Đông Nam Á hỗn loạn vì lũ dữ

  • Thứ tư, 26/11/2025 10:34 (GMT+7)
Từ Thái Lan, Malaysia đến Philippines, mưa lũ cực đoan đang nhấn chìm nhiều khu vực, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn người phải sơ tán và giao thông tê liệt.

ngap lut anh 1

Khung cảnh ngập lụt diện rộng tại Hat Yao. Tại miền Nam Thái Lan, mưa lớn kéo dài đã gây ngập ở 10 tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 1,9 triệu người. Một số nơi ghi nhận lượng mưa tích lũy gần 400 mm, khiến nước sông dâng cao, tràn bờ và gây ra các trận lũ quét nguy hiểm. Ảnh: Reuters.
ngap lut anh 2

Hat Yai - trung tâm du lịch, thương mại và giao thông quan trọng của tỉnh Songkhla - là nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục mà Cục Thủy lợi Hoàng gia (RID) nhận định là “lớn nhất trong 300 năm”. Nhiều tuyến phố bị nhấn chìm trong dòng nước sâu tới 2,5 m, giao thông tê liệt. Bệnh viện Hat Yai rơi vào hỗn loạn khi một phần hệ thống nước và điện bị gián đoạn từ tối 24/11. Ảnh: Reuters.
ngap lut anh 3

Nước lũ cuồn cuộn chảy từ dãy núi Bantad tràn vào kênh rạch và tràn vào nhà dân ở tỉnh Phatthalung ở Thái Lan vào ngày 24/11. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan xác nhận ít nhất 19 người đã thiệt mạng. RID đang phối hợp nhiều cơ quan triển khai công tác cứu hộ và tìm giải pháp tiêu thoát nước khẩn cấp. Ảnh: Khaosodenglish.
Miền Nam Thái Lan ngập trong biển nước Hình ảnh do Đài Truyền hình Công cộng Thái Lan (TPBS) ghi lại ngày 23/11 cho thấy thành phố Hat Yai - trung tâm thương mại lớn của tỉnh Songkhla - chìm trong biển nước, trong khi lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm và giải cứu tại nhiều khu vực.
ngap lut anh 4

Toàn bộ thành phố Hat Yai cùng các huyện khác của Songkhla đã được tuyên bố là vùng thảm họa. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu tất cả bộ ngành huy động tối đa phương tiện, máy bơm, hệ thống đẩy nước và máy phát điện nhằm hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đã triển khai chiến dịch cứu trợ, cung cấp nhu yếu phẩm cho các khách sạn và dùng xe tải hạng nặng cùng thuyền để sơ tán du khách. Ảnh: Reuters.
ngap lut anh 5

Sân tổ chức SEA Games 33 chịu ảnh hưởng do ngập lụt. Do tình hình ngập lụt nghiêm trọng, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức môn boxing của SEA Games 33 từ Songkhla sang Đại học Prince of Songkla và đang xem xét khả năng dời cả môn bóng đá lên Bangkok. Ảnh: Astro.

ngap lut anh 6

Tại Malaysia, mưa lớn tấn công 10 bang, buộc khoảng 18.000 người phải sơ tán tính đến ngày 25/11. Riêng bang Kelantan có hơn 9.700 người di tản đến 40 trung tâm cứu trợ, trong khi Selangor và Perak cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Người dân bị mắc kẹt trên tầng hai của ngôi nhà bị ngập lụt tại Kangar, Malaysia. Ảnh: Reuters.
ngap lut anh 7

Khu vực Taman Bendahara ở Pengkalan Chepa (Malaysia) bị ngập sau nhiều giờ. Một số khu vực ngập sâu tới 2 mét, trải dài từ miền Nam Thái Lan sang Malaysia - những vùng từng bị lũ tàn phá năm ngoái. Ảnh: Bernama.
ngap lut anh 8

Chính phủ Malaysia cho biết đã huy động hơn 100.000 nhân viên và phương tiện từ nhiều lực lượng tới hỗ trợ các bang chịu thiệt hại nặng. Thủ tướng Anwar Ibrahim yêu cầu các cơ quan dốc toàn lực hỗ trợ người dân. Ảnh: Reuters.
ngap lut anh 9ngap lut anh 10ngap lut anh 11ngap lut anh 12

Tại Philippines, áp thấp nhiệt đới Verbena gây mưa lớn ở nhiều khu vực thuộc Visayas và Mindanao ngày 25/11, gây lũ lụt, thiệt hại nông nghiệp và làm hư hỏng cơ sở hạ tầng. Verbena khiến nhiều khu vực mất điện, hàng trăm cư dân ở Bacolod và Negros Occidental phải sơ tán, nhiều tài xế mắc kẹt hàng giờ liền vì nước ngập sâu. Bacolod, Cebu và Surigao del Sur nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: X/News5, Pilipinas Today.
Bão Verbena gây mưa ngập nghiêm trọng tại Philippines Bão Verbena tiếp tục gây ra đợt mưa lũ nghiêm trọng trên diện rộng tại Visayas và Cebu trong ngày 25/11, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hàng trăm trường học tạm ngừng dạy học và nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Bão Verbena trút mưa kỷ lục, nhiều tỉnh Philippines chìm trong lũ

Lũ quét do bão Verbena tràn qua nhiều tỉnh của Visayas, làm ngập hàng loạt khu dân cư, khiến hàng nghìn người vào trung tâm sơ tán và nhiều trường học phải tạm ngừng hoạt động.

2 giờ trước

Thái Lan điều trực thăng cứu viện vì bệnh viện cạn oxy

Hat Yai đứng trước khủng hoảng oxy nghiêm trọng, buộc Thái Lan huy động trực thăng để chuyển gấp 50 bệnh nhân nặng đến các bệnh viện lớn trong bối cảnh lũ lụt bao vây miền Nam.

3 giờ trước

Lũ lịch sử, nhiều địa điểm thi đấu SEA Games phải di dờ

Ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla khiến Cơ quan Thể thao Thái Lan phải chuyển môn boxing sang Đại học Prince of Songkla và xem xét dời bảng B môn bóng đá lên Bangkok.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

ngập lụt Thái Lan Pháp Philippines Thái Lan Malaysia Philippines Đông Nam Á mưa lớn lũ lụt

