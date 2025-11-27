Nhóm khách Nga làm gần 500 ổ bánh mì gửi bà con vùng lũ miền Trung

Từ sáng đến chiều tối, Jain Pavlova (quốc tịch Nga) cùng nhóm bạn tự tay làm bánh mì, đóng thùng gửi xe đến Đắk Lắk, Gia Lai... để hỗ trợ bữa ăn cho bà con bà con vùng lũ miền Trung.

Bánh mì thành phẩm sắp xếp ngay ngắn trong thùng giấy.

Trong những ngày ngập lụt lịch sử, Jain Pavlova (quốc tịch Nga) may mắn khi lưu trú ở TP Nha Trang (cũ) thuộc Khánh Hòa, không bị ảnh hưởng nhiều. Song, chứng kiến cảnh nhiều người dân miền Trung và một số khu vực khác chật vật, cô và nhóm bạn gồm người Nga, Belarus, Ukraine kết nối với nhau qua mạng xã hội, cùng tụ họp làm bánh mì gửi vùng lũ miền Trung.

Ngày 26/11, cả nhóm đã thu mua số lượng lớn vỏ bánh mì để giúp đỡ kinh tế cho một tiệm bánh mì ở Nha Trang từ sáng sớm, sau đó ở lại tiệm để tiến hành làm bánh mì. Mỗi người đảm nhiệm một công đoạn, từ nướng bánh, cắt rau, dồn nhân, rưới xốt, thêm ớt. Jain Pavlova phụ trách đóng gói và xếp ngay ngắn vào thùng.

"Những người Việt Nam có mặt tại tiệm đã hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu, hướng dẫn chúng tôi cách nướng bánh trong lò, thứ tự các nguyên liệu bên trong ổ bánh mì. Chúng tôi nghĩ bánh mì là đặc sản của Việt Nam, lại có thể ăn nhanh gọn, không cần nấu, đủ dinh dưỡng", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhóm có hơn 10 người, cùng ngồi trên một chiếc bàn dài để tiến hành dồn nguyên liệu vào bánh mì.

Sau một ngày cùng làm, khoảng 7-8 thùng bánh mì, tương đương 400-500 ổ được người dân Nha Trang vận chuyển đến những tỉnh thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và một số khu vực của Khánh Hòa đang chịu thiệt hại sau bão lũ.

"Chúng tôi cảm thấy mình phải làm gì đó cho Việt Nam trong lúc này. Lần đầu làm việc này nên còn bối rối, sức đến đâu sẽ đóng góp đến đó, mong bà con sẽ cảm thấy ấm lòng và sớm vượt qua", Jain Pavlova bày tỏ.

Trước đó, ngày 23/11, Jain Pavlova cũng tham gia dọn cây cối, rác thải đánh dạt vào bờ biển Nha Trang cùng người dân và du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là cộng đồng người Nga đang sinh sống tại đây.

Nữ du khách Nga tham gia dọn rác ở bờ biển Nha Trang ngày 23/11.

Jain Pavlova cho biết mình rất yêu biển, thay vì đứng nhìn, cô muốn chung tay đưa bãi biển trong lành, sạch đẹp trở lại.

"Rác được phân loại và chuyển về điểm tập kết do lực lượng môi trường bố trí. Hiện bãi biển gần như sạch sẽ", Jain Pavlova nói.

Đợt mưa lũ từ 16-22/11 tại Nam Trung Bộ được đánh giá là hiện tượng cực đoan hiếm gặp, vượt kỷ lục lịch sử. Việc lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3-5 lưu vực được xem là vượt ngoài mức lũ tính toán thông thường. Trong việc hỗ trợ vùng thiệt hại, TP.HCM được giao nhiệm vụ giúp tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Trước đó, Thủ tướng cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, Đắk Lắk được hỗ trợ 500 tỷ đồng , Lâm Đồng 300 tỷ đồng , Khánh Hòa và Gia Lai mỗi tỉnh 150 tỷ đồng .

Ở TP.HCM, có khoảng 18 điểm quyên góp hàng hoá hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Ngày 24/11 dừng tiếp nhận hàng hoá, TP.HCM gửi hỗ trợ Khánh Hòa 211 tấn hàng hóa và Đắk Lắk (địa phận Phú Yên cũ) 130 tấn hàng hóa. Các hàng hóa được gửi đi là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, túi thuốc gia đình, quần áo, chăn màn...