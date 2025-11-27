Cây ngân hạnh vàng rực 'ngỡ như Hàn Quốc' ở Sa Pa

Trong một con ngõ nhỏ trên đường Thác Bạc (Sa Pa, tỉnh Lào Cai), hàng cây ngân hạnh vàng rực đang thu hút sự quan tâm của du khách. Ngân hạnh, còn gọi là bạch quả, là loài cây thân gỗ có tán nhọn, cành dài và tán lá mở rộng theo thời gian. Vào mùa thu, lá chuyển vàng rực rồi rụng trong khoảng 1-15 ngày. Lá ngân hạnh được xem là độc đáo nhất trong nhóm thực vật hạt trần, có dạng hình quạt với các gân tỏa đều.

Lê Thu Thảo, 24 tuổi, sống và làm việc tại Lào Cai, cho biết khu vực này có khoảng 4-5 cây ngân hạnh tầm trung, kèm theo các góc chụp và đồ trang trí như ô trắng, ghế, bàn, đèn. Theo Thảo, nhiều khả năng chủ homestay gần đó đã bố trí không gian để du khách thuận tiện chụp ảnh.

Thảo biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. Cô cho hay Sa Pa có khá nhiều nơi trồng ngân hạnh, chủ yếu trong các resort và homestay, nhưng mật độ cây và độ dày lá mỗi nơi khác nhau. "Vừa thấy ảnh là tôi lập tức lái xe cùng bạn lên Sa Pa để chụp, vì rất thích sắc lá vàng. Đây là lần đầu tôi chụp ảnh với cây ngân hạnh nên cảm thấy rất hào hứng", cô nói với Tri Thức - Znews.

Cũng chụp tại địa điểm này, Nguyễn Thục Linh, 26 tuổi, cho biết cây ngân hạnh đã bắt đầu rụng lá, du khách nên đến trong tuần này để có thời điểm đẹp nhất.

Linh vốn yêu thích hình ảnh ngân hạnh và "vibe mùa thu ấm áp". Trước đây, cô từng chụp ngân hạnh ở Trung Quốc nên khi thấy địa điểm tại Sa Pa liền muốn thử. "Một năm chỉ có một lần nên phải tranh thủ đi đúng thời điểm", cô nói.

Đứng dưới tán lá vàng ngân hạnh, Thảo cảm nhận không khí rất khác so với các điểm check-in phổ biến. "Không đông đúc như những nơi nổi tiếng, địa điểm này mang đến cảm giác chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc và kết nối với thiên nhiên", cô nói.

Thảo cho rằng hàng cây vàng rực dưới ánh nắng gợi nhớ những khung cảnh trong phim Hàn Quốc. Thời tiết se lạnh càng làm "vibe" Hàn Quốc trở nên rõ hơn. Trong khi đó, Linh nhận xét Việt Nam "có rất nhiều nơi đẹp, không thua kém gì nước ngoài". Theo hai du khách, sức hút của hàng cây ngân hạnh đến từ khung cảnh đẹp, thơ và mới lạ, khiến nơi đây nhanh chóng trở thành điểm check-in được tìm kiếm trong những ngày qua.

