Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không tham chiến với Venezuela

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Mỹ không tham chiến với Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN.





“Không, chúng ta không tham chiến với họ”, Tổng thống Trump trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa hai quốc gia. “Chúng ta đang đối mặt với những người buôn bán ma túy”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump cũng cho biết chính quyền Mỹ dự báo sẽ không có cuộc bầu cử mới tại Venezuela trong vòng 30 ngày tới.

“Trước khi tổ chức bầu cử, đất nước này cần được khôi phục. Người dân không thể tiến hành bỏ phiếu trong tình trạng như hiện nay”, ông giải thích khi trả lời câu hỏi về khả năng tổ chức bầu cử ở Venezuela trong vòng một tháng tới. “Không, sẽ cần thời gian dài hơn để khôi phục đất nước”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết một nhóm quan chức Mỹ sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến Venezuela. Nhóm này bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Thư ký cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance. Ông nói rằng mỗi người trong nhóm đều có chuyên môn riêng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, ngày 5/1 kêu gọi Washington hợp tác với Caracas sau cuộc đột kích của Mỹ. Bà Rodriguez, người giữ chức Phó Tổng thống từ năm 2018, đã trở thành Tổng thống lâm thời sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại Caracas và chuyển đến New York để đối mặt với các cáo buộc dàn dựng một “âm mưu khủng bố ma túy”.

“Tổng thống Donald Trump, người dân và khu vực của chúng ta xứng đáng có được hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh”, bà Rodriguez viết trên kênh Telegram ngày 5/1. Bà nói: “Đây luôn là thông điệp của Tổng thống Nicolás Maduro và là thông điệp của đất nước Venezuela hiện nay”.

Bà cũng kêu gọi xây dựng mối quan hệ cân bằng và tôn trọng với Mỹ, đồng thời thúc giục Nhà Trắng hợp tác với Caracas để xây dựng chương trình nghị sự hợp tác nhằm phát triển chung. Bà Rodriguez khẳng định Venezuela là quốc gia có hòa bình, phát triển, chủ quyền và tương lai.

Trước đó, bà Rodriguez đã yêu cầu Washington thả ông Maduro ngay lập tức, đồng thời tuyên bố Venezuela sẽ “không bao giờ trở lại là thuộc địa của một đế chế khác” hay “trở lại làm nô lệ”.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cảnh báo bà Rodriguez rằng bà sẽ phải trả “cái giá lớn hơn” so với người tiền nhiệm mới bị bắt, “nếu bà không làm những điều đúng đắn”.

Tổng thống Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch của Mỹ, bao gồm một loạt cuộc không kích vào thủ đô Caracas và một số bang khác. Washington cho biết vợ chồng ông Maduro đã bị truy tố tại New York với các tội danh bao gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine và tội phạm vũ khí.

Ông Maduro đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông có liên quan đến buôn bán ma túy, đồng thời cho rằng Washington đang lợi dụng những cáo buộc này như một cái cớ để thay đổi chế độ ở Venezuela.