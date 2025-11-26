Đông Nam Á hỗn loạn vì lũ dữ

Hat Yai - trung tâm du lịch, thương mại và giao thông quan trọng của tỉnh Songkhla - là nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục mà Cục Thủy lợi Hoàng gia (RID) nhận định là “lớn nhất trong 300 năm”. Nhiều tuyến phố bị nhấn chìm trong dòng nước sâu tới 2,5 m, giao thông tê liệt. Bệnh viện Hat Yai rơi vào hỗn loạn khi một phần hệ thống nước và điện bị gián đoạn từ tối 24/11. Ảnh: Reuters.