Khách Tây gửi phong bì 10 triệu đồng ủng hộ vùng lũ trước giờ về nước

Trong lúc làm thủ tục trả phòng tại Hạ Long, vị khách Tây bất ngờ gửi phong bì 10 triệu đồng cùng lá thư viết tay, nhờ chủ khách sạn chuyển tới người dân vùng lũ.

Du khách nước ngoài gửi phong bì 10 triệu đồng kèm bức thư tay, mong muốn ủng hộ người dân miền Trung

Kiến trúc sư người Đức Andrean, tên thân mật Andy, 48 tuổi, lưu trú tại một khách sạn ở Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) 4 ngày 3 đêm trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Ngày 26/11, trong lúc làm thủ tục trả phòng, vị khách Tây mang xuống quầy lễ tân một phong bì. Bên trong có 10 triệu đồng và một bức thư viết tay.

"Anh ấy nhờ chúng tôi chuyển món quà này đến người dân miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai", Thanh Hải, chủ khách sạn, nói với Tri Thức - Znews.

Trong thư, Andy cho biết đã xem rất nhiều hình ảnh và video trên mạng xã hội về mức độ tàn phá của trận lũ lụt lịch sử ở Việt Nam năm nay nên muốn góp một phần nhỏ hỗ trợ.

Du khách bày tỏ băn khoăn khi quyên góp trực tuyến, nên anh chọn gửi tiền mặt cho chủ khách sạn nhờ chuyển đến người gặp nạn.

"Tôi yêu Việt Nam. Con người nơi đây thật thân thiện và tốt bụng, đất nước tuyệt đẹp, ẩm thực hoàn hảo. Tôi hy vọng sự giúp đỡ này có thể phần nào hỗ trợ được các bạn", Andy viết.

Thanh Hải tiếp nhận phong bì 10 triệu đồng của du khách Andy.

Cảm kích trước tấm lòng của du khách, chủ khách sạn lập tức liên hệ cửa hàng gạo chuyên bán giá không lãi cho hoạt động thiện nguyện để mua 83 bao gạo, mỗi bao 10 kg.

Ngay trong chiều 26/11, Thanh Hải tới nhận gạo và bàn giao toàn bộ 830 kg cho Cộng đồng Xanh Quảng Ninh, đơn vị tình nguyện hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung.

Nhóm cho biết đã vận động khoảng 130 tấn gạo, mì tôm, sữa và nhiều đồ thiết yếu khác trong ba ngày qua.

Đại diện Cộng đồng Xanh nói đây là du khách nước ngoài đầu tiên đến ủng hộ trong đợt vận động này.

"Khi chị Hải báo tin có du khách Đức quyên góp, chúng tôi thực sự rất cảm động. Nhờ chị Hải là người tiếp nối, hành động ý nghĩa của du khách mới đến được với bà con", vị đại diện nói.

Chủ khách sạn (thứ hai từ bên phải) thay mặt du khách Andy trao tặng 830 kg gạo ủng hộ người dân miền Trung.

Thanh Hải cho biết trong thời gian Andy lưu trú, chị không có dịp trò chuyện nhiều, cũng không kể về tình hình lũ lụt miền Trung.

"Khi anh ấy đưa phong bì và lá thư, tôi thực sự bất ngờ", chị nói, bày tỏ biết ơn không nghĩ một du khách, lại là người nước ngoài, "mà có tấm lòng thảo tâm như vậy".

Là một kiến trúc sư, Andy thường xuyên đặt chân đến nhiều quốc gia. Năm ngoái, du khách từng ở tại khách sạn của Thanh Hải một đêm. Anh nói mỗi năm đều mong muốn có thể quay lại Việt Nam "vì yêu con người và cảnh đẹp nơi đây".

Đợt mưa lũ từ 16-22/11 tại Nam Trung Bộ được đánh giá là hiện tượng cực đoan hiếm gặp, vượt kỷ lục lịch sử. Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đây là sự kiện có tần suất rất thấp.

Việc lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3-5 lưu vực được xem là "cực kỳ hiếm", gần như chưa từng xuất hiện trong hơn nửa thế kỷ quan trắc, vượt ngoài "mức lũ tính toán thông thường".

Khách Tây cùng người dân dọn bãi biển Nha Trang sau trận lũ lịch sử, ngày 23/11. Ảnh: Nguyễn Trường An.

Trong nỗ lực hỗ trợ vùng thiệt hại, Quảng Ninh được giao nhiệm vụ giúp tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả sau bão lũ. Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, chỉ sau 2 ngày phát động (22-24/11), tổng kinh phí ủng hộ đã vượt 1,25 tỷ đồng .

Ngoài ra, hơn 20 lượt người dân và doanh nghiệp đã trao hiện vật như gạo, nước uống, sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác, góp thêm nguồn lực đáng kể cho công tác cứu trợ.

Địa phương đã chuyển gần 100 tấn hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp tới Lâm Đồng. Số hàng bao gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhu yếu phẩm và thuốc men.