Drone lạ bay trên Phủ Tổng thống Venezuela lâm thời

Chỉ vài giờ sau lễ tuyên thệ của Tổng thống lâm thời, lực lượng an ninh Venezuela nổ súng gần Cung điện Miraflores sau khi phát hiện drone không xác định.

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Venezuela cho biết tình hình đã được kiểm soát. Theo nguồn tiết lộ với AFP, vào khoảng 20h ngày 5/1 (giờ địa phương), một số thiết bị bay không người lái chưa xác định xuất hiện trên không phận khu vực trung tâm Caracas, phía trên Cung điện Miraflores - trụ sở tổng thống Venezuela, khiến lực lượng an ninh nổ súng đáp trả.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Phó Tổng thống Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, sau khi ông Maduro bị bắt giữ.

Một cư dân sống cách cung điện khoảng năm dãy nhà cho biết các loạt đạn vang lên trong thời gian ngắn, ước chừng khoảng một phút, và cường độ không lớn như cuộc tấn công rạng sáng hôm 3/1.

“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là xem có máy bay nào trên bầu trời không, nhưng không thấy. Tôi chỉ nhìn thấy hai đốm sáng đỏ”, người này nói và đề nghị giấu tên. Theo nhân chứng, nhiều người dân xung quanh đã mở cửa sổ quan sát để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho thấy những vệt đạn được bắn lên bầu trời, dường như là đạn vạch đường, cùng hình ảnh nhiều binh sĩ và lực lượng an ninh nhanh chóng tập trung về khu vực cung điện.

Một số video được CNN xác định vị trí địa lý cũng ghi lại các điểm sáng trên bầu trời và những loạt hỏa lực phòng không trong đêm.

Cho đến nay, nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của AFP, trong khi CNN cho biết họ đã liên hệ với các bộ liên quan của Venezuela để tìm hiểu thêm thông tin.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng Washington đang theo dõi sát các báo cáo về tiếng súng tại Venezuela, đồng thời khẳng định Mỹ không liên quan đến sự việc này.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.