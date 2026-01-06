Venezuela tuyên bố 'thắng lợi' tại Liên Hợp Quốc

Tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Venezuela cho rằng cộng đồng quốc tế đã chính thức thừa nhận chiến dịch tập kích của Mỹ nhằm vào Caracas hôm 3/1 là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Ngày 5/1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cho biết nước này đã giành được “thắng lợi rõ ràng” tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi nhiều quốc gia thừa nhận cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào thủ đô Caracas là hành động trái với luật pháp quốc tế, theo Hãng thông tấn TASS.

Lập trường của Venezuela

Phát biểu trên ứng dụng Telegram, ông Yvan Gil Pinto nhấn mạnh: “Lẽ phải một lần nữa đã thắng thế tại Hội đồng Bảo an. Venezuela đã đạt được thắng lợi chính đáng khi cộng đồng quốc tế chính thức thừa nhận rằng cuộc tấn công ngày 3/1 vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật nhân đạo quốc tế, quyền con người và trực tiếp xâm phạm quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm”.

Ngoại trưởng Venezuela cho biết tại phiên họp Hội đồng Bảo an diễn ra ngày 5/1 tại New York (Mỹ), không tồn tại sự thao túng hay các tiêu chuẩn kép, và luật pháp quốc tế đã được áp dụng một cách công bằng đối với Venezuela.

Cùng quan điểm, Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada mô tả đất nước ông là nạn nhân của một cuộc tấn công vũ trang phi pháp, không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào.

Ông cáo buộc Mỹ đã ném bom lãnh thổ Venezuela, gây thương vong cho cả dân thường lẫn quân nhân, đồng thời “bắt cóc” Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

Tại phiên họp khẩn cấp, ông Moncada kêu gọi Hội đồng Bảo an thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ tôn trọng quyền miễn trừ của Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân, lập tức trả tự do và đưa họ trở về Venezuela an toàn.

phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/1 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế

Trong khi đó, phía Mỹ bác bỏ cáo buộc “xâm lược quân sự”, khẳng định chiến dịch tại Venezuela là một hoạt động thực thi pháp luật có mục tiêu, được quân đội hỗ trợ, nhằm bắt giữ một cá nhân đã bị truy tố.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz tuyên bố: “Không có cuộc chiến nào chống lại Venezuela hay người dân nước này. Mỹ không chiếm đóng bất kỳ quốc gia nào. Đây là chiến dịch thực thi pháp luật phục vụ các bản cáo trạng hợp pháp đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Mỹ đã bắt giữ một kẻ buôn bán ma túy”.

Đại diện Mỹ cũng nhấn mạnh rằng ông Nicolas Maduro không phải là nguyên thủ quốc gia hợp pháp của Venezuela sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2024.

Tại Hội đồng Bảo an, nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chiến dịch tập kích của Mỹ. Colombia, Brazil, Mexico, Chile và Panama nhấn mạnh Mỹ Latin từ lâu được coi là khu vực hòa bình, đồng thời cảnh báo các hành động quân sự đơn phương có nguy cơ làm mất ổn định Tây bán cầu và làm trầm trọng thêm làn sóng di cư.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Nga và Trung Quốc đưa ra những chỉ trích gay gắt nhất, gọi chiến dịch của Mỹ là hành vi “xâm lược vũ trang” và cảnh báo nguy cơ “bình thường hóa” việc sử dụng vũ lực đơn phương trong quan hệ quốc tế.

Lập trường này cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia ngoài khu vực châu Mỹ, trong đó có Nam Phi, Pakistan, Iran và Uganda. Các nước này cảnh báo việc áp dụng luật pháp quốc tế một cách chọn lọc có thể làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống an ninh tập thể toàn cầu.

Đại diện Nga và Trung Quốc kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bất khả xâm phạm quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia theo luật pháp quốc tế, coi diễn biến hiện nay là phép thử đối với tính bình đẳng trong việc áp dụng Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Vương quốc Anh nhấn mạnh những khó khăn kéo dài mà người dân Venezuela đang phải đối mặt, bao gồm nghèo đói và làn sóng di cư quy mô lớn, đồng thời khẳng định việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và thượng tôn pháp luật là nền tảng của hòa bình và an ninh toàn cầu.

Đan Mạch và Pháp thừa nhận sự cần thiết của cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và bảo vệ quyền con người, song cảnh báo mọi nỗ lực chống ma túy và truy cứu trách nhiệm phải được tiến hành thông qua các biện pháp hợp pháp và đa phương.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.