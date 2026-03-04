Thách thức với Mỹ nếu đưa bộ binh vào Iran

Theo các chuyên gia, chỉ riêng các cuộc không kích khó có thể chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, nếu Mỹ triển khai bộ binh, thách thức sẽ rất lớn.

Các máy bay thuộc Không đoàn Tàu sân bay số 9 (CVW-9) đậu trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, trong khuôn khổ chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cho đến nay, Mỹ chủ yếu dựa vào các đòn không kích và tấn công bằng hải quân, và chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về một cuộc tấn công trên bộ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ khả năng này. Khi được hỏi trực tiếp liệu quân đội Mỹ có thể được triển khai tới Iran hay không, ông Trump nói sẽ “không bao giờ nói không bao giờ”, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết”.

Các chuyên gia nhận cho rằng chỉ riêng các cuộc không kích khó có thể chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Iran - chương trình mà Tehran luôn khẳng định mang mục đích hòa bình.

Ông Christopher Preble, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Stimson cho biết: “Không thể phá hủy, xóa sổ hay loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của bất kỳ quốc gia nào. Họ luôn có khả năng tái thiết”.

Tuy nhiên, nếu Mỹ triển khai bộ binh, quy mô thách thức sẽ rất lớn, dù mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là tấn công các cơ sở hạt nhân, hệ thống tên lửa hay thậm chí thúc đẩy thay đổi chế độ tại Iran.

“So với Iraq năm 2003, Iran là quốc gia có diện tích lớn gấp ba đến bốn lần Iraq khi đó. Mỹ chưa bao giờ có đủ quân số ở Iraq để hoàn toàn bình định đất nước… và hiện nay Mỹ cũng không có đủ lực lượng để ngăn một quốc gia có quy mô như Iran rơi vào hỗn loạn”, ông Preble nói.

Chiến dịch của Mỹ đưa quân tới Iraq năm 2003 đã lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm sau đó và ở có thời điểm cần tới hơn 150.000 binh sĩ Mỹ được triển khai.

Theo các chuyên gia, bất kỳ chiến dịch trên bộ nào cũng sẽ đối mặt với thách thức vô cùng lớn.

“Nhìn vào đó, nhiệm vụ của Mỹ tại Iraq sẽ có vẻ đơn giản hơn rất nhiều nếu đem ra so sánh. Nhưng thực tế, chiến dịch tại Iraq vốn dĩ không hề đơn giản. Một chiến dịch tại Iran sẽ vô cùng tốn kém và có nguy cơ kéo dài – trước hết là đối với người dân Iran, nhưng cũng sẽ gây tổn thất cho các quân nhân Mỹ.” ông Preble nói thêm.

Vậy Mỹ có thể duy trì các chiến dịch không kích cường độ cao tại Iran trong bao lâu? Các chuyên gia cho rằng điều này phụ thuộc vào ba yếu tố chính: nguồn lực quân sự, ngân sách và ý chí chính trị.

Quốc hội Mỹ có thể buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hẹp hoặc chấm dứt chiến dịch nếu thông qua một nghị quyết ngăn việc tiếp tục hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ có thể thuyết phục đủ số nghị sĩ Cộng hòa phá vỡ sự ủng hộ nội bộ hay không vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt khi đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số sít sao ở cả hai viện.

Năng lực quân sự cũng là một yếu tố hạn chế. Kho dự trữ tên lửa, đạn dược dẫn đường chính xác, các hệ thống đánh chặn và nhiều trang thiết bị khác đều có giới hạn. Nếu các nhà thầu quốc phòng không liên tục sản xuất và bổ sung nguồn cung theo các hợp đồng với Lầu Năm Góc, các kho dự trữ này cuối cùng sẽ bị tiêu hao.