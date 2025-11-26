Du khách kể phút sinh tử trong lũ lịch sử ở Thái Lan

Chuyến du lịch tự túc của ông Ronnie Toh (Singapore) tại Thái Lan bỗng biến thành hành trình sinh tử, khi ông mắc kẹt giữa trận lũ lớn nhất nhiều năm qua.

Khách du lịch lội qua một con phố ngập nước ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 23/11. Ảnh: Reuters.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, điện và nước bị cắt, hàng nghìn khách du lịch kẹt lại trong các khách sạn ở Hat Yai (miền Nam Thái Lan) khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Ronnie Toh, 74 tuổi, quốc tịch Singapore, mất liên lạc với gia đình sau khi rời khách sạn. Ông lội qua dòng nước cao đến đầu gối để sang trung tâm thương mại tìm sóng điện thoại mạnh hơn, theo CNA.

"Chúng tôi dặn bố ở lại trung tâm vì nước chảy rất xiết", Vincent, 50 tuổi, con trai ông Ronnie, kể.

Nước lũ dâng cao nhìn từ cửa sổ nhà Viriya. Ảnh: Vincent Toh.

Tuy nhiên, lo lắng vì thiếu đồ ăn, nước uống và không quen thuộc nơi lạ, Ronnie quyết định quay về. Trên đường trở lại khách sạn, nước bất ngờ dâng cao, buộc ông phải leo lên mái che của một cửa hàng lưu niệm.

"Lúc đó nước dâng cao vượt quá đầu người, thậm chí có thể cao hơn cả một tầng nhà", Vincent nói.

Đến 17h ngày 24/11, điện thoại của Ronnie hết pin, gia đình ở Hat Yai và Singapore hoàn toàn mất liên lạc với ông.

Gần nửa đêm, gia đình ở Singapore nhận được cuộc gọi từ số lạ của Thái Lan thông báo Ronnie đã an toàn. Ông cho biết đã được một người đàn ông tên Viriya cứu và đưa về nhà.

Gia đình người Thái Lan đã tiếp đón, cho ông ăn uống và chuẩn bị quần áo khô. Vincent xem Viriya như một người hùng thực sự.

Ronnie và Viriya đã bám vào những mảnh gỗ trôi nổi, bơi khoảng 500 m trong dòng nước xiết để đến nhà của Viriya.

"Trời tối, bố tôi lạnh đến nỗi run cầm cập. Nếu không có người đàn ông Thái này, ông ấy có thể đã gặp nguy hiểm lớn", Vincent cảm kích.

Theo các báo cáo địa phương, khoảng 1.000 du khách mắc kẹt tại các khách sạn và sân bay ở Hat Yai. Tình trạng thiếu hụt thực phẩm, nước sạch và thuốc men diễn ra ở nhiều nơi.

Ông Tan và bạn bè dùng một chiếc nồi tại khách sạn đun sôi nước để uống. Ảnh: Vivian Tan.

Gần khách sạn của Ronnie, ông Tan Chin Chye, 69 tuổi, tài xế giao hàng, cũng bị mắc kẹt cùng 6 người bạn suốt ba ngày trong một khách sạn.

"Nước dâng cao gần 2 m. Chúng tôi không thể ra ngoài", ông nói.

Ban đêm, khách sạn tối đen do mất điện. Tan và nhóm bạn phải tắt điện thoại để tiết kiệm pin. Ông chỉ có thể nói chuyện trong 5 phút rồi phải tắt máy.

"Không có điện, càng không có thức ăn", ông nói. Thực phẩm từng được cung cấp trước đó đến nay đều đã cạn kiệt.

Vivian Tan, con gái ông, cho biết trong cuộc gọi video cô thấy một nồi nước phía sau và đoán họ phải tự đun nước uống.

"Họ chưa được ăn bữa nào tử tế trong hai ngày. Không ai báo khi nào có đồ ăn", cô nói.

Sharon Khoo, 48 tuổi, lo lắng cho bố mình, 74 tuổi, đang mắc kẹt ở một khách sạn khác trong trung tâm Hat Yai.

Người đàn ông bị tiểu đường cần ăn đủ các bữa để tránh tụt đường huyết. Ông thậm chí phải xin trứng từ khách sạn từ tuần trước.

"Bố nói sảnh khách sạn rất hỗn loạn. Ngay khi khách sạn phát đồ ăn, mọi người lao vào lấy", cô kể.

Đến nửa đêm 24/11, sảnh khách sạn vẫn còn ngập. Tình hình nguồn thực phẩm ngày càng khó khăn. Sharon không chắc bố mình đã ăn gì hay chưa.

Người bố dự kiến bay về vào 27/11, nhưng với tình hình hiện tại, Sharon lo ông sẽ bị mắc kẹt thêm nhiều ngày.

Khung cảnh ngập lụt diện rộng tại Hat Yao. Ảnh: Reuters.

Những người bị ảnh hưởng cho biết họ đã liên hệ Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) để nhờ hỗ trợ.

Ngày 25/11, MFA cảnh báo công dân không nên đến tỉnh Songkhla, nơi Hat Yai đang chìm sâu trong lũ và các khu vực chịu ảnh hưởng khác.

Bộ cho biết cả 16 huyện của Songkhla đã được công bố tình trạng thảm họa, trong đó Hat Yai là nơi thiệt hại nặng nhất.

"MFA khuyến cáo người Singapore tại khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác, theo dõi sát tình hình và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương", thông báo nêu rõ.