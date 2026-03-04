Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố bất kỳ nhân vật nào được chính quyền Iran chỉ định thay thế Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đều sẽ trở thành “mục tiêu bị loại bỏ một cách dứt khoát”.

Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy, nghi vì drone Iran Khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy lúc đêm muộn ngày 3/3 giờ địa phương. Theo CNN, vụ cháy xảy ra vì drone của Iran tấn công công trình. Lửa và khói đen đã bùng lên từ bãi đậu xe. Giới chức Dubai cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, không có ai bị thương.

- Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ Khamenei và liên tục không kích các mục tiêu chiến lược, bao gồm cả nơi họp bầu Đại giáo chủ Iran tại thành phố Qom. - Iran kiên quyết bác bỏ đàm phán với Mỹ, thề "đòi lại công lý" cho 165 nữ sinh thiệt mạng. Tehran cũng tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và phóng hàng nghìn tên lửa, UAV trả đũa vào các căn cứ đối phương. - Mỹ tuyên bố chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" huy động hơn 50.000 quân, đã tiêu diệt 17 tàu chiến và phá hủy phần lớn năng lực hải quân của Iran. Tổng thống Trump khẳng định đã quá muộn để đối thoại, cảnh báo đợt tấn công lớn nhất vẫn chưa diễn ra.

Israel: Bất kỳ ai kế nhiệm ông Khamenei đều sẽ bị 'xóa sổ'

Trong tuyên bố chính thức, ông Katz nhấn mạnh: “Bất kỳ lãnh đạo nào được Iran bổ nhiệm để tiếp tục theo đuổi kế hoạch hủy diệt Israel, đe dọa Mỹ, thế giới tự do và các quốc gia trong khu vực, cũng như đàn áp người dân Iran, sẽ là mục tiêu bị loại bỏ không do dự”.

“Dù đó là ai, mang tên gì hay ẩn náu ở đâu cũng không quan trọng”, ông nói thêm, hàm ý Israel sẵn sàng truy đuổi đến cùng. Ông Katz cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục hành động “với toàn lực”, phối hợp cùng các đối tác Mỹ nhằm làm suy yếu năng lực của chính quyền Tehran.

Israel tập kích thẳng vào hệ thống phòng không Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh không kích nhằm vào một nhóm binh sĩ Iran đang vận hành hệ thống phòng không, đồng thời tấn công một trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất được quân đội Iran sử dụng.

Iran không tin cửa đàm phán với Mỹ

Tehran bày tỏ nghi ngờ sâu sắc về khả năng nối lại đối thoại với Washington trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Phát biểu với báo giới tại Geneva, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Ali Bahreini, cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi rất hoài nghi về tính hữu ích của việc tiến hành đàm phán với phía Mỹ”.

Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, Ali Bahreini, phát biểu trước các phóng viên tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 2/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Ali Larijani tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Mỹ. Tehran cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn bằng những “ảo tưởng phi thực tế”, đồng thời nhận định Washington ngày càng lo ngại trước nguy cơ thương vong gia tăng trong quân đội Mỹ.

Theo phía Iran, các quyết định bị cho là thiếu tính toán của ông Trump không chỉ làm leo thang căng thẳng mà còn khiến khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” bị bóp méo thành “Israel trên hết”, buộc binh sĩ Mỹ phải trả giá cho những tham vọng quyền lực của Israel.

Iran đòi công lý cho 165 nữ sinh thiệt mạng

Giới chức Iran tuyên bố sẽ theo đuổi “công lý” cho 165 nữ sinh và nhân viên trường học thiệt mạng trong vụ không kích ngày 28/2 của Mỹ và Israel. Tehran cho rằng đây là một “tội ác chiến tranh” và cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thương vong lớn cho dân thường.

Ngày 3/3, tại Minab, Iran, những người đưa tang cầm bức chân dung các em học sinh trong lễ tang dành cho những đứa trẻ thiệt mạng sau khi một trường tiểu học ở tỉnh Hormozgan của Iran bị Mỹ và Israel không kích. Ảnh: Anadolu.

Các quan chức Iran nhấn mạnh vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nước, đồng thời khẳng định Tehran sẽ đưa vấn đề ra trước các tổ chức quốc tế. Họ cho rằng những người chịu trách nhiệm phải bị truy cứu trách nhiệm.

Chính quyền Iran cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra độc lập vụ tấn công, đồng thời cảnh báo rằng các hành động quân sự nhằm vào nước này sẽ tiếp tục kéo theo những hậu quả nghiêm trọng.

Tehran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz

Iran khẳng định lực lượng của nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới.

Theo các tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mọi tàu thuyền đi qua khu vực đều có thể trở thành mục tiêu nếu tình hình leo thang. Động thái này khiến giao thông hàng hải qua Hormuz giảm mạnh và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các tàu thuyền tránh xa Eo biển Hormuz trong thời điểm diễn ra chiến sự ở Iran. Đồ họa: Reuters

Các chuyên gia cảnh báo việc phong tỏa hoặc kiểm soát chặt eo biển Hormuz có thể gây ra cú sốc lớn đối với thị trường dầu mỏ quốc tế, bởi phần lớn dầu xuất khẩu từ Trung Đông phải đi qua tuyến đường chiến lược này.

Iran nói hơn 680 binh sĩ Mỹ và Israel thương vong

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4/3 thông báo, hơn 680 binh sĩ Mỹ và Israel đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hôm 28/2, trang tin Nga News.ru đưa tin.

Thông tin được hãng Fars dẫn lại từ tuyên bố của bộ phận truyền thông IRGC, dựa trên dữ liệu tình báo và theo dõi thực địa. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó chỉ xác nhận 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Biểu tượng quyền lực Iran trúng hỏa lực Cung điện Golestan - di sản UNESCO và là biểu tượng quyền lực của Iran - đã bị hư hại nặng nề sau các đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel. Tuy nhiên, toàn bộ hiện vật bảo tàng đã được chuyển vào hầm lưu trữ kiên cố. Đây là trung tâm quyền lực lâu đời của Iran, bắt đầu từ thời kỳ dời đô về Tehran dưới triều đại Qajar và tiếp tục duy trì vị thế dưới thời Pahlavi.

Tehran khẳng định những cuộc tấn công này là phản ứng trực tiếp trước chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào lãnh thổ Iran. Lãnh đạo Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục đáp trả nếu các cuộc không kích vẫn tiếp diễn.

Iran không ngừng tấn công hạ tầng quân sự Mỹ tại Trung Đông

Theo New York Times, dựa trên ảnh vệ tinh và video xác thực cho thấy các cuộc tấn công của Iran cuối tuần qua và ngày 3/3 đã làm hư hại các công trình liên quan đến hệ thống radar và liên lạc tại ít nhất 7 căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

Những thiệt hại này xuất hiện gần các hệ thống radar theo dõi tên lửa đạn đạo, ăng-ten vệ tinh và các mái vòm bảo vệ thiết bị liên lạc, vốn được sử dụng để duy trì liên lạc quân sự tầm xa.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Ảnh: NYT

Một con tàu cách UAE khoảng 7 hải lý bị trúng một vật thể bay chưa xác định, gây hư hại nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn, theo Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO). Trước đó, một vụ nổ lớn và khói cũng được ghi nhận gần một tàu ở vùng biển phía đông Oman.

Rạng sáng 4/3, quân đội Israel thông báo lần thứ ba kể từ nửa đêm rằng họ phát hiện tên lửa được phóng từ Iran. Hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn và người dân được yêu cầu tiếp tục ở trong khu trú ẩn.

Quân đội Israel cho biết còi báo động đã vang lên ở miền bắc nước này sau khi phát hiện các vật thể bay từ Lebanon xâm nhập không phận. Phần lớn đã bị đánh chặn, một quả rơi xuống một khu vực không được nêu rõ. Không có thương vong được ghi nhận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội rạng sáng 4/3, quân đội Israel kêu gọi người dân tại 16 thị trấn và làng ở miền Nam Lebanon sơ tán, cho biết động thái này nhằm đáp trả các hoạt động của Hezbollah. Kênh truyền thông Al Manar của Hezbollah cũng đưa tin nhiều khu vực tại Lebanon đang bị không kích.

Một số quốc gia tại Trung Đông đã đóng cửa đại sứ quán, trong khi công dân Mỹ được khuyến cáo sơ tán khỏi nhiều nước trong khu vực, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Lebanon, Iraq, Israel, Kuwait, Jordan, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, Saudi Arabia và Sudan. Mỹ cũng khuyến cáo công dân rời khỏi toàn bộ các vùng lãnh thổ Palestine.

Nhà Trắng họp khẩn, sắp đưa thêm khí tài tới Iran

Theo 5 nguồn tin chia sẻ với Reuters, chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp gỡ lãnh đạo của các tập đoàn quốc phòng lớn nhất nước Mỹ tại Nhà Trắng trong ngày 6/3.

Trong cuộc họp, ông Trump sẽ yêu cầu các tập đoàn khẩn trương đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí trong bối cảnh xung đột với Iran chưa xác định thời điểm kết thúc. Các tập đoàn được triệu tập có Lockheed Martin và RTX, cùng một số nhà cung cấp vũ khí chủ chốt khác tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cuộc họp này cho thấy mức độ khẩn trương tại Washington trong việc bổ sung kho dự trữ vũ khí ngay sau khi chính thức động binh tại Iran. Trong những ngày qua, Mỹ đã tiêu tốn lượng lớn đạn dược.

Theo Reuters, số lượng tên lửa tầm xa được Mỹ sử dụng để oanh tạc Iran những ngày qua còn nhiều hơn lượng tên lửa tầm xa Mỹ từng cung cấp cho Ukraine. Hiện Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về cuộc họp này.

Mỹ sắp mở đợt tấn công lớn vào Iran trong 24 giờ tới

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran và đang chuẩn bị bước sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.

Theo quan chức này, đợt tấn công đầu tiên được đánh giá đã đạt mục tiêu làm suy yếu năng lực phòng thủ của Tehran. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung mạnh hơn vào việc phá hủy khả năng sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và năng lực hải quân của Iran.

Một tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn trên bầu trời Ashkelon, Israel, ngày 4/3/2026. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, nguồn tin cũng lưu ý kho dự trữ một số loại tên lửa của Mỹ đang giảm dần, đặc biệt là tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3.

Trước đó, ngày 2/3, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đang chiếm ưu thế trong chiến dịch nhằm vào Iran, nhưng cảnh báo các đợt tấn công quy mô lớn hơn có thể vẫn đang ở phía trước.

Israel không kích địa điểm họp bầu Đại giáo chủ Iran

Israel ngày 3/3 xác nhận đã tiến hành không kích một tòa nhà tại thành phố Qom của Iran, nơi các giáo sĩ cấp cao được cho là đang tập trung để bầu chọn Đại giáo chủ mới.

Theo nguồn tin quốc phòng Israel, địa điểm bị tấn công liên quan tới Hội đồng Chuyên gia, cơ quan gồm 88 thành viên có thẩm quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao của Iran. Tuy nhiên, chưa rõ có bao nhiêu thành viên của cơ quan này có mặt tại thời điểm xảy ra vụ không kích.

Hình ảnh tòa nhà của Hội đồng Chuyên gia Iran tại Qom, Iran, bị phá hủy trong đoạn video được lấy từ mạng xã hội và phát hành ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel cho biết đây là một phần của đợt tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng Iran, đánh dấu ngày thứ tư của chiến dịch quân sự chống Tehran.

Cùng ngày, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại khu vực phía Đông và Đông Nam Tehran. Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch ngày 28/2, Israel đã thực hiện ít nhất 9 đợt tấn công vào Iran.

Cũng trong ngày 3/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiêu diệt tướng Davoud Ali Zadeh, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người bị cáo buộc phụ trách các hoạt động của Tehran tại Lebanon.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD thứ hai của Mỹ tại Tây Á.

Trụ sở CIA tại Saudi Arabia bị tận công

Hai nguồn tin của Washington Post cho biết, một máy bay không người lái (UAV) bị nghi do Iran triển khai hôm 2/3 đã đánh trúng cơ sở của CIA đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi. Không có nhân viên CIA nào bị thương trong vụ việc.

Dù không ghi nhận thương vong, tòa nhà hứng chịu thiệt hại đáng kể. Chính phủ Mỹ và Arab Saudi xác nhận có hai UAV nhắm vào Đại sứ quán Mỹ, nhưng từ chối bình luận liệu cơ sở của CIA có phải là mục tiêu bị đánh trúng hay không.

Lãnh đạo mới của Iran bị tấn công trong đợt không kích mới nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc không kích mới nhất của Mỹ và Israel đã nhắm vào nhóm lãnh đạo mới của Iran.

"49 người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên. Và tôi đoán hôm nay có thêm một cuộc tấn công nữa nhằm vào lãnh đạo mới và có vẻ như đó cũng là một cuộc tấn công khá mạnh", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 3/3 theo giờ địa phương.

Ảnh vệ tinh cận cảnh cho thấy Bộ Tình báo Iran vào ngày 3/3/2026, sau khi bị hư hại trong các cuộc tấn công. Nguồn: Vantor

Ông Trump khẳng định kho dự trữ vũ khí của Mỹ vẫn dồi dào, trong khi Iran đang dần cạn kiệt vũ khí và các bệ phóng tên lửa do liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, một số báo cáo trước đó của truyền thông Mỹ cho rằng kho dự trữ một số loại tên lửa của Washington đang chịu áp lực do cường độ chiến dịch quân sự ngày càng cao.

Theo các nguồn tin quân sự, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2 đã phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa và cơ sở sản xuất vũ khí của Iran.

Tehran trước đó được cho là sở hữu khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo và đang tìm cách mở rộng kho vũ khí này, trong khi xung đột hiện nay đã khiến Iran phải phóng hàng trăm tên lửa để đáp trả các đòn tấn công trong khu vực.

Mỹ bắn hạ 17 tàu ngầm và tàu chiến Iran

Quân đội Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran trong chiến dịch quân sự đang diễn ra nhằm vào nước này, trong đó có cả một tàu ngầm, theo tuyên bố của chỉ huy lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong một đoạn video công bố ngày 3/3.

“Hiểu một cách đơn giản, chúng tôi tập trung bắn hạ tất cả những gì có thể bắn vào chúng tôi”, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Ông cho biết các máy bay ném bom B-2 và B-1 đã thực hiện những “cuộc tấn công chính xác, không gặp kháng cự”.

“Chúng tôi cũng đang đánh chìm hải quân Iran - toàn bộ hải quân của họ”, ông nói thêm. “Cho đến nay, chúng tôi đã phá hủy 17 tàu của Iran, trong đó có chiếc tàu ngầm hoạt động hiệu quả nhất của họ, hiện đã bị thủng một lỗ lớn ở thân”.

Ông Cooper cho biết trong nhiều thập kỷ, chính quyền Iran đã quấy rối hoạt động vận tải quốc tế. “Hiện tại không còn một tàu Iran nào hoạt động trên Vịnh Arab, Eo biển Hormuz hay Vịnh Oman”, ông nói. “Và chúng tôi sẽ không dừng lại”.

Những phát biểu của ông Cooper được đưa ra sau bốn ngày kể từ khi Mỹ mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mang tên "Cơn thịnh nộ kinh hoàng". Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc phá hủy Hải quân Iran là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch. Theo ông Cooper, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ và hơn 200 máy bay chiến đấu đang tham gia nhiệm vụ, với các cuộc không kích diễn ra liên tục 24/7.

Để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông Cooper cho rằng khả năng tấn công của Tehran “đang suy giảm”.

Đã quá muộn để đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố hiện đã “quá muộn” để đàm phán với Iran, dù Tehran được cho là đang bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhiều năng lực quân sự và bộ máy lãnh đạo của Iran đã bị phá hủy.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ông nói sẵn sàng đối thoại, trong lúc chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Trump phát biểu ngày 3/3 tại Nhà Trắng trong cuộc họp báo đầu tiên về tình hình tại Iran sau cuộc không kích. Ảnh: ABC News

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh con đường duy nhất để chấm dứt giao tranh là Mỹ và Israel phải dừng các hành động mà Tehran gọi là “gây hấn quân sự”.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức ở một trường học tại Tehran bị hư hại sau các đợt không kích, ông Baghaei khẳng định: “Hành động quân sự này không phải lựa chọn của chúng tôi. Lựa chọn của chúng tôi luôn là ngoại giao”. Ông cho rằng để chấm dứt xung đột, trước hết cần chặn đứng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Quan chức Iran cũng nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có trách nhiệm xử lý tình hình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động trước khi xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Tây Á.

Ông Trump cân nhắc bảo vệ tàu đi qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và các bảo đảm tài chính cho toàn bộ hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là các tuyến vận tải đi qua khu vực vùng Vịnh.

Ông cũng nói thêm rằng nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

"Dù thế nào đi nữa, Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy năng lượng tự do cho thế giới. Sức mạnh kinh tế và quân sự của mỹ là lớn nhất trên Trái đất, sẽ còn nhiều hành động tiếp theo", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth về khả năng bảo vệ tàu đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố ngày 2/3 rằng “không một giọt dầu nào” sẽ được phép đi qua Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.

Một cố vấn của chỉ huy lực lượng này nói trên truyền hình nhà nước Iran rằng Tehran sẽ “thiêu rụi” bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua eo biển. Lưu lượng tàu thuyền tại đây đã giảm mạnh sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng cảnh báo các tàu tránh xa khu vực vào cuối tuần qua, dù Iran chưa đưa ra lời đe dọa trực tiếp trước đó.

Thị trường dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tiếp tục biến động mạnh khi giao tranh làm gián đoạn các tuyến vận chuyển và gây hư hại cơ sở sản xuất năng lượng. Công ty năng lượng nhà nước Qatar cho biết sẽ dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khiến một phần lớn nguồn cung nhiên liệu này trên toàn cầu bị cắt giảm.

Chiến sự có thể kéo dài trong nhiều tuần

Trong ngày 2 và 3/3, Iran đã mở rộng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền phát tín hiệu rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể leo thang và kéo dài trong nhiều tuần hoặc hơn.

Trong khi máy bay Mỹ và Israel liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran ngày 2/3, giao tranh cũng lan sang Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran, phóng rocket vào Israel, khiến Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào các cứ điểm của Hezbollah ở khu vực ngoại ô Beirut.

Rạng sáng 3/3, quân đội Israel cho biết họ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Iran và Lebanon, nhắm vào các trung tâm chỉ huy và kho vũ khí của Hezbollah ở thủ đô Beirut.

Thiệt hại sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran, tại Bnei Brak, Israel, ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không của nước này đang “đối phó với một loạt tên lửa đạn đạo” từ Iran.

Chỉ vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Arab Saudi thông báo Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị hai máy bay không người lái tấn công, gây ra một “đám cháy nhỏ” và thiệt hại nhẹ. Đại sứ quán đã phải đóng cửa trong ngày 3/3.

Tại Washington ngày 2/3, ông Trump đưa ra khung thời gian mở cho chiến dịch quân sự của Mỹ.

“Bao lâu cũng được, miễn là cần thiết”, ông nói trong sự kiện công khai đầu tiên kể từ khi các cuộc không kích Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu.

“Ngay từ đầu chúng tôi đã dự tính khoảng bốn đến năm tuần, nhưng chúng tôi có khả năng kéo dài lâu hơn rất nhiều”. Cuối ngày 3/3, tại Điện Capitol, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên rằng “những đòn tấn công nặng nề nhất của quân đội Mỹ vẫn chưa diễn ra”.

Tờ New York Post cũng đưa tin ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 2/3: “Tôi không né tránh việc triển khai bộ binh. Nhiều tổng thống thường nói ‘sẽ không có bộ binh trên mặt đất’. Tôi thì không nói như vậy”.

Lầu Năm Góc ngày 2/3 cho biết số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran đã tăng lên 6 người. Ba máy bay chiến đấu Mỹ cũng bị hệ thống phòng không Kuwait bắn hạ trong một sự cố mà quân đội Mỹ mô tả là “có vẻ như bắn nhầm đồng minh”. Toàn bộ 6 phi công trên các máy bay F-15 đã kịp nhảy dù và được cứu an toàn, quân đội Mỹ cho biết.

Lãnh đạo Iran vẫn cứng rắn

Các lãnh đạo Iran vẫn tỏ thái độ cứng rắn. Quan chức an ninh hàng đầu của nước này, ông Ali Larijani, bác bỏ các thông tin cho rằng lãnh đạo mới của Iran đang tìm cách đàm phán với Washington, đồng thời chỉ trích ông Trump vì “những ảo tưởng hoang đường” và vì đã đẩy Trung Đông “vào hỗn loạn”. Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội ngày 2/3, ông nói Iran “đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài”.

Hơn 550 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi chiến sự bắt đầu, theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 31 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Tại Israel có ít nhất 10 người thiệt mạng và tại các quốc gia vùng Vịnh có 6 người chết, trong đó có dân thường, kể từ ngày 29/2.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy xung đột đang lan rộng tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết không quân nước này đã bắn hạ 2 máy bay ném bom Su-24 xuất phát từ Iran.

Đây là báo cáo đầu tiên cho thấy Iran, ngoài việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng Vịnh và Israel để trả đũa chiến dịch Mỹ - Israel, còn điều máy bay chiến đấu xâm nhập không phận các nước này.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây ra nhiều vụ nổ tại Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và các nước khác nơi Mỹ có căn cứ quân sự. Lãnh đạo Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm vào tài sản của Mỹ, nhưng chúng cũng đã đánh trúng sân bay quốc tế Dubai, các khách sạn và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế khác.