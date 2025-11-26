Bão Verbena trút mưa kỷ lục, nhiều tỉnh Philippines chìm trong lũ

Lũ quét do bão Verbena tràn qua nhiều tỉnh của Visayas, làm ngập hàng loạt khu dân cư, khiến hàng nghìn người vào trung tâm sơ tán và nhiều trường học phải tạm ngừng hoạt động.

Lực lượng cứu hộ của Đơn vị Ứng phó Khẩn cấp thuộc Hội Chữ thập đỏ Philippines giải cứu những cư dân mắc kẹt trên mái các ngôi nhà bị ngập sâu tại Barangay Singcang Airport, thành phố Bacolod vào ngày 25/11. Ảnh: Bacolod.

Mưa lớn do bão Verbena trút xuống ngày 25/11 đã gây lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại Mindanao và khu vực Visayas (Philippines).

Tại tỉnh Bohol, lũ xuất hiện ở nhiều thị trấn từ sáng sớm sau khi các con sông tràn bờ vì mưa lớn kéo dài suốt đêm. Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều nhà dân ở Cortes, Antequera, Tubigon, Loon và Maribojoc bị ngập sâu. Báo cáo ban đầu cho biết 345 hộ với ít nhất 2.000 người đã được đưa đến 13 trung tâm sơ tán trên toàn tỉnh, theo Inquirer.

Tại tỉnh Negros Occidental và thành phố Bacolod, mưa lớn gây ngập nặng, chia cắt nhiều tuyến đường, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Ở Barangay Singcang Airport (Bacolod), lực lượng Hội Chữ thập đỏ Philippines và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã giải cứu nhiều cư dân mắc kẹt trên mái nhà trong ngày 25/11. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 398 hộ với 1.689 người từ 18 ngôi làng đã được sơ tán.

Tại Negros Occidental, báo cáo từ Văn phòng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thiên tai tỉnh (PDRRMO) ghi nhận 4,230 hộ, tương đương 13.831 người tại 13 thị trấn và thành phố đang trú ẩn trong các trung tâm sơ tán. Con số dự kiến còn tăng khi các địa phương tiếp tục gửi báo cáo, bà Irene Bel Ploteña, Giám đốc PDRRMO, cho biết.

Ở Cebu, nước lũ tràn vào trung tâm thành phố Carcar khi các con sông dâng cao, biến nhiều tuyến phố thành “dòng sông” cuồn cuộn bùn đất. Thị trấn Barili ở phía nam Cebu cũng chịu cảnh ngập nặng.

Philstar cho biết, 425 cư dân bị ảnh hưởng khi nước sông Sta. Ana dâng nhanh từ 2h đến 3h sáng - diễn biến được cho là bất thường vì các cơn bão trước đây chưa từng gây lũ tương tự.

Tình trạng ngập cũng được ghi nhận tại Compostela, Liloan, Mandaue và Talisay ở miền Bắc Cebu, trong khi nhiều ruộng lúa ở Carcar vẫn chìm trong nước.

Chính quyền tỉnh Cebu đã triển khai nhanh hàng nghìn suất ăn nóng, nước sạch, hàng cứu trợ cùng thuốc men cho người dân. Thống đốc Pamela Baricuatro yêu cầu đánh giá bổ sung nhu cầu thiết bị cứu hộ và tiến hành mua sắm khẩn cấp.

Sở Giáo dục vùng Tây Visayas cho biết 778.598 học sinh tại 2.135 trường trong khu vực bị ảnh hưởng do hàng loạt trường phải tạm ngừng dạy học vì mưa lớn, ngập lụt và nguy cơ sạt lở.

Cơ quan Khí tượng Philippines (Pagasa) cho biết tâm bão Verbena đã đi qua thị trấn Miagao (Iloilo) vào khoảng 10 giờ sáng 25/11.

Bão có xu hướng mạnh lên khi di chuyển về phía Tây Philippines và dự báo đạt cấp độ mạnh nhất từ chiều ngày 26/11. Ảnh: PAGASA.

Tại Đông Visayas, 2.291 người (714 hộ) đã được sơ tán đến các trung tâm tạm trú, theo báo cáo từ Sở Cảnh sát Vùng 8. Có 45 trung tâm sơ tán đang hoạt động trong khi hơn 3.000 người khác được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

Hai chuyến phà ở Southern Leyte bị hủy, khiến 230 hành khách mắc kẹt. Một cây cầu ở Libagon vẫn không thể lưu thông, song chưa ghi nhận sạt lở lớn hay tuyến đường trọng yếu bị chia cắt.

Mưa lớn cũng khiến mực nước tại nhiều đập ở Tây Visayas vượt ngưỡng cho phép, gồm các hệ thống thủy lợi Aklan-Panakuyan, Mambusao và Sibalom-San Jose. Nhiều cửa xả lũ tại Antique và Aklan đã được mở để giảm áp lực.

Riêng tại Iloilo City, 30 ngôi làng thuộc các quận Arevalo, City Proper, Jaro, La Paz, Lapuz, Mandurriao và Molo bị ngập từ 5 đến hơn 20 inch, theo Văn phòng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai thành phố.

Trên khắp Visayas, các đơn vị ứng phó thiên tai tiếp tục duy trì cảnh báo cao, kêu gọi người dân ở vùng trũng và khu vực dễ sạt lở thận trọng tối đa khi Verbena vẫn gây mưa lớn cùng mực nước các sông suối tiếp tục dâng cao.

Tại Vùng thủ đô Manila, nhiều chính quyền địa phương cũng cho tạm dừng học trực tiếp vì mưa lớn kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp mà Verbena gây ra, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã kích hoạt toàn bộ lực lượng ứng phó thiên tai trên cả nước. Quyền Tư lệnh PNP, Trung tướng Jose Melencio Nartatez Jr., cho biết các đơn vị đã sẵn sàng hỗ trợ các khu vực bị ngập và có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) thông báo 5.576 hành khách mắc kẹt tại 82 cảng trên toàn quốc. Cùng bị ảnh hưởng còn có 1.936 phương tiện đường bộ, 121 tàu lớn và 26 thuyền máy; trong khi 141 tàu và 52 thuyền máy khác phải tìm nơi neo đậu tránh bão.