiêu mà Israel đặt ra là làm suy yếu một cách có hệ thống năng lực của chính quyền Iran, bao gồm các cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược then chốt.

Israel tập kích thẳng vào hệ thống phòng không Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh không kích nhằm vào một nhóm binh sĩ Iran đang vận hành hệ thống phòng không, đồng thời tấn công một trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất được quân đội Iran sử dụng.

Trong khi đó, một số quan chức trong IDF cho rằng các quốc gia Vùng Vịnh - vốn đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran trong diễn biến xung đột - có thể sẽ tham gia chiến dịch với vai trò chủ động hơn trong thời gian tới.

Hiện tại, các nước Vùng Vịnh chủ yếu tập trung vào phòng thủ, triển khai hệ thống đánh chặn để bắn hạ tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iran phóng về phía lãnh thổ của họ.

Mỹ tấn công tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka

Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu chiến Iran ngoài khơi Sri Lanka, ba quan chức Mỹ nói với Reuters ngày 3/3.

Một trong các quan chức này cho biết đòn tấn công được thực hiện bởi một tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Giới chức Sri Lanka thông báo đã cứu được 32 người có mặt trên tàu và vớt được một số thi thể trên biển.

Xe cứu thương chở những người bị thương đến Bệnh viện Quốc gia Galle để điều trị sau vụ tấn công bằng tàu ngầm vào tàu quân sự Iran, Iris Dena, ngoài khơi Sri Lanka, tại Galle (Sri Lanka) ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Reuters dẫn các nguồn tin từ Hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết, một vụ tấn công bằng tàu ngầm nhằm vào một con tàu của Iran ngoài khơi Sri Lanka đã khiến ít nhất 101 người mất tích, một người thiệt mạng và 78 người bị thương. Hiện, các cơ quan chưa nắm rõ bên nào đã tấn công con tàu.

Tuy nhiên, người phát ngôn Hải quân Sri Lanka cho biết thông tin 101 người mất tích là không chính xác, trong khi 32 người bị thương trong vụ việc đã được hải quân Sri Lanka cứu và đang được điều trị tại bệnh viện.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Sri Lanka nói trước quốc hội rằng hải quân đã phản ứng sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ con tàu và triển khai hoạt động cứu hộ vào lúc 6h sáng (giờ địa phương).

"Những gì chúng tôi biết đến thời điểm này là 79 người đã được cứu và đưa đến bệnh viện, trong đó có một người bị thương nặng. Khoảng 101 người khác được cho là mất tích và con tàu đã bị chìm", một nguồn tin từ hải quân Sri Lanka cho biết. Các nguồn tin cho biết một trong những người được đưa đến bệnh viện đã tử vong.

Ngoại trưởng Vijitha Herath không cung cấp thêm chi tiết trước quốc hội, nhưng thông báo quân đội đã cứu được ít nhất 30 người có mặt trên tàu và Sri Lanka sẽ có hành động phù hợp. Truyền thông địa phương cũng đã đưa tin con tàu đã phát tín hiệu cấp cứu ngoài khơi Galle, miền nam Sri Lanka và những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện tại thành phố này.

Tình báo Mỹ lo ngại 6.000 quả thủy lôi của Iran

Theo New York Times, các đợt tấn công của Mỹ hiện nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran. Ngoài các cơ sở hạt nhân, Iran được cho là sở hữu hơn 2.000 tên lửa, chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung có thể đe dọa Israel và lực lượng Mỹ trong khu vực.

Các tên lửa này được bố trí tại nhiều bãi phóng trên khắp Iran. Theo các quan chức quân đội Mỹ, đây là những những mục tiêu đầu tiên khiến Mỹ và Israel nhắm đến. Dù vậy, có một mối lo khác đến từ 6.000 quả thủy lôi mà hải quân Iran đang sở hữu.

Nếu Iran rải thủy lôi trên eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới sẽ bị phong tỏa. Thực tế, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát đã gần như bị tê liệt.

Những con chim bay gần một con tàu neo gần eo biển Hormuz ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Một số tàu "bạo gan" đi qua eo biển đã bị tấn công. Hàng trăm tàu khác đành neo đậu tạm thời, tránh đi vào eo biển hẹp đang có nhiều nguy cơ.

Theo Al Jazeera, trong ngày 4/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo lên tiếng khẳng định họ vẫn duy trì hoàn toàn quyền kiểm soát hoàn toàn trên eo biển Hormuz.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng triển khai hải quân để hộ tống các tàu vận tải đi qua eo biển này.

Israel mở làn sóng không kích thứ 10 nhằm vào Tehran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 4/3 thông báo đã phát động các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào loạt mục tiêu tại thủ đô Tehran, đánh dấu làn sóng tấn công thứ 10 kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2.

Theo IDF, các đòn tập kích qua đêm trước đó nhằm vào những địa điểm được mô tả là trung tâm chỉ huy do lực lượng an ninh nội địa Iran và dân quân Basij sử dụng. Israel cho biết chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực điều hành và kiểm soát của Tehran.

Tại Tehran, người dân cho biết đã trải qua một đêm đầy lo lắng. “Họ đánh rất mạnh tối qua, đó thực sự là một đêm tồi tệ. Tôi không rõ mục tiêu cụ thể ở đâu, nhưng các tiếng nổ dường như vang lên khắp xung quanh”, một cư dân chia sẻ.

Khói bốc lên tại vùng ngoại ô Tehran của Iran. Ảnh: NYT

Người này nói thêm gia đình đang cân nhắc rời khỏi thành phố để lên vùng núi lánh nạn, song việc không nắm rõ vị trí các cơ sở quân sự khiến họ khó xác định đâu là nơi an toàn.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại các khu vực khác nhau trên cả nước vào sáng cùng ngày. Một hình ảnh được công bố cho thấy cột khói đen bốc cao gần thành phố Isfahan, làm dấy lên lo ngại về quy mô và phạm vi của đợt tấn công mới nhất.

F-35 Israel lần đầu bắn hạ máy bay có người lái trên bầu trời Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một tiêm kích tàng hình F-35I của Không quân Israel vừa bắn rơi một máy bay Yak-130 do Nga sản xuất thuộc Không quân Iran trên không phận Tehran.

“Một tiêm kích F-35I của Không quân Israel vừa bắn hạ một máy bay chiến đấu Yak-130 của Không quân Iran trên bầu trời Tehran”, IDF đăng tải trên Telegram.

Theo IDF, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tiêm kích F-35 bắn hạ máy bay có người lái trong thực chiến. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu sau khoảng 40 năm Không quân Israel tham chiến không đối không với máy bay có người lái của đối phương.

Trước đó, lần gần nhất tiêm kích Israel bắn hạ máy bay có người lái của đối phương diễn ra ngày 24/11/1985 trên bầu trời Lebanon, khi một chiếc F-15 của Israel hạ hai tiêm kích MiG-23 của Syria. Hiện phía Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy, nghi vì drone Iran Khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy lúc đêm muộn ngày 3/3 giờ địa phương. Theo CNN, vụ cháy xảy ra vì drone của Iran tấn công công trình. Lửa và khói đen đã bùng lên từ bãi đậu xe. Giới chức Dubai cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, không có ai bị thương.