Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Format-Lifestyle

Cây ngân hạnh vàng rực 'ngỡ như Hàn Quốc' ở Sa Pa

  • Thứ năm, 27/11/2025 05:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuối tháng 11, hàng cây ngân hạnh ở Sa Pa bất ngờ trở thành điểm check-in gây sốt. Nhiều du khách chụp ảnh dưới tán cây vàng rực như khung cảnh Hàn Quốc.

cay ngan hanh, Sa Pa anh 1

Trong một con ngõ nhỏ trên đường Thác Bạc (Sa Pa, tỉnh Lào Cai), hàng cây ngân hạnh vàng rực đang thu hút sự quan tâm của du khách. Ngân hạnh, còn gọi là bạch quả, là loài cây thân gỗ có tán nhọn, cành dài và tán lá mở rộng theo thời gian. Vào mùa thu, lá chuyển vàng rực rồi rụng trong khoảng 1-15 ngày. Lá ngân hạnh được xem là độc đáo nhất trong nhóm thực vật hạt trần, có dạng hình quạt với các gân tỏa đều.
cay ngan hanh, Sa Pa anh 2

Lê Thu Thảo, 24 tuổi, sống và làm việc tại Lào Cai, cho biết khu vực này có khoảng 4-5 cây ngân hạnh tầm trung, kèm theo các góc chụp và đồ trang trí như ô trắng, ghế, bàn, đèn. Theo Thảo, nhiều khả năng chủ homestay gần đó đã bố trí không gian để du khách thuận tiện chụp ảnh.
cay ngan hanh, Sa Pa anh 3cay ngan hanh, Sa Pa anh 4

Thảo biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. Cô cho hay Sa Pa có khá nhiều nơi trồng ngân hạnh, chủ yếu trong các resort và homestay, nhưng mật độ cây và độ dày lá mỗi nơi khác nhau. "Vừa thấy ảnh là tôi lập tức lái xe cùng bạn lên Sa Pa để chụp, vì rất thích sắc lá vàng. Đây là lần đầu tôi chụp ảnh với cây ngân hạnh nên cảm thấy rất hào hứng", cô nói với Tri Thức - Znews.

cay ngan hanh, Sa Pa anh 5cay ngan hanh, Sa Pa anh 6

Cũng chụp tại địa điểm này, Nguyễn Thục Linh, 26 tuổi, cho biết cây ngân hạnh đã bắt đầu rụng lá, du khách nên đến trong tuần này để có thời điểm đẹp nhất.

cay ngan hanh, Sa Pa anh 7cay ngan hanh, Sa Pa anh 8

Linh vốn yêu thích hình ảnh ngân hạnh và "vibe mùa thu ấm áp". Trước đây, cô từng chụp ngân hạnh ở Trung Quốc nên khi thấy địa điểm tại Sa Pa liền muốn thử. "Một năm chỉ có một lần nên phải tranh thủ đi đúng thời điểm", cô nói.

cay ngan hanh, Sa Pa anh 9

Đứng dưới tán lá vàng ngân hạnh, Thảo cảm nhận không khí rất khác so với các điểm check-in phổ biến. "Không đông đúc như những nơi nổi tiếng, địa điểm này mang đến cảm giác chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc và kết nối với thiên nhiên", cô nói.
cay ngan hanh, Sa Pa anh 10cay ngan hanh, Sa Pa anh 11

Thảo cho rằng hàng cây vàng rực dưới ánh nắng gợi nhớ những khung cảnh trong phim Hàn Quốc. Thời tiết se lạnh càng làm "vibe" Hàn Quốc trở nên rõ hơn. Trong khi đó, Linh nhận xét Việt Nam "có rất nhiều nơi đẹp, không thua kém gì nước ngoài". Theo hai du khách, sức hút của hàng cây ngân hạnh đến từ khung cảnh đẹp, thơ và mới lạ, khiến nơi đây nhanh chóng trở thành điểm check-in được tìm kiếm trong những ngày qua.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Mùa thu Trung Quốc thành công 'giành' khách Việt

Bất chấp giá vé máy bay tăng cao đợt lễ hội cuối năm, tour ngắm lá phong, hạnh ngân tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc vẫn nô nức khách Việt. Trong khi đó, tour mùa thu tại Hà Nội có phần lép vế.

06:23 3/10/2024

Những trải nghiệm không nên bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc

Thời tiết sang thu với nhiệt độ dễ chịu, mùa ngân hạnh ngấp nghé phủ vàng những góc phố là dịp lý tưởng để du khách ghé thăm Hàn Quốc.

19:00 12/10/2022

Cây ngân hạnh nghìn tuổi thay lá vàng rực vào mùa thu

Vào mùa thu, cây ngân hạnh nghìn tuổi ở chùa Quan Âm hay trấn Ngọc Hoàng Miếu (Thiểm Tây, Trung Quốc) thu hút du khách tham quan bởi thảm lá vàng đẹp tựa chốn bồng lai.

13:08 2/11/2019

Giai toa pho ca phe duong tau hinh anh

Giải tỏa phố cà phê đường tàu

22 giờ trước 09:29 26/11/2025

0

Cơ quan chức năng ra quân giải tỏa phố cà phê đường tàu ở Khâm Thiên để đảm bảo an toàn chạy tàu. Các điểm vi phạm bị xử lý, trong khi người dân và du khách được nhắc tuân thủ quy định.

Bang gia phu trang Y Ty, khach do xo dat kin phong hinh anh

Băng giá phủ trắng Y Tý, khách đổ xô đặt kín phòng

16 giờ trước 15:32 26/11/2025

0

Đợt băng giá đầu tiên xuất hiện vào rạng sáng 26/11 khiến nhiều khu vực ở Y Tý phủ trắng. Đại diện một resort cho biết lượng khách đặt phòng tăng mạnh trong những ngày cuối tuần.

Châu Sa

Ảnh: Nhân vật cung cấp

cây ngân hạnh Sa Pa cây ngân hạnh Sa Pa ngân hạnh lá vàng ngân hạnh vàng rực du lịch Sa Pa Hàn Quốc mùa thu Hàn Quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý